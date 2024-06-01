«Аталанта» — «Фиорентина». Миранчук добудет бронзу

Бергамаски займут третье место в турнирной таблице Серии А и сделают это красиво.

2 июня состоится матч 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «богини» можно с коэффициентом 1.51. Успех «лилий» оценён экспертами в 6.70. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» 2 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Аталанта» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина» (02.06.2024)

2 июня состоится перенесённая встреча 29-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Джевисс» в Бергамо местная «Аталанта» примет «Фиорентину». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Аталанта» заканчивает сезон на весьма позитивной ноте. Она сенсационно разгромила «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы, а теперь может ещё и выиграть бронзовые медали Серии А. Если «богиня» победит в предстоящем матче, то опередит «Ювентус» и финиширует на третьем месте в турнирной таблице первенства.

Победа во встрече с «Байером» не снизила мотивацию подопечных Джан Пьеро Гасперини. В матче последнего тура чемпионата Италии они уверенно разгромили «Торино» (3:0). Победа стала для бергамасков шестой подряд в первенстве. Во второй половине сезона они просто неудержимы.

«Аталанта» проиграла только 4 из 20 последних матчей в Серии А. В 10 из этих встреч Алексей Миранчук выходил на поле в стартовом составе. Стабильными качественными выступлениями россиянин убедил Гасперини, что может быть важной частью команды и помогать преуспевать в различных турнирах.

Победа в Лиге Европы была бы невозможна без Миранчука. В матчах 1/8 финала со «Спортингом» он отметился двумя результативными передачами, а в ответной встрече 1/4 финала турнира с «Ливерпулем» провёл на поле 79 минут и помешал мерсисайдцам сравнять счёт по итогам двух игр.

Благодаря наличию в подспорье Миранчука Гасперини сохранял силы лидеров для важных матчей. Если бы он постоянно выпускал в основе Адемолу Лукмана, тот бы не оформил хет-трик в ворота «Байера». Других лидеров, в частности забившего два мяча «Ливерпулю» на «Энфилде» Джанлуки Скамакки, это тоже касается.

«Фиорентина» подходит к предстоящей встрече далеко не с таким оптимистичным настроем, как «Аталанта». Она уступила в финале Лиги конференций «Олимпиакосу» 0:1 (0:1 д.вр.) и уже никуда не денется с восьмой строчки в турнирной таблице чемпионата Италии.

На протяжении всего сезона «лилии» очень нестабильны. Винченцо Итальяно постоянно мешают травмы и дисквалификации. Впрочем, это никак не оправдывает тренера. Стиль игры команды, плохая реализация стандартов, большое количество ошибок и откровенная пассивность — всё это по его вине.

Из Кубка Италии «Фиорентина» вылетела, уступив в полуфинале как раз «Аталанте». Первый матч дома «лилии» выиграли со счётом 1:0, но в ответном они потерпели поражение — 1:4. Миранчук появился на поле на 74-й минуте. Результативными действиями он не отметился, но он классно развивал атаки и тем самым помог довести счёт до разгромного.

К предстоящему матчу флорентийцы подходят в эмоциональном упадке и с сильной усталостью. 120 минут безуспешно пытаться забить «Олимпиакосу» и проиграть — это непростое испытание для психики. Времени на восстановление «лилиям» не предоставлено. Перерыв между играми — четыре дня.

Поставить на победу «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02. Бергамаски подходят к матчу в качестве явных фаворитов. Во второй половине сезона они смотрятся намного лучше «Фиорентины».

«Лилии» выиграли только 6 из 19 последних матчей в чемпионате Италии. Все победы были одержаны во встречах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами. По информации СМИ, по окончании сезона Винченцо Итальяно покинет клуб из Флоренции.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» 2 июня 2024 года

Алексей Миранчук имеет все шансы закончить сезон с бронзой Серии А. «Аталанта» невероятно хороша. В Кубке Италии она разгромила «Фиорентину». Почему бы не повторить? «Лилии» отдали слишком много сил и эмоций в игре с «Олимпиакосом». В последнее время они совсем сдулись.

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за 2.02.