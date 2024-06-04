У Сперцяна нет мотивации, Спаллетти ведёт итальянцев к успеху. Экспресс на футбол

С каждым днём становится всё меньше времени до старта Евро-2024. Пока сборные проводят товарищеские матчи в надежде выйти на пик формы. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.80 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Словения — Армения

Словения с давних времён считается крепкой сборной, но последние несколько лет она особенно хороша. «Парни» непринуждённо добыли путёвку в финальный раунд Евро-2024. В квалификации они потеряли очки только во встречах с Финляндией (0:2) и Данией (1:1 и 1:2).

Формула успеха «парней» — слаженный командный футбол, который поставил Матьяж Кек. Опытный специалист отладил интенсивный прессинг, очень грамотную игру в обороне и отличное комбинационное взаимодействие через пас. На первый взгляд ничего необычного. Классическая работа каждого тренера. В недавних товарищеских встречах «парни» сыграли вничью с Мальтой (2:2), победили США (1:0) и Португалию (2:0).

Сборная Армении не может похвастаться той же успешностью, что Словения. Она не сумела добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024, хотя начали квалификацию подопечные Александра Петракова весьма ярко. Обидное поражение и ничья с Турцией (1:2 и 1:1), а также победы во встречах с Уэльсом (4:2) и Латвией (2:1), согласитесь, неплохой старт.

В последних четырёх встречах отбора на Евро-2024 армяне уступили Хорватии (дважды 0:1) и Латвии (0:2), а также сыграли вничью с Уэльсом (1:1). В последних трёх товарищеских встречах они проиграли Северной Македонии (1:3), Косову (0:1) и Чехии (1:2). Отсутствие глобальных задач окончательно деморализовало подопечных Петракова. Во встрече с чехами они нанесли только четыре удара, и лишь один из них пришёлся в створ.

Поставить на победу Словении и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Словенцы очень внимательно играют в обороне.

Прогноз на матч Португалия — Финляндия

В последней товарищеской встрече сборная Португалии на выезде уступила Словении со счётом 0:2. Криштиану Роналду провёл на поле 90 минут. Запомнился нанесённый им хороший удар со штрафного, но опытного Яна Облака переиграть не получилось. Голкипер был начеку.

Поражение стало первым для «команды избранных» под руководством Роберто Мартинеса. До этого она выиграла 11 встреч кряду с общим счётом 41:4. Роналду за этот период времени записал на свой счёт 10 голов и одну результативную передачу. Он быстро нашёл общий язык с испанским специалистом.

Финляндия переживает очень непростые времена. Некоторые многолетние лидеры сборной, в частности Теэму Пукки, уже не так хороши, как раньше. С возрастом они растеряли бóльшую часть навыков. Молодёжь «филинов» нестабильна и не так талантлива.

Подопечные Маркку Канервы не сумели квалифицироваться на Евро-2024. В полуфинале отборочного турнира они с разгромным счётом уступили Уэльсу (1:4). Временами «филинам» не хватает надёжности в обороне. Обостряется проблема во встречах с сильными соперниками и на выезде.

В игре 1-го тура квалификации на Евро-2024 сборная Финляндии уступила «Дании» (1:3), а встречу 7-го тура она разгромно проиграла Словении (0:3). Заключить пари на то, что португальцы победят «филинов» с форой (-2), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73.

Прогноз на матч Италия — Турция

Не без труда и проблем сборная Италии всё-таки решила задачу и заняла второе место в группе, набрав 14 очков. Стоит отметить результативную атаку. Команда за восемь матчей квалификации забила 16 мячей. Защита и вратари традиционно являются сильной стороной сборной Италии. Алессандро Бастони, Маттео Дармиан и Федерико Димарко из «Интера» отлично провели сезон и выиграли титул чемпиона Серии А. Голкипер Джанлуиджи Доннарумма из «ПСЖ» в хорошей форме, и именно его Спаллетти назначил на почётную должность капитана команды.

Сборная Турции под руководством Винченцо Монтеллы прогрессирует и вышла на высокий уровень, что помогло команде великолепно провести квалификацию Евро-2024. Она заняла первое место в группе, набрав 17 очков. Учитывая уровень соперников, среди которых были Хорватия и Уэльс, подобный результат стоит признать успешным.

Стоит отметить, что Спаллетти и Монтелла придерживаются атакующих схем и вряд ли будут кардинально менять их перед стартом Евро-2024. Уровень индивидуального мастерства у игроков «Скуадра адзурра» выше, поэтому мы рекомендуем ставку на то, что Италия не проиграет, а тотал будет больше 2.5 мяча, за 2.05.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Словении в игре с Арменией и тотал меньше 3.5 мяча за 2.20.

Ставка 2: победа Португалии с форой (-2) в матче с Финляндией за 1.73.

Ставка 3: Италия не проиграет Турции и тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Общий коэффициент: 2.20 Х 1.73 Х 2.05 = 7.80.