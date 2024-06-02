Александр Анатольевич возглавил казахстанский клуб, а в «Лужниках» у «Балтики» в игре с чемпионом почти нет шансов.

Экспресс с коэффициентом 7.18: дебют Кержакова с «Кайратом», ещё один трофей «Зенита»

2 июня нас ожидает не так много событий, но есть те, которые нельзя пропускать. Среди них Суперфинал Кубка России и перенесённая встреча 29-го тура Серии А с участием Миранчука. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.18 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Кайрат» — «Шахтёр» Караганда

Дебютный матч Александра Кержакова во главе «Кайрата» должен получиться очень интересным. Это уже пятый клуб в карьере бывшего футболиста «Зенита» в роли тренера. Жёлто-чёрные располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице. Сезон начался недавно, и перспективы у них неплохие. Три последние встречи в чемпионате Казахстана «Кайрат» не проигрывает. Он победил «Атырау» (1:0) и «Женис» (2:0), а также сыграл вничью с «Елимаем» (1:1). В минувшей встрече Кубка жёлто-чёрные крупно выиграли у «Акжайыка» со счётом 9:0.

«Шахтёр» из Караганды начал этот сезон совсем неудачно. Он находится на предпоследнем месте в таблице первенства. «Горняки» показывают неуверенную игру в нападении, забив всего три мяча в восьми встречах, а пропустили 11. Есть проблемы как с реализацией, так и в защите.

Смена тренера должна помочь «Кайрату» получить воодушевление. Да и сам Александр Кержаков будет мотивирован после паузы в тренерской работе. Последние его назначения были не такими удачными. Состав у жёлто-чёрных добротный. В воротах играет 22-летний россиянин Вадим Ульянов, а Виктор Васин и вовсе носит капитанскую повязку. Предлагаем поставить на победу «Кайрата» с форой (-1.5) за 1.95.

Прогноз на матч «Балтика» — «Зенит»

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 02 июня 2024, воскресенье. 18:00 МСК Балтика Калининград Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

На стадионе «Лужники» состоится знаменательное событие — Суперфинал Кубка России. Встречаются команда, которая вылетела в Первую лигу, и чемпион РПЛ. Калининградцы абсолютно по-разному выступали в этом турнире и в первенстве. С серией из четырёх поражений они завершили сезон в чемпионате России. У них были призрачные шансы сохранить прописку, но непростые соперники помешали. В двух последних встречах подопечные Игнашевича уступили «Ростову» (1:2) и «Локомотиву» (1:3).

Чемпионство «Зенита» висело на волоске, но «Динамо» не справилось в последнем туре, позволив петербуржцам выбиться в лидеры первенства. Сине-бело-голубые, в свою очередь, победили «Ростов» со счётом 2:1. До этой игры они разгромили «Ахмат» — 5:1. В концовке сезона Сергей Семак нашёл способ мотивировать своих футболистов. Они вновь заиграли в чемпионский футбол.

Калининградцы могут отправиться в Первую лигу с Кубком России — это что-то невероятное. Но сине-бело-голубые так хорошо прибавили в нападении, что верится в такое событие с трудом. «Зенит» сильно мотивирован на этот раз. Да, мысли уже об отпуске, но они позитивные. А вот у «Балтики» — явно негативные. Игнашевич, вероятно, уходит с поста главного тренера, а команда будет выступать лигой ниже — что здесь хорошего? Предлагаем ставку на победу «Зенита» и тотал больше 1.5 мяча с коэффициентом 1.85.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Фиорентина»

Бергамаски провели впечатляющий сезон и рассчитывают завершить его на третьем месте. «Аталанта» выиграла Лигу Европы, дошла до финала Кубка Италии, проиграв «Ювентусу». Теперь ещё бы взять бронзу первенства. Задача простая — победить и уйти в отпуск в приподнятом настроении. Плюс есть положительные новости на следующий сезон — Гасперини планирует остаться и продолжать свою работу.

«Фиорентина» в плохом настроении. Вряд ли у неё есть мотивация отдавать все силы ради победы в предстоящей встрече. «Лилии» завершили сезон на восьмом месте и мыслями находятся в отпуске. Возможно, тренерский штаб даже проведёт небольшую ротацию. «Фиолетовые» тоже могли стать обладателями еврокубка, но в финале Лиги конференций проиграли «Олимпиакосу» со счётом 0:1 (0:1 д.вр.). Опять же было потрачено очень много сил.

Бергамаски являются явными фаворитами предстоящего матча. Они свежее, более мотивированы и должны одержать победу. Также предполагаем, что встреча наверняка получится результативной. Ставки на победу «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча принимают за 1.97.

Экспресс на 2 июня

Ставка 1: победа «Кайрата» с форой (-1.5) в матче с «Шахтёром» за 1.95.

Ставка 2: победа «Зенита» в матче с «Балтикой» и тотал больше 1.5 мяча за 1.85.

Ставка 3: победа «Аталанты» в игре с «Фиорентиной» и тотал больше 2.5 мяча за 1.97.

Общий коэффициент: 1.95 Х 1.85 Х 1.97 = 7.18.