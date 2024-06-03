Португалия — Финляндия. Что может помешать Роберто Мартинесу?

Кажется, ничего. Даже вероятное отсутствие Роналду не повлияет на результат.

4 июня состоится товарищеский матч Португалия — Финляндия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.18. Успех финнов оценён в 18.0. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Португалия — Финляндия 4 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Португалия — Финляндия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.07. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Португалия — Финляндия (04.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских играх. 4 июня в контрольном матче померяются силами Португалия и Финляндия. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В последней товарищеской встрече сборная Португалии на выезде уступила Словении со счётом 0:2. Криштиану Роналду провёл на поле 90 минут. Запомнился нанесённый им хороший удар со штрафного, но опытного Яна Облака переиграть не получилось. Голкипер был начеку.

Поражение стало первым для «команды избранных» под руководством Роберто Мартинеса. До этого она выиграла 11 встреч кряду с общим счётом 41:4. Роналду за этот период времени записал на свой счёт 10 голов и одну результативную передачу. Он быстро нашёл общий язык с испанским специалистом.

Роналду закончил сезон в качестве лучшего бомбардира чемпионата Саудовской Аравии. В 31 встрече в первенстве он забил 35 мячей и отдал 11 результативных передач. Знаменитый португалец стал первым футболистом в истории, ставшим лучшим бомбардиром в четырёх разных чемпионатах.

Совсем недавно «Аль-Наср» уступил в финале Кубка короля «Аль-Хилялю». После окончания игры Криштиану не сумел сдержать слёз. За 1,5 года в Саудовской Аравии он не выиграл ни одного официального трофея.

39-летнему португальцу можно только посочувствовать. Он проделал огромный объём работы, но все усилия оказались тщетны. Впрочем, обладатель пяти «Золотых мячей» не привык опускать руки. Сообщается, что он пытается убедить Каземиро и Начо присоединиться к «всемирному клубу».

В грядущем матче Роналду может не сыграть. По информации O Jogo, Криштиану получит недельный отпуск, как и другой футболист из Саудовской Аравии — Рубен Невеш. Что ж, тогда появится шанс у молодых талантливых игроков Португалии заявить о себе.

Финляндия переживает очень непростые времена. Некоторые многолетние лидеры сборной, в частности Теэму Пукки, уже не так хороши, как раньше. С возрастом они растеряли бóльшую часть навыков. Молодёжь «филинов» нестабильна и не так талантлива.

Подопечные Маркку Канервы не сумели квалифицироваться на Евро-2024. В полуфинале отборочного турнира они с разгромным счётом уступили Уэльсу (1:4). Временами «филинам» не хватает надёжности в обороне. Обостряется проблема во встречах с сильными соперниками и на выезде.

В игре 1-го тура квалификации на Евро-2024 сборная Финляндии уступила «Дании» (1:3), а встречу 7-го тура она разгромно проиграла Словении (0:3). Заключить пари на то, что португальцы победят «филинов» с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

У сборной Португалии мощь нападения значительно выше, чем у датчан и словенцев. После поражения в последней товарищеской игре они наверняка выступят с особым настроем. Дополнительный заряд энергии даст поддержка родных трибун.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Португалия — Финляндия 4 июня 2024 года

При Роберто Мартинесе с результативностью у португальцев полный порядок. Нужно забыть результат встречи со Словенией, сделать выводы из поражения и исправиться. Дома «команда избранных» должна уверенно победить финнов. Во встречах с сильными соперниками в гостях «филины» пропускают часто и много.

Ставка: победа Португалии с форой (-2) за 1.86.