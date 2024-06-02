Алекс де Минор — Даниил Медведев. Первая ракетка России выйдет в 1/4 финала

3 июня Алекс де Минор и Даниил Медведев сыграют в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» в Париже. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение россиянину: поставить на его победу можно с коэффициентом 1.50. Успех австралийского теннисиста оценивается в 2.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Алекс де Минор — Даниил Медведев 3 июня 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Алекс де Минор — Даниил Медведев получится упорным. Тотал больше 36.5 гейма идёт за 1.86, а тотал меньше 36.5 гейма — за 1.93. Заключить пари на то, что россиянин выиграет со счётом 3:0 по сетам, можно за 3.34.

Анализ и прогноз на матч Алекс де Минор — Даниил Медведев (03.06.2024)

Во Франции в разгаре второй турнир «Большого шлема» в 2024 году. В мужской сетке «Ролан Гаррос» 3 июня в одном из матчей четвёртого круга Даниил Медведев будет играть с Алексом де Минором.

Первая ракетка России получил пятый номер посева на турнире и довольно уверенно продвигается по сетке. Он набрал неплохую форму и обыграл сильных соперников: Доминика Кёпфера, Миомира Кецмановича и Томаша Махача.

Кецманович из-за травмы отказался продолжать матч, проигрывая со счётом 1:6, 0:5, поэтому Медведев сохранил больше сил перед важной игрой с Томашем Махачем. В конечном итоге именно физические кондиции Даниила повлияли на результат.

Матч прошёл в упорной борьбе, о чём можно судить по счёту — 7:6, 7:5, 1:6, 6:4 в пользу Медведева. Явные неудобства доставили теннисистам погодные условия, поскольку накрапывал дождь, изменяя свойства грунтового покрытия корта. Удивительно, но Даниил быстрее соперника приспособился к отскоку мяча и блестяще воспользовался этим преимуществом.

Нужно отметить, что агрессивная манера игры Махача нередко ставила россиянина в сложное положение. Чех старался создавать возможности для выхода к сетке. Медведев был менее активен, при этом хорошо выдерживал длинные розыгрыши мяча и использовал подачу. Даниил подал 14 эйсов (три у Махача), но при этом допустил девять двойных ошибок. Медведеву важно повысить процент точно выполненных подач.

Напомним, «Ролан Гаррос» — самый неудобный ТБШ для россиянина, поскольку на медленных грунтовых кортах он не может показать свои лучшие качества. Медведев ни разу не дошёл до полуфинала этого турнира, а лучшим его результатом в Париже является четвертьфинал в 2021-м. А год назад он провалил турнир, сенсационно проиграв в первом же круге. Теперь Даниил в шаге от повторения собственного рекорда.

Стартовый отрезок сезона на грунтовых кортах россиянин провёл неудачно. Максимум, что ему удалось, это попасть в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. Медведев имел шансы пройти в 1/2 финала, но из-за повреждения отказался от продолжения матча с Иржи Легечкой. Не защитил Даниил и прошлогодний титул на «Мастерсе» в Риме, зачехлив ракетку в четвёртом круге.

25-летний Алекс де Минор неплохо стартовал на этом ТБШ. Он выбил из турнира Алекса Михельсена (6:1, 6:0, 6:2), Хауме Мунара (7:5, 6:1, 6:4) и Ян-Леннарда Штруффа (4:6, 6:4, 6:3, 6:3). Австралиец в хорошей форме и будет сложным соперником для россиянина.

В пользу Медведева история восьми очных встреч с Алексом де Минором — он выиграл шесть, а в активе австралийца две победы. Интересно, что предстоящий матч будет первым для соперников на грунтовом покрытии. Большинство встреч теннисисты провели на харде.

В технике первая ракетка России превосходит Алекса де Минора, но австралиец прибавил и недавно даже обыграл на грунте Рафаэля Надаля, многократного победителя «Ролан Гаррос». Соперники предпочитают долгие розыгрыши мяча, и поэтому перспективно смотрится ставка на победу Медведева и тотал больше 34.5 гейма с коэффициентом 2.46.

Прогноз и ставки на матч «Ролан Гаррос» Алекс де Минор — Даниил Медведев 3 июня 2024 года

Медведев адаптировался к грунтовому покрытию и неплохо играл в последней встрече. Соперники предпочитают долгие розыгрыши мяча активной игре у сетки, поэтому мы предполагаем, что встреча будет относительно равной и невероятно упорной. Де Минор в неплохой форме, что доказал в минувших матчах на «Ролан Гаррос». Судя по результатам очных встреч, Даниил сумеет выиграть матч, поскольку знает проблемные точки соперника, но придётся провести на корте не менее 35 геймов.

Ставка: победа Медведева и тотал больше 34.5 гейма за 2.46.