«Эдмонтон» — «Даллас», шестой матч. Макдэвид следует традициям, Дадонов покидает плей-офф

История на стороне победы «нефтяников». Они никогда не проигрывали шестой матч полуфинала при счёте 3-2.

3 июня состоится шестой матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Эдмонтон» — «Даллас». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ойлерз» в основное время можно с коэффициентом 2.23. Успех «Старз» оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» 3 июня 2024 года

Букмекеры считают, что шестой матч 1/2 финала плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз на шестой матч серии «Эдмонтон» — «Даллас» (03.06.2024)

В Национальной хоккейной лиге в самом разгаре третий раунд плей-офф. 3 июня состоится шестой матч 1/2 финала Кубка Стэнли. На стадионе «Роджер Плэйс» померяются силами «Эдмонтон» и «Даллас». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Серия близится к завершению.

Выиграв пятый матч со счётом 3:1, «Эдмонтон» вышел вперёд в серии — 3-2. На улице «Ойлерз» праздник. В финале Западной конференции такой счёт у них был дважды в истории — в сезоне-1984/1985 и сезоне-1989/1990. В обоих случаях команда доводила серию до победы в шестой встрече и впоследствии становилась обладательницей Кубка Стэнли.

В последних двух матчах серии «нефтяники» вчистую переиграли «Даллас». Крис Ноблох нашёл противоядие от позиционных атак и тем самым загнал соперника в тупик. «Звёзды» стали значительно реже создавать по-настоящему опасные моменты у ворот Стюарта Скиннера.

Питеру Дебуру придётся ломать голову над изобретением чего-то необычного в атаке. Если ему удастся найти хоть одно слабое звено в чётко выстроенной Ноблохом цепи, оно моментально будет заменено на надёжное. Из этого следует, что подход должен быть абсолютно новым, и далеко не факт, что он окажется эффективным.

Коннор Макдэвид после победы в пятой игре восхвалил глубину состава своей команды. Оказалось, что она не меньше, чем у «Далласа». «Ойлерз» демонстрируют поистине чемпионский хоккей. Пока Макдэвид, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Райан Ньюджент-Хопкинс, Эван Бушар и ещё несколько хоккеистов творят магию в нападении, остальные обеспечивают надёжность в защите.

У «Эдмонтона» лучшая нейтрализация большинства в текущем розыгрыше Кубка Стэнли — 93,5%. В меньшинстве он не пропускает уже 25 раз кряду. Это просто фантастика. И при этом сами «нефтяники» в пятом матче открыли счёт заброшенным шайбам в неравных составах в серии. Ньюджент-Хопкинс дважды реализовал лишнего.

Это плохие новости для «Далласа». Если «Эдмонтон» находит свою игру в большинстве, спастись от поражения становится практически невозможно. Опыт Евгения Дадонова и других ветеранов становятся бесполезным, равно как и всё остальное.

Дебур в преддверии шестого матча серии констатировал, что его подопечные лучше всех выступают на выезде в регулярке и в плей-офф. У тренера хорошо получается настраивать хоккеистов на выездные встречи. Однако это ничего не гарантирует «Старз».

Поставить на победу «нефтяников» в предстоящем матче в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Поддержка домашних трибун зарядит «Эдмонтон». 9 из 17 матчей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли он выиграл по итогам 60 минут.

У «Эдмонтона» слишком мощное нападение. Сразу четыре его хоккеиста возглавляют список лучших бомбардиров текущего розыгрыша плей-офф. Лидирует, само собой, Коннор Макдэвид с 29 (4+25) очками. Его выдающаяся техника напрочь перечёркивает старания защитников «Старз».

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Эдмонтон» — «Даллас» 3 июня 2024 года

Предстоящий матч наверняка будет отличаться по содержанию от двух предыдущих, но результат ожидается тот же. «Старз» — очень крепкая команда, обладающая характером и изюминкой, но у «Ойлерз» преимущество во всём. Что в обороне, что в нападении они лучше.

Ставка: победа «Эдмонтона» за 2.23.