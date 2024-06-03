Италия — Турция. Просто Спаллетти опытнее Монтеллы

Поэтому шансов на победу у турок практически нет.

4 июня состоится товарищеский матч Италия — Турция. Начало – в 22:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.59. Успех турок оценивается в 5.35. На ничью дают коэффициент 4.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Италия — Турция 4 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Италия — Турция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.78.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Италия — Турция (04.06.2024)

Приближается старт чемпионата Европы, участникам которого в процессе подготовки важно поддерживать игровой тонус и отрабатывать тактические схемы. Товарищеская встреча Италия — Турция начнётся 4 июня в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Сборные Италии и Турции находится в процессе подготовки к стартующему в ближайшее время в Германии чемпионату Европы. Пока главные тренеры оценивают физические кондиции своих подопечных и стараются вывести их на пик формы к старту турнира.

Интересно переплелись карьерные пути итальянских специалистов. Монтелла играл в «Роме» под управлением Спаллетти, и их отношения в то время нельзя назвать безоблачными. Лучано часто критиковал Винченцо, поскольку у нападающего были игровые проблемы. Но затем поддержал стремление игрока после завершения карьеры стать тренером, высоко оценив потенциал Монтеллы.

Наставник «Скуадра адзурра» уже успел объявить предварительный список игроков, приглашённых на сборы. Особых сенсаций нет, стоит лишь отметить, что из-за травмы сбор покинул защитник «Интера» Франческо Ачерби. Лучано Спаллетти довольно быстро определился с заменой и вызвал лидера обороны «Ювентуса» Федерико Гатти.

В отборочном турнире Евро-2024 Италия выступила нестабильно. Некоторые неудачные результаты, например, поражение в матче с Англией (1:3) и ничью с Северной Македонией (1:1), легко объяснить сменой тренера. Турнир итальянцы начинали под руководством Роберто Манчини, а затем его сменил Лучано Спаллетти. Перестановки негативно сказались на игре сборной и усложнили задачу.

Не без труда и проблем сборная Италии всё-таки решила задачу и заняла второе место в группе, набрав 14 очков. Стоит отметить результативную атаку. Команда за восемь матчей квалификации забила 16 мячей.

Защита и вратари традиционно являются сильной стороной сборной Италии. Алессандро Бастони, Маттео Дармиан и Федерико Димарко из «Интера» отлично провели сезон и выиграли титул чемпиона Серии А. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» в хорошей форме, и именно его Спаллетти назначил на почётную должность капитана команды.

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы прогрессирует и вышла на высокий уровень, что помогло команде великолепно провести квалификацию Евро-2024. Она заняла первое место в группе, набрав 17 очков. Учитывая уровень соперников, среди которых были Хорватия и Уэльс, подобный результат стоит признать успешным.

Хорошо проявил себя в отборочном турнире полузащитник «Бенфики» Оркун Кёкчю. 23-летний хавбек сборной Турции забил гол и сделал две результативные передачи в квалификации Евро-2024.

Пока нет информации, какие стартовые составы выпустят на поле главные тренеры. Идёт подготовка к важнейшему турниру, поэтому вполне вероятны проверка кандидатов и отработка новых связок.

Стоит отметить, что Спаллетти и Монтелла придерживаются атакующих схем и вряд ли будут кардинально менять их перед стартом Евро-2024. Уровень индивидуального мастерства у игроков «Скуадра адзурра» выше, поэтому мы рекомендуем ставку на то, что Италия не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.05.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Италия — Турция 4 июня 2024 года

Италия играет дома, поэтому будет стараться показать хороший результат. При Спаллетти команда лучше атакует, проводит интересные комбинации, много забивает. Турция переформатировала игру с новым тренером Монтеллой, сместив акцент в сторону качественного позиционного нападения. Кроме того, в пяти из семи последних матчей Италии забивалось минимум три мяча. Поэтому рекомендуем ставку на то, что подопечные Лучано Спаллетти не проиграют, а тотал будет больше 2.5 мяча.

Ставка: Италия не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.