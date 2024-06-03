Австрия — Сербия. Рангник поможет Стойковичу выявить проблемы

У «белых орлов» есть проблемы, которые необходимо устранить до старта Евро-2024.

4 июня состоится товарищеский матч Австрия — Сербия. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу австрийцев можно с коэффициентом 2.06. Успех сербов оценивается в 3.38. На ничью дают коэффициент 3.48.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Австрия — Сербия 4 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Австрия — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Австрия — Сербия (04.06.2024)

Не за горами старт чемпионата Европы, участникам которого в процессе подготовки важно поддерживать физические кондиции и отшлифовывать взаимодействие игроков. Товарищеская встреча Австрия — Сербия начнётся 4 июня в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

Ральф Рангник возглавил сборную Австрии летом 2022 года и с тех пор добился неплохих результатов. Главный тренер поставил команде атакующий игру, но при этом довольно надёжно действует и оборона. Поступательное движение вверх у австрийцев налицо — они проиграли всего один матч из последних 14 во всех турнирах.

Наставник австрийцев сразу взял курс на омоложение состава и стал приглашать в национальную команду перспективных игроков. Но не стал Рангник отказываться и от опытных ветеранов, помогающих адаптироваться новому поколению. Например, по-прежнему важен Марко Арнаутович, который провёл 111 матчей за сборную Австрии и забил 36 мячей.

В квалификации Евро-2024 подопечные Рангника сыграли отлично. Они заняли второе место в группе, набрав 19 очков. Долгое время австрийцы на равных конкурировали с Бельгией, но поражение в очном матче со счётом 2:3 лишило их шансов на первую строчку.

Лидером сборной Австрии в отборочном турнире был Марсель Забитцер. Полузащитник дортмундской «Боруссии» забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Кроме того, он играет с максимальной самоотдачей и заводит команду.

Сербия также выполнила задачу и успешно прошла квалификацию Евро-2024. Только подопечные Драгана Стойковича играли нестабильно, поэтому лишь победа в матче с прямым конкурентом Черногорией (3:1) позволила сербам вздохнуть с облегчением. Отлично проявил себя нападающий Александр Митрович. Форвард «Аль-Хиляля» забил в отборочном турнире пять мячей и сделал один голевой пас.

Работа главного тренера вызвала положительную реакцию, и контракт с ним был продлён до 2026 года. Напомним, Стойкович возглавляет сборную с марта 2021-го. Под его руководством команда пробилась на ЧМ-2022 в Катаре, но не смогла там выйти из группы.

Стойкович включил в заявку на участие в Евро-2024 нескольких игроков, хорошо знакомых российским болельщикам. Отметим, что вызов в сборную получили Срджан Бабич («Спартак»), Саша Зделар (ЦСКА) и Страхиня Эракович («Зенит»). Но конкуренция за место была очень высока, и её выдержал только представитель красно-белых, который и поедет на турнир в Германию.

Австрийцы заметно прибавили и выиграли три последних матча — у Германии (2:0), Словакии (2:0) и Турции (6:1). В интервью подопечные Ральфа Рангника говорили, что хотят проявить себя в домашней игре перед стартом Евро-2024. Весьма вероятно, что они будут придерживаться привычной атакующей схемы, которая приносит результат. Рекомендуем ставку на то, что Австрия не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.62.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Австрия — Сербия 4 июня 2024 года

Австрия в последних домашних встречах доминирует и много времени проводит в атаке. Соперник вынужден постоянно находиться под давлением, а оборона Сербии в последнее время допускает ошибки. За примером далеко ходить не нужно — всё показало разгромное поражение в недавнем матче со сборной России (0:4). Поэтому рекомендуем ставку на то, что подопечные Ральфа Рангника не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: Австрия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.62.