Хорватия — Северная Македония. Без Модрича, но всё равно с победой

3 июня состоится товарищеский матч Хорватия — Северная Македония. Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу хорватов можно с коэффициентом 1.31. Успех «красных львов» оценивается в 9.40. На ничью дают коэффициент 5.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Хорватия — Северная Македония 3 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Хорватия — Северная Македония получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.21.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Хорватия — Северная Македония (03.06.2024)

Приближается чемпионат Европы, участникам которого в процессе подготовки важно поддерживать игровой тонус и отрабатывать тактические схемы. Товарищеская встреча Хорватия — Северная Македония запланирована на 3 июня. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

Сборная Хорватии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии Евро-2024. Пока тренерский штаб национальной команды проводит сбор дома: оценивает состояние игроков после сложнейшего сезона и формирует окончательную заявку на турнир.

Наставник «шашечных» Златко Далич уже объявил предварительный список игроков, которые приглашены на сборы. Сенсаций пока нет. Нашлось место даже ветерану Ивану Перишичу, который в сентябре 2023 года получил тяжёлую травму и долгое время восстанавливал форму. Его опыт пригодится команде.

В отборочном турнире Евро-2024 Хорватия выступила неплохо. Сборная заняла второе место в турнирной таблице в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав 16 очков. Стоит отметить потрясающую оборону «шашечных», благодаря которой за восемь матчей сборная пропустила всего четыре мяча.

Защита является надёжной опорной Хорватии. Лидерами обороны являются Йошко Гвардиол («Манчестер Сити») и Йосип Станишич («Байер»). Игроки отлично провели сезон и выиграли со своими клубами первенства. Лука Модрич в составе мадридского «Реала» выиграл финал Лиги чемпионов, поэтому вряд ли появится на поле в товарищеской встрече.

В линии атаки многое будет зависеть от формы нападающего Анте Будимира. Лидер испанской «Осасуны» провёл хороший сезон и забил в Примере 17 мячей. Ждут яркой игры и от бывшего полузащитника ЦСКА Николы Влашича, который является лидером атак «Торино». Вот только последние игры он пропустил из-за повреждения. Но в заявку на ЧЕ-2024 попал.

Сборная Северной Македонии неудачно провела квалификацию Евро-2024 и пропустит турнир. Команда заняла в таблице группы четвёртое место, набрав всего восемь очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Италия, Украина и Англия, подобный результат не удивляет.

Хорошо проявил себя в отборочном турнире полузащитник Энис Барди. Он забил три мяча и сделал столько же результативных передач в квалификации Евро-2024, но слабая оборона команды, которая пропустила 20 мячей, нивелировала все его достижения.

Пока нет информации, какой состав будет использовать главный тренер «шашечных» Златко Далич. Вполне вероятно, что он просмотрит молодых кандидатов, а лидерам, отыгравшим сложный сезон, предоставит отдых.

Тем не менее слабее от этого оборона хорватов не станет, поскольку не зависит от конкретных исполнителей, а базируется на жёсткой схеме. Мы рекомендуем ставку на победу Хорватии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Хорватия — Северная Македония 3 июня 2024 года

Хорватия превосходит соперника практически по всем показателям, особенно по игре в защите. «Шашечные» готовятся к старту Евро-2024, поэтому вряд ли будут в оптимальной форме, но за счёт высочайшего индивидуального мастерства сумеют одержать победу. Тем не менее разгрома ждать не приходится, поскольку Хорватия традиционно использует оборонительный вариант схемы. Поэтому рекомендуем ставку на победу подопечных Златко Далича и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа Хорватии и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.