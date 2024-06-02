Германия — Украина. Нагельсман подготовит Зинченко, Мудрика и Довбика к ЧЕ-2024

3 июня состоится товарищеский матч Германия — Украина. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.43. Успех украинцев оценён в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Украина 3 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Германия — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Германия — Украина (03.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских матчах. 3 июня в контрольной встрече на стадионе «Макс-Морлок-Штадион» в Нюрнберге Германия примет Украину. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

До назначения Юлиана Нагельсмана в сборной Германии был полный беспорядок. Она крайне неудачно выступила на ЧМ-2024 и потерпела ряд поражений в товарищеских матчах. После увольнения Ханси Флика бундестим развернулась на 180 градусов и направилась в обратном направлении, в сторону прогресса.

В последних двух контрольных встречах «немецкая машина» уверенно победила Францию (2:0) и Нидерланды (2:1). Такого футбола от неё болельщики ждали давно. Нагельсман привил команде строгий рациональный стиль. На протяжении всех 180 минут его подопечные контролировали игру. Чувствовалось, что у них есть преимущество.

Вопросы к Нагельсману есть по выбору состава на домашний чемпионат Европы. В заявку не попали Тимо Вернер, опытный Матс Хуммельс, Юлиан Брандт и Леон Горецка. Вместо них тренер вызвал в расположение национальной команды трудолюбивых футболистов, способных проделать большой объём командной работы.

Может, оно и к лучшему. Переизбыток обладающих лидерскими качествами и креативностью футболистов нередко приводит к разрозненности и конфликтам. Нагельсман решил ограничиться наличием в составе Томаса Мюллера, Йозуа Киммиха и Тони Крооса, решившего объявить о завершении карьеры после Евро-2024.

Заявка сборной Германии смотрелась бы интереснее, если было бы меньше травм. Евро-2024 пропустят Серж Гнабри и только-только восстановившийся после двух разрывов «крестов» Никлас Зюле. В предстоящем матче из-за повреждений не сыграют Флориан Вирц, Джамал Мусиала и Лерой Зане, но они должны успеть восстановиться к началу финального раунда домашнего чемпионата Европы.

Сборная Украины подходит к Евро-2024 без важных кадровых потерь. В заявке: ставший одним из главных открытий сезона Андрей Лунин, ведущие защитники «Эвертона» и «Борнмута» — Виталий Миколенко и Илья Забарный, а также Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков и лучший бомбардир Примеры — Артём Довбик.

Заявка у сборной Украины весьма приличная. Качество есть во всех линиях. Здорово объединил футболистов под своим началом Сергей Ребров. Жёлто-синие были очень близки к тому, чтобы напрямую выйти в финальный раунд чемпионата Европы в Германии. Они навязали борьбу Италии.

Запомнился получивший огласку инцидент с неназначенным пенальти на последних минутах решающего матча, но всё это в прошлом. В полуфинале квалификации на Евро-2024 украинцы победили Боснию и Герцеговину (2:1), а в финале обыграли крепкую Исландию (2:1). Во встрече с боснийцами победный гол забил Довбик, а в игре с исландцами — Мудрик.

На групповом этапе финального раунда чемпионата Европы в Германии подопечных Реброва ждёт серьёзное испытание — нашедшая себя под руководством Доменико Тедеско Бельгия. Встреча с хозяином турнира — отличная подготовка к игре с «красными дьяволами», обладающими близким к бундестим классом.

Заключить пари на победу немцев и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Украинцы здорово прибавили, но им предстоит набраться опыта больших матчей. Жёлто-синим нужно больше встреч с командами уровня сборной Германии.

Уже можно заметить, что подопечные Реброва реже пропускают в таких играх. У тренера в подспорье много качественных игроков оборонительного плана, и сам он приложил немало усилий для улучшения крепости защиты. А вот над результативностью ещё нужно поработать.

Бундестим, готовясь к домашнему чемпионату Европы, играет на результат. Нагельсман уделяет внимание даже малейшим нюансам и практически не экспериментирует. Это помогло обыграть две топовые сборные. В предстоящем матче должна быть похожая картина — сбалансированный доминирующий футбол с равными долями креатива и прагматизма.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Украина 3 июня 2024 года

У Германии в лазарете много нападающих, поэтому высокой результативности от неё ждать не стоит. Тем более что украинцы обороняются слаженно и компактно. Несмотря на травмы, немцы остаются фаворитами. В последних двух контрольных матчах они победили превосходящие во всех аспектах жёлто-синих сборные. Нагельсман делает всё, чтобы к домашнему чемпионату Европы бундестим подошла в лучшем виде. Пока что у него получается весьма неплохо.

Ставка: победа Германии и тотал меньше 4.5 мяча за 1.93.