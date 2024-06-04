Группа, за которой ты точно будешь следить на Евро-2024

Менее чем через две недели стартует чемпионат Европы по футболу. Он пройдёт в 10 городах по всей Германии, а матч-открытие запланирован на 14 июня, 22:00 мск. Всего участие будут принимать 24 команды, распределённые на шесть групп. Группа В порадует встречами сборных Испании, Италии, Хорватии и Албании, что состоятся с 15 по 24 июня. Разбираемся в шансах участников квартета на выход в плей-офф.

Больше Италии и Хорватии, но меньше Англии и Франции

Сборная Испании, по мнению букмекеров, является фаворитом группы В. Сделать ставку на первое место испанцев по итогам трёх туров можно с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 55% вероятности. Строго говоря, довольно высокий показатель для такой группы. Особенно с учётом того, что на выход в плей-офф дают коэффициент 1.08 — 93% вероятности.

Вероятно, такой уверенности аналитиков способствовали два фактора. Во-первых, под руководством Луиса де ла Фуэнте «Красная фурия» выиграла Лигу наций в 2023 году, оказавшись сильнее Хорватии в финале. Во-вторых, она показала классные результаты на отборе к Евро-2024, одержав семь побед из восьми возможных. Здесь отдельно стоит вспомнить 6:0 с Кипром и 7:1 с Грузией.

Пожалуй, единственный момент, который может вызывать вопросы — состав. Поймите правильно. Он крепкий, сочетает опыт и молодость. Однако по-настоящему звёздных игроков по пальцам пересчитать: Родри, Дани Карвахаль да Альваро Мората. Тому же Ямалу предстоит ещё многое доказывать. Смена поколений затянулась и серьёзных трофеев пока нет.

Видимо, в том числе и по данной причине букмекеры не включили «Красную фурию» в топ-3 претендентов на победу, наградив её коэффициентом 8.50 — около 12% вероятности. К примеру, у Англии — 4.30, а у Франции — 4.80. Чемпионство Германии оценивается схожим образом (7.00).

Действующий чемпион сомневается в себе

Сборная Италии является вторым претендентом на победу в группе В. Если она финиширует первой, сыграет коэффициент 3.40 (29% вероятности). Шансов на это дают немного, зато в выходе победителя Евро-2020 в плей-офф практически никто из экспертов не сомневается — коэффициент 1.18 и 85% вероятности. А второе место оценивается коэффициентом 2.65 (38%).

Итальянцы показали класс, обыграв Англию в финале прошлого Евро. Также стоит вспомнить победу над Нидерландами в матче за третье место в розыгрыше Лиги наций. Однако пропуск чемпионата мира в Катаре «Скуадра адзурра» ещё долго не забудет. Уход Роберто Манчини и назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера — шаг вперёд, но здесь тоже не всё так просто.

С Лучано Спаллетти, который принёс «Наполи» долгожданное скудетто, национальная команда Италии благополучно квалифицировалась в финальный раунд Евро-2024. На этом пока, пожалуй, всё. Соперничать в группе с Англией не получилось, а опередить сборную Украины удалось лишь по дополнительным показателям.

Даже сам главный тренер перед стартом чемпионата Европы в Германии не уверен, что его футболисты конкурентоспособны на уровне фаворитов турнира. Потому и не стоит удивляться, когда букмекеры выставляют столь высокие коэффициенты на победу Италии на Евро — 17.00. Например, у той же сборной Португалии шансов заметно больше — коэффициент 9.00.

Задача со звёздочкой для Златко Далича

Сборная Хорватии уже давно показывает зубы и является занозой для самых сильных команд не только Европы, но и мира. Под руководством Златко Далича хорваты сыграли в финале ЧМ-2018 в России, завоевали бронзовые медали ЧМ-2022 в Катаре и добрались до финала Лиги наций в 2023 году. 2024 год начали с безголевой ничьей с Тунисом, а продолжили победой со счётом 4:2 над Египтом, всё это были товарищеские матчи.

Квалификацию ЧЕ-2024 «шашечные» провели неидеально, но этого хватило для получения прямой путёвки. В восьми играх одержали пять побед, пропустили всего четыре мяча и опередили ближайшего преследователя на четыре очка. Отставание от выигравшей группу сборной Турции составило всего одно очко. Достаточный результат, чтобы назвать участие в финальном раунде заслуженным.

Впрочем, Хорватии не избежать приключений в Германии. Если обойти албанцев вполне реально, то мотивированных испанцев и итальянцев оставить позади будет очень сложно. Букмекеры, к слову, дают всего 29% вероятности на то, что хорваты залезут в топ-2 группы В. Коэффициент — 3.40. Зато в выходе в плей-офф почти не сомневаются — коэффициент 1.35. Благо с третьего места тоже можно выйти.

По стопам Венгрии на Евро-2020

Кому действительно не повезло с группой, так это сборной Албании. Попасть в одну компанию к Испании, Италии и Хорватии даже похлеще, чем Венгрии было угодить к Франции, Германии и Португалии на прошлом Евро. Неудивительно, что букмекеры пророчат албанцам четвёртое место в группе с коэффициентом 1.34 — 75% вероятности.

Для Албании этот чемпионат Европы станет вторым в истории. Команда Силвиньо очень хорошо себя показала в отборочном этапе, заняв первое место в группе и потерпев лишь одно поражение за восемь туров. Позади остались такие тёртые калачи, как Чехия и Польша. Но сохранить лицо будет непросто.

Прогноз и ставки на итоги группы В чемпионата Европы — 2024 в Германии

Несмотря на очевидный и логичный статус аутсайдера группы, сборная Албании способна пошуметь и сильно попортить планы испанцам, итальянцам и хорватам. Перед глазами пример сборной Венгрии, которая на прошлом Евро в группе с французами, немцами и португальцами до последнего сохраняла шансы на выход в плей-офф.

Кроме того, албанская команда под руководством Силвиньо за шесть встреч ни разу не проиграла, если открывала счёт. А забивала во время квалификации она немного, но регулярно! Сделать ставку на то, что албанцы за три тура в «группе смерти» забьют хотя бы два гола, можно с коэффициентом 1.72. С учётом возможной недооценки со стороны грандов стоит рискнуть.

Вместе с тем имеет смысл подумать над победой сборной Испании в группе. Во-первых, она набрала солидный ход перед чемпионатом Европы в Германии, в отличие от сборных Италии и Хорватии, которые подходят к турниру с рядом проблем. Во-вторых, в недавних очных матчах испанцы оказывались сильнее прямых конкурентов.

Рассчитывать на три победы подопечным Луиса де ла Фуэнте будет сложновато, но набрать семь очков им вполне по силам. При этом не ждём много голов. 7:1 с Грузией и 6:0 с Кипром впечатляют, но не должны смущать. В играх с такими серьёзными соперниками, как итальянцы и хорваты, «Красная фурия» не может себе позволить заигрываться в атаке. В итоге есть выбор: победа в группе, тотал больше 6.5 очка или тотал меньше 5.5 забитого гола.

Ставка 1: Албания забьёт хотя бы два гола за 1.72.

Ставка 2: Испания займёт первое место за 1.80.