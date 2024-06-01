«Балтика» — «Зенит». Игнашевич потреплет нервы сине-бело-голубым

2 июня состоится матч Суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами петербуржцев: поставить на победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.51. Успех калининградцев оценён в 8.10. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» 2 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч «Балтика» — «Зенит» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют калининградцы, сыграет коэффициент 1.87. Гол петербуржцев доступен с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 2.10.

Анализ и прогноз на матч Суперфинала Кубка России «Балтика» — «Зенит» (02.06.2024)

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Сезон РПЛ подошёл к концу. Осталось выяснить только то, кто же станет обладателем Кубка России. 2 июня состоится матч Суперфинала. На стадионе «Лужники» в Москве померяются силами «Балтика» и «Зенит». Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Несмотря на все усилия и старания Сергея Игнашевича, «Балтика» не сумела сохранить прописку в элитном дивизионе страны. Сообщается, что бывший защитник ЦСКА принял окончательное решение после матча за Кубок России покинуть клуб и оповестил об этом футболистов.

На эмоциональном фоне калининградцев это не должно отразиться. В Кубке России они на протяжении всего сезона выступали с особой самоотдачей. На групповом этапе клуб дважды встречался с «Зенитом», и в обоих случаях оставил после себя очень приятное впечатление. Первый матч он выиграл со счётом 1:0, а во втором уступил — 1:2.

На последнем отрезке сезона подопечные Игнашевича очень здорово прибавили. В РПЛ они победили «Крылья Советов» (2:1) и ЦСКА (3:1), навязали борьбу ряду сильных соперников, а в Кубке России обыграли «Ростов» (1:0) и раздухарившийся после назначения Владимира Слишковича «Спартак» (1:0).

Сопутствовали улучшению качества игры «Балтики» и результатов трансферы. Игнашевич отлично встроил новичков в свою систему. Это не помогло сохранить прописку в РПЛ, но Кубок России — совсем другая история. Здесь всё решает один матч, и калининградцы выложатся в нём на полную.

В том, что «Зенит» сделает то же самое, есть поводы усомниться. Сергей Семак в шаге от того, чтобы сделать «золотой» дубль. Однако за последние шесть лет его подопечные только один раз стали обладателями Кубка России. Как же так?

Не в том ли дело, что у сине-бело-голубых в приоритете РПЛ? Сергей Семак побил рекорд Олега Романцева, шесть раз подряд выиграв первенство. Нет, дело совсем не в сконцентрированности на одном из турниров. Проблема в настрое петербуржцев. Из года в год в Кубке России они показывают лишь малую часть своих реальных возможностей.

В этом сезоне подопечные Семака и РПЛ то выиграли не без везения. Если бы «Динамо» не уступило «Краснодару» в матче последнего тура первенства, петербуржцы финишировали бы вторыми. Они победили только в двух из шести последних встреч в элитном дивизионе страны.

По ходу сезона сине-бело-голубые столкнулись с большими трудностями. Время от времени они показывали совсем невнятный футбол и терпели поражения. После победы в первенстве Семак обратился к подопечным с благодарственной речью. Есть опасения, что она окажет на команду слишком расслабляющий эффект.

Руководство «Зенита» продлило контракт с Семаком ещё на пять лет, футболисты выиграли золотые медали и готовятся к отпуску. У петербуржцев иссякла спортивная злость и значительно снизилась мотивация. Главная задача на сезон выполнена, с большим трудом. Сложно после этого снова взять себя в руки. Вновь может всплыть ряд проблем с организацией и игрой.

У «Балтики» злости и желания хоть отбавляй. Поставить на то, что она как минимум не проиграет «Зениту» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65. Сергей Игнашевич должен настроить подопечных на предстоящую встречу как на последний матч в жизни.

У петербуржцев значительно выше класс. Однако в решающем матче это отходит на второй план. Многое будет зависеть от характера. Сине-бело-голубые, даже несмотря на чемпионскую гонку, на последнем отрезке сезона временами вообще забывали что это такое.

Калининградцы демонстрировали наличие стержня на протяжении всего сезона. Многие считают, что они незаслуженно вылетают в Первую лигу. Команда показывала очень качественный футбол. Если бы её не подводило завершение, она наверняка сохранила бы прописку в РПЛ.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Балтика» — «Зенит» 2 июня 2024 года

«Балтика» покажет лучшую игру. Игнашевич выжмет из подопечных все соки. Им не остаётся ничего другого, кроме как выступить с особым рвением и отдать всю энергию. Этого прибавившим калининградцам может хватить даже для победы в Кубке России. В предыдущих сезонах, когда «Зенит» был собраннее, стабильнее и эмоционально устойчивее, у него не получалось выиграть турнир.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 2.65.