«Интер Майами» — «Сент-Луис». Месси поможет сохранить лидерство

2 июня состоится матч МЛС «Интер Майами» — «Сент-Луис». Начало игры — в 2:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «цапель» можно с коэффициентом 1.44. Успех клуба из Сент-Луиса оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч МЛС «Интер Майами» — «Сент-Луис» 2 июня 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Интер Майами» — «Сент-Луис» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч МЛС «Интер Майами» — «Сент-Луис» (02.06.2024)

2 июня состоится множество матчей МЛС. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» в городе Форт-Лодердейл померяются силами клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» и «Сент-Луис». Стартовый свисток запланирован на 2:30 мск.

Несмотря на сенсационное поражение в матче последнего тура с крайне нестабильной «Атлантой» (1:3), «Интер Майами» по-прежнему возглавляет сводную таблицу МЛС. Отрыв от идущего следом «Цинциннати» составляет одно очко, но у соперника имеется игра в запасе.

Задумка Херардо Мартино не сработала. Лишний выходной только выбил из колеи Серхио Бускетса, Лионеля Месси и Луиса Суареса. Он думал, что отдых пойдёт экс-футболистам «Барселоны» на пользу, но получилось ровно наоборот.

Месси забил, но только один мяч. Все остальные футболисты «цапель», в особенности Суарес, выступили совсем неудачно. Необходимо сделать выводы, провести работу над ошибками и двигаться дальше. У Херардо Мартино впереди много работы.

Если Месси и Суарес не забивают много, увеличивается риск потери «цаплями» очков. Им не хватает надёжности в обороне. В 17 встречах в МЛС клуб Дэвида Бекхэма пропустил целых 24 мяча. Это худший показатель среди команд из топ-12 сводной таблицы первенства.

«Сент-Луис» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице МЛС. Отставание от идущего на девятом месте «Портленда» составляет три очка, но у команды есть несколько матчей в запасе. Она поборется за выход в плей-офф. Если выберется из чёрной полосы.

«Сент-Луис» весьма неплохо начал сезон, но недавно у него начался спад. В последних трёх встречах в МЛС команда уступила «Лос-Анджелесу» (0:2), «Цинциннати» (1:3) и «Сиэтлу» (1:2).

«Сент-Луис» и до этого пропускал нередко, но три поражения кряду и семь пропущенных мячей в преддверии встречи с лидирующими «цаплями» — это совсем плохо. В 17 играх в МЛС подопечные Мартино забили 39 голов — больше всех.

Лионель Месси принял участие в 11 из этих встреч, забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Поражение в игре с аутсайдером оскорбительно для знаменитого аргентинца и его звёздных сокомандников. Как думаете, на ком они отыграются?

П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. После предстоящего матча, наступит международный перерыв. Месси отправится в расположение национальной команды на товарищеские матчи с Эквадором и Гватемалой накануне Кубка Америки — 2024. В МЛС паузы на время международных матчей не предусмотрены.

Прогноз и ставки на матч МЛС «Интер Майами» — «Сент-Луис» 2 июня 2024 года

Лионель Месси и Луис Суарес не допустят двух кряду поражений во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. Может быть, «Сент-Луис» забьёт, и даже не один гол. Однако звёздные нападающие «цапель» забьют больше. Их уровень значительно выше, чем у футболистов других клубов МЛС.

Ставка: победа «Интер Майами» и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.