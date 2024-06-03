Кроос потирает руки, Венгрия готовит сюрприз. Группа А на Евро-2024

Менее чем через две недели стартует чемпионат Европы по футболу. Он пройдёт в 10 городах по всей Германии, а матч открытия запланирован на 14 июня, 22:00 мск. В группе А собрались сборные Германии, Шотландии, Венгрии и Швейцарии, встречи которых состоятся с 14 по 23 июня. Разбираемся в шансах участников на выход в плей-офф.

Нагельсману и Кроосу повезло

Букмекеры ожидаемо считают команду страны-хозяйки фаворитом группы А. Её выход из группы оценивается коэффициентом 1.04, что приблизительно равно 96% вероятности. Очень много! И дело здесь не только в домашней поддержке. В соперники немцам достались крепкие орешки, но далеко не топ-уровня. Вероятность даже второго места в группе по итогам трёх туров мала — 25%.

Понять аналитиков можно. Оппоненты не первого эшелона, а сама бундестим на бумаге сейчас выглядит как минимум интересно. На посту главного тренера талантливый Юлиан Нагельсман, успевший пошуметь не только с «Хоффенхаймом» и «Лейпцигом», но и с самой «Баварией». Молодой специалист заметно обновил состав, не побоявшись убрать даже Матса Хуммельса, который провёл отличный сезон в дортмундской «Боруссии».

Повышенное внимание будет и к фигуре Тони Крооса. Полузащитник объявил о завершении карьеры после домашнего чемпионата Европы, а потому наверняка сыграет на 110% от своих возможностей. Всё-таки поднять над головой после кубка Лиги чемпионов ещё и кубок Евро — идеально. Правда, эксперты имеют на этот счёт другое мнение. Фаворитом турнира является Англия, за ней — Франция. Немцы лишь третьи в этом списке. Хотя это уже другая история.

Мурат Якин и тень Владимира Петковича

Сборная Швейцарии в 2016 году с Владимиром Петковичем впервые в истории преодолела групповой этап чемпионатов Европы, а на Евро-2020 вовсе добралась до 1/4 финала. Нынешний тренер Мурат Якин, не снискавший больших достижений на клубном уровне, сумел вывести национальную команду в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре. Впрочем, там случились неприятные 1:6 от сборной Португалии.

Исправить положение можно. Сборную Германии оставим за скобками, она — безусловный фаворит группы. А вот обойти Шотландию и Венгрию швейцарцам по силам. Опыт прошлых турниров есть, состав тоже в порядке. Один Гранит Джака, который провёл отличный сезон в «Байере», чего стоит. А ведь в обойме также опытные голкипер Ян Зоммер и атакующий полузащитник Шердан Шакири.

Аналитики видят в швейцарцах главного претендента на второе место квартета. Сделать ставку на это событие можно с коэффициентом 1.55 — около 65% вероятности. Помешать подопечным Мурата Якина на предстоящем Евро может разве что собственная психология. На отборочном турнире в не самой зубастой группе они валяли дурака и вышли со второго места, опередив Израиль всего на два очка.

Венгрия готовится удивлять

От кого стоит ждать сюрпризов, так это от сборной Венгрии. Мало того, что под руководством Марко Росси на прошлом Евро команда сыграла вничью с Францией и Германией, так она ещё и сейчас идёт на внушительной беспроигрышной серии. Последний раз венгры проиграли 26 сентября 2022 года сборной Италии в Лиге наций, а отборочный цикл к Евро-2024 завершили на первом месте.

Среди лидеров состава выделяется Доминик Собослаи. Часть сезона в «Ливерпуле» из-за травмы получилась не лучшей, но в национальной команде он всегда на первых ролях. Помогать в атаке будет Барнабаш Варга, а надёжной игры в обороне ждут от Петера Гулачи с Вилли Орбаном. Главная проблема может быть разве что в короткой скамейке запасных.

Вероятно, именно поэтому букмекеры предлагают коэффициент 1.72 на выход Венгрии из группы А. Это 58% вероятности. А если венгры финишируют в топ-2 по итогам трёх туров, сыграет коэффициент 2.75 — 36%. Тоже вполне вероятно.

Шотландия уже выполнила план

Аналитики не считают сборную Шотландии явным аутсайдером группы. Сделать ставку на выход шотландцев в плей-офф можно с коэффициентом 1.80, что соответствует 55% вероятности. Это много для команды, которая лишь в четвёртый раз в истории попала в групповой этап и дальше никогда не заходила. Хотя стоит отдать должное Стиву Кларку, ведь это станет вторым Евро подряд!

Впрочем, говорить здесь особо не о чем. Шотландия хорошо проявила себя на отборочном турнире и действительно заслужила сыграть в финальном раунде, заняв второе место в группе с Испанией, Норвегией, Грузией и Кипром. Однако под конец квалификации шотландцы сдулись, пропустив семь мячей в трёх заключительных турах. Про 1:4 от Франции и 0:4 от Нидерландов в недавних товарищеских играх тоже забывать не стоит.

Строго говоря, второй подряд групповой этап для сборной — это уже достижение. На фоне заметных потерь в составе из-за травм (Аарон Хики, Нейтан Паттерсон, Линдон Дайкс), из-за которых придётся латать дыры, остаться без «баранки» в графе очков будет не так плохо.

Прогноз и ставки на итоги группы А чемпионата Европы — 2024 в Германии

Букмекеры считают группу А на турнире в Германии достаточно сбалансированной. Особняком стоят хозяева, их в расчёт не берём. А вот на выход из группы претендуют и Швейцария, и Венгрия, и Шотландия. Учитывая последние достижения команд, их готовность, мотивацию и форму, логично ожидать борьбы и неожиданных поворотов до последнего тура. Тем более что с третьего места выход в плей-офф тоже возможен.

На наш взгляд, стоит обратить внимание на ставку «тотал больше 3.5 очка» по отношению к сборной Венгрии. Венгры идут на беспроигрышной серии и регулярно показывают зубы даже топ-соперникам. Состав в порядке — в каждой линии есть футболисты, выступающие на самом высоком уровне. Да и шишки на крупных турнирах команда уже успела набить, получив достаточно опыта.

С такими вводными зацепиться на групповом этапе за очки с Германией и Швейцарией, а также обыграть Шотландию — вполне реальная история. На фоне перестроек и отсутствия официальных матчей из-за автоматической квалификации ждать от немцев можно чего угодно. Швейцарцы, хотя и соберутся перед турниром, отбор провели плохо. Шотландцы заслужили сыграть на Евро, но в последних матчах часто проваливались в обороне.

Вот и получается, что перед сборной Венгрии расстилается осязаемая дорога в плей-офф чемпионата Европы — 2024. При условии, конечно, что команда продолжит показывать прежний гибкий футбол, а состав по пути не выкосят травмы и дисквалификации. Ставить на финиш в топ-2 в такой группе мы бы всё же не стали, но набрать четыре очка таким венграм точно по силам.

Альтернативный вариант — сборная Венгрии забьёт больше 3.5 мяча в группе А. Коэффициент такой же, как и на первый вариант. Логика простая. Германия за такой короткий срок едва ли успела привыкнуть к новым задачам тренерского штаба, пройти без ошибок будет непросто. Швейцария во время квалификации даже от Беларуси пропустила трижды, а Шотландия в недавних товарищеских играх получала по четыре мяча от Нидерландов и Франции. Клиенты подходящие.

Ставка 1: Венгрия наберёт минимум 4 очка в группе А за 2.34.

Ставка 2: Венгрия забьёт минимум 4 гола в группе А за 2.34.