Ирландия — Венгрия. Соперничать с Марко Росси бесполезно

Джон О'Ши пока не готов к такой конкуренции.

4 июня состоится товарищеский матч Ирландия — Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу венгров можно с коэффициентом 2.65. Успех ирландцев оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Ирландия — Венгрия 4 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Ирландия — Венгрия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Ирландия — Венгрия (04.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских играх. 4 июня в контрольном матче встретятся Ирландия и Венгрия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Ирландия отчаянно боролась за выход в финальный раунд Евро-2024. Местами она смотрелась здорово, но уровень соперников был слишком высок. Провал повлёк перемены. Исполняющим обязанности главного тренера национальной команды был назначен бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Джон О'Ши.

Нередко известные футболисты оказываются плохими тренерами, но О'Ши — не тот случай. Во всяком случае пока что Джон справляется с обязанностями весьма недурно. Он сохранил привычный команде оборонительный стиль, сделав при этом привлекательнее другие компоненты её игры.

В товарищеских встречах под руководством О'Ши «зелёная армия» сыграла вничью с Бельгией (0:0) и досадно уступила Швейцарии (0:1). С результативностью по-прежнему всё плохо, но увеличилось количество создаваемых ирландцами опасных моментов.

Во встрече с бельгийцами подопечные Джона О'Ши создали 1,8 xG. Они не забили пенальти, а также загубили несколько очень хороших моментов. Экс-защитнику «МЮ» нужно либо вызывать в сборную игроков с хорошим завершением, либо пытаться исправить реализацию на тренировках и дальше работать над повышением остроты атак.

Марко Росси давно прошёл эти этапы. Итальянский специалист сделал из алмаза роскошный бриллиант. Сборная Венгрии начала удивлять ещё на Евро-2020, навязав борьбу Франции и Германии. С тех пор она зарекомендовала себя как угрозу для любого соперника.

Квалификацию на Евро-2024 «волшебные мадьяры» миновали без каких-либо трудностей. Они не потерпели ни одного поражения, при этом дважды обыграв Сербию (в обоих случаях 2:1). Где предел Марко Росси — непонятно. С каждым новым вызовом его подопечные прибавляют.

Подготовка к Евро-2024 проходит у венгров прекрасно. В контрольных встречах они победили Турцию (1:0) и Косово (2:0). В обеих играх забил Доминик Собослаи. Только ему и двум ведущим защитникам Марко Росси выделил по 90 минут в обоих товарищеских матчах.

Тренер выстраивает игру через Собослаи. Полузащитник «Ливерпуля» рассказал, что, по мнению Марко Росси, он мог бы стать вторым Андреа Пирло. У 23-летнего хавбека определённо есть навыки дирижёра. В восьми встречах квалификации на Евро-2024 он отдал четыре результативные передачи и забил столько же мячей.

Поставить на победу венгров в предстоящем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65. Поддержка болельщиков наверняка будет гнать ирландцев вперёд. Вдохновение — сильная штука, но для того, чтобы обыграть «волшебных мадьяров», его недостаточно.

В отличие от Марко Росси, Джон О'Ши ещё не сталкивался со спадами, а также до сих пор не добыл ни одной победы в качестве тренера сборной. Подопечные бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» склонны допускать простые ошибки и упускать моменты. У «волшебных мадьяров» общее качество игры намного выше, да и глубина состава лучше.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Ирландия — Венгрия 4 июня 2024 года

Ирландцы встали на путь прогресса, но они находятся на начальной стадии. О'Ши предстоит проделать большой объём работы. Марко Росси давно прошёл этот путь. Даже когда он прибегает к экспериментам, сборная Венгрии демонстрирует зрелый футбол и побеждает.

Ставка: победа Венгрии за 2.65.