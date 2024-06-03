Словения — Армения. Петраков теряет управление

Армяне не выиграли ни одного из последних восьми матчей. Такими темпами до увольнения недолго.

4 июня состоится товарищеский матч Словения — Армения. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу словенцев можно с коэффициентом 1.35. Успех армян оценён в 9.40. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Словения — Армения 4 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Словения — Армения получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Словения — Армения (04.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских матчах. 4 июня в контрольной встрече померяются силами Словения и Армения. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Словения с давних времён считается крепкой сборной, но последние несколько лет она в особенности хороша. «Парни» непринуждённо добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. В квалификации они потеряли очки только во встречах с Финляндией (0:2) и Данией (1:1 и 1:2).

За сборную Словении выступает мало известных футболистов. Из тех, кто на слуху — голкипер «Атлетико» Ян Облак, экс-футболист ЦСКА Яка Бийол, защитник «Сочи» Ванья Дркушич и 21-летний нападающий «Лейпцига» Беньямин Шешко. И это состав команды, которая может стать одним из главных открытий Евро-2024? Да!

Формула успеха «парней» — слаженный командный футбол, который поставил Матьяж Кек. Опытный специалист отладил интенсивный прессинг, очень грамотную игру в обороне и отличное комбинационное взаимодействие через пас. На первый взгляд, ничего необычного. Классическая работа каждого тренера.

Однако Матьяж Кек — незаурядный наставник. Его подопечные стабильно держат высокий темп и всегда выступают с полной самоотдачей. В недавних товарищеских встречах «парни» сыграли вничью с Мальтой (2:2), победили США (1:0) и Португалию (2:0). Криштиану Роналду провёл на поле все 90 минут, но так и не нашёл возможности отличиться.

Яка Бийол — один из тех, кто не давал звёздному португальцу пространства. Бывший защитник ЦСКА много пропустил в этом сезоне из-за серьёзной травмы. Однако восстановившись после операции, он сразу же набрал отличную форму и помог «Удинезе» спастись от вылета в Серию В. В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Интер».

Сборная Армении не может похвастаться той же успешностью, что Словения. Она не сумела добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024, хотя начали квалификацию подопечные Александра Петракова весьма ярко. Обидное поражение и ничья с Турцией (1:2 и 1:1), а также победы во встречах с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1), согласитесь, неплохой старт.

После этого у Армении наступил творческий кризис. Отчасти связан он с тем, что у выступающих в РПЛ футболистов закончилось воодушевление от вызова в национальную команду. Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян и Иву Угочукву перестали радовать результативностью.

С полузащитником «Ростова» Хореном Байрамяном у Петракова вообще произошёл конфликт. Тренера возмутило то, что футболист покинул расположение сборной из-за недомогания, а через три для после этого провёл полный матч в чемпионате России.

В последних четырёх встречах отбора на Евро-2024 подопечные Петракова уступили Хорватии (дважды 0:1) и Латвии (0:2), а также сыграли вничью с Уэльсом (1:1). Подопечные Петракова нанесли много ударов, особенно во встречах с латвийцами и валлийцами, но только восемь раз в этих четырёх играх попали в створ.

Между тем в последних трёх товарищеских встречах армяне уступили Северной Македонии (1:3), Косову (0:1) и Чехии (1:2). Отсутствие глобальных задач окончательно деморализовало подопечных Петракова. Во встрече с чехами они нанесли только четыре удара, и лишь один из них пришёлся в створ.

Поставить на победу Словении и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13. Словенцы очень внимательно играют в обороне. В последних 13 встречах, учитывая товарищеские, они пропустили всего лишь 11 мячей, но и забили сравнительно немного — 25. Поэтому слишком много голов в грядущем матче не ждём.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Словения — Армения 4 июня 2024 года

Словенцы демонстрируют более качественный футбол, чем армяне. Они стабильно добывают хорошие результаты и смотрятся как единый механизм. Безвыигрышная серия подопечных Петракова насчитывает уже восемь матчей кряду. У них большие проблемы с завершением и настроем. Если так будет и дальше, украинский специалист может лишиться работы.

Ставка: победа Словении и тотал меньше 3.5 мяча за 2.13.