Экспресс на футбол: украинцы сыграют на равных с немцами, англичане деклассируют боснийцев

Осталось не так много времени до старта Евро-2024 в Германии. Сборные проводят товарищеские матчи, чтобы как можно лучше подготовиться к турниру. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.16 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Хорватия — Северная Македония

Сборная Хорватии находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии Евро-2024. Пока тренерский штаб национальной команды проводит сбор дома: оценивает состояние игроков после сложнейшего сезона и формирует окончательную заявку на турнир.

В отборочном турнире Евро-2024 Хорватия выступила неплохо. Сборная заняла второе место в турнирной таблице в группе с Турцией, Уэльсом, Арменией и Латвией, набрав 16 очков. Стоит отметить потрясающую оборону «шашечных», благодаря которой за восемь матчей они пропустили всего четыре мяча.

Сборная Северной Македонии неудачно провела квалификацию Евро-2024 и пропустит турнир. Команда заняла в таблице группы четвёртое место, набрав всего восемь очков. С учётом уровня соперников, среди которых были Италия, Украина и Англия, подобный результат не удивляет.

Хорватия превосходит соперника практически по всем показателям, особенно по игре в защите. «Шашечные» традиционно используют оборонительный вариант схемы, поэтому рекомендуем ставку на победу подопечных Златко Далича и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина

Англичане без какого-либо труда миновали квалификацию на Евро-2024. Они потеряли очки только в матче с Украиной (1:1) и в игре последнего тура отбора с Северной Македонией (1:1), которая уже ничего не решала. К турниру «три льва» подходят в качестве одного из главных претендентов на золотые медали.

У сборной Англии очень мощный состав. Особенно богата на таланты полузащита и нападение. У Гарета Саутгейта богатый выбор. Не подлежат сомнению разве что места Гарри Кейна и Джуда Беллингема в основе. Всем остальным у тренера есть равноценные, ну или как минимум качественные замены.

В составе Боснии и Герцеговины есть известные футболисты, в их числе Эдин Джеко, Сеад Колашинац и Раде Крунич. Уровень других игроков значительно ниже. В отборе на турнир она выступила просто ужасно. Боснийцы выиграли только 3 из 10 матчей, а во всех остальных потерпели поражения. Сине-жёлтые получили возможность сыграть в полуфинале квалификации благодаря победе в группе в Лиге наций. Однако дальше их всё равно не пустила сборная Украины (1:2).

Поставить на победу англичан и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30. Англичане в восьми встречах квалификации на Евро-2024 забили 22 мяча. Восемь из них записал на свой счёт Кейн. Также он отдал две результативные передачи.

Прогноз на матч Германия — Украина

До назначения Юлиана Нагельсмана в сборной Германии был полный беспорядок. Она крайне неудачно выступила на ЧМ-2024 и потерпела ряд поражений в товарищеских матчах. После увольнения Ханси Флика бундестим развернулась на 180 градусов и направилась в обратном направлении, в сторону прогресса. В последних двух контрольных встречах «немецкая машина» уверенно победила Францию (2:0) и Нидерланды (2:1).

Сборная Украины подходит к Евро-2024 без важных кадровых потерь. В заявке: ставший одним из главных открытий сезона Андрей Лунин, ведущие защитники «Эвертона» и «Борнмута» — Виталий Миколенко и Илья Забарный, а также Михаил Мудрик, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виктор Цыганков и лучший бомбардир Примеры — Артём Довбик.

Качество есть во всех линиях. Здорово объединил футболистов под своим началом Сергей Ребров. Жёлто-синие были очень близки к тому, чтобы напрямую выйти в финальный раунд чемпионата Европы в Германии. Они навязали борьбу Италии. В полуфинале квалификации на Евро-2024 украинцы победили Боснию и Герцеговину (2:1), а в финале обыграли крепкую Исландию (2:1). Во встрече с боснийцами победный гол забил Довбик, а в игре с исландцами — Мудрик.

Учитывая, какими темпами прогрессируют футболисты сборной Украины, у них есть вполне рабочие шансы забить хотя бы гол. Однако стоит ожидать, что немцы обязательно ответят, а может быть забьют в несколько раз больше. Мы рекомендуем поставить на «обе забьют» за 1.73.

Экспресс на 3 июня

Ставка 1: победа Хорватии в матче с Северной Македонией и тотал меньше 3.5 мяча за 2.05.

Ставка 2: победа Англии в игре с Боснией и Герцеговиной и тотал больше 3.5 мяча за 2.30.

Ставка 3: обе забьют в матче Германия — Украина за 1.73.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.30 Х 1.73 = 8.16.