Англия — Босния и Герцеговина. Не уровень Кейна

3 июня состоится товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.14. Успех боснийцев оценён в 19.0. Ставки на ничью принимаются за 8.50.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина 3 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Англия — Босния и Герцеговина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» можно за 2.30.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина (03.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских матчах. 3 июня в контрольной встрече на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Эксетер Англия примет Боснию и Герцеговину. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Англичане без какого-либо труда миновали квалификацию на Евро-2024. Они потеряли очки только в матче с Украиной (1:1) и в игре последнего тура отбора с Северной Македонией (1:1), которая уже ничего не решала. К турниру «три льва» подходят в качестве одного из главных претендентов на золотые медали.

У сборной Англии очень мощный состав. Особенно богата на таланты полузащита и нападение. У Гарета Саутгейта богатый выбор. Не подлежат сомнению разве что места Гарри Кейна и Джуда Беллингема в основе. Всем остальным у тренера есть равноценные, ну или как минимум качественные замены.

Кейн провёл фантастический сезон, побил несколько рекордов результативности Бундеслиги, но так и не выиграл ни одного трофея. Может быть, на Евро-2024 он сумеет снять проклятие. Как водится, неудачи — это часть пути к успеху. 30-летний нападающий набрался опыта, закалил характер и набрал отменную форму.

Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» как лучший бомбардир европейских лиг. В составе «Баварии» он принял участие в 45 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил 44 мяча и отдал 12 голевых передач. Сообщается, что форвард находится на специализированном лечении из-за проблем со спиной. Он покинул Германию и намерен подготовиться к матчам Евро-2024.

Участие Кейна в грядущей встрече возможно, а вот Джуд Беллингем точно не сыграет. Ему требуется время на восстановление после финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Впрочем, его отсутствие не должно помешать «трём львам» разгромить боснийцев.

Сине-жёлтые — совсем не подходящий сборной Англии по классу соперник. В составе Боснии и Герцеговины есть известные футболисты, в их числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и Раде Крунич. Ещё был Миралем Пьянич, но он объявил о завершении карьеры в сборной. Уровень других игроков значительно ниже.

Пьянич принял решение после того, как Босния и Герцеговина не сумела пройти квалификацию на чемпионат Европы в Германии. В отборе на турнир она выступила просто ужасно. Боснийцы выиграли только 3 из 10 матчей, а во всех остальных потерпели поражения.

Сине-жёлтые получили возможность сыграть в полуфинале квалификации благодаря победе в группе в Лиге наций. Однако дальше их всё равно не пустила сборная Украины (1:2). После этого последовала смена главного тренера. Возглавил сборную легендарный Сергей Барбарез.

Для бывшего знаменитого футболиста предстоящий матч станет первым в качестве главного тренера национальной команды. Многого от боснийцев при таком раскладе ждать не стоит.

Поставить на победу англичан и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34. Англичане в восьми встречах квалификации на Евро-2024 забили 22 мяча. Восемь из них записал на свой счёт Кейн. Также он отдал две результативные передачи.

Боснийцы в 11 матчах отбора на чемпионат Европы в Германии пропустили 22 гола. Возможно, назначение Барбареза и воодушевит сине-жёлтых. Однако с ходу проблем оборонительного характера оно точно не решит. С учётом простоя тренера, они могут ещё и усугубиться.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Англия — Босния и Герцеговина 3 июня 2024 года

Даже если Кейн не сыграет, а Саутгейт прибегнет к экспериментам, англичане должны без какого-либо труда разгромить боснийцев. Уровень развития футбола в странах очень сильно отличается. Сине-жёлтые очень много пропускают. С ходу эту проблему не решить. Тем более после 15-летнего перерыва в тренерской карьере.

Ставка: победа Англии и тотал больше 3.5 мяча за 2.34.