Мирра Андреева — Арина Соболенко. Верим в чудо юной россиянки

17-летняя теннисистка впервые в карьере сыграет в четвертьфинале ТБШ. Плюс будет мотивация отомстить за сестру.

5 июня Мирра Андреева и Арина Соболенко сыграют в матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» в Париже. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение белорусской теннисистке: поставить на её победу можно с коэффициентом 1.26. Успех россиянки оценивается в 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Арина Соболенко 5 июня 2024 года

Букмекеры предполагают, что матч Мирра Андреева — Арина Соболенко получится упорным. Тотал больше 19.5 гейма идёт за 1.69, а тотал меньше 19.5 гейма — за 2.09. Заключить пари на то, что россиянка выиграет со счётом 2:0 по сетам можно за 6.50.

Анализ и прогноз на матч Мирра Андреева — Арина Соболенко (05.06.2024)

Во Франции в разгаре второй турнир «Большого шлема» в 2024 году. В женской сетке «Ролан Гаррос» 5 июня в одном из матчей 1/4 финала Мирра Андреева будет играть с Ариной Соболенко.

Мирра осталась единственной представительницей России на «Ролан Гаррос». Выход в четвертьфинал ТБШ стал первым в карьере 17-летней теннисистки и доказывает её стабильный прогресс и незаурядный потенциал. Она заметно прибавляет практически во всех компонентах игры и всегда уверена в своих силах.

Андреева хорошо подготовилась к турниру и набрала форму. Россиянка уже выбила из сетки довольно сильных соперниц: Эмину Бектас (6:2, 6:3), Викторию Азаренко (6:3, 3:6, 7:5), Питон Стирнс (6:2, 6:1) и Варвару Грачёву (7:5, 6:2).

Минувший матч с Грачёвой, которая представляет Францию, лёгкой прогулкой для Мирры назвать никак нельзя. На корте шла равная игра, особенно в первом сете. Теннисистки обменялись брейками, часто ошибались, но в ключевой момент сета нервы крепче оказались у Андреевой.

Стоит отметить, что россиянка владеет сильной и точной подачей, совершив в игре пять эйсов. Тем не менее этот компонент требует определённой шлифовки, поскольку Мирра допустила три двойные ошибки. Прибавив в стабильности при вводе мяча в игру, Андреева получит в своё распоряжение сильный козырь.

Мирра во встрече с Грачёвой действовала агрессивно, при этом вышла к сетке всего шесть раз, но выиграла пять розыгрышей. Стоит отметить, что каждая атака была подготовлена и обоснована. Андреева совершила меньше невынужденных ошибок (21), чем Грачёва (26) и отыграла пять из семи брейк-поинтов, что в конечном итоге и принесло ей победу.

В четвертьфинале Андреевой предстоит сыграть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Представляющая Беларусь теннисистка поддерживает отличную форму и невероятно стабильна в результатах. Она вышла в четвертьфинал седьмого ТБШ подряд!

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Соболенко выиграла у сестры Мирры — Эрики Андреевой (6:1, 6:2). Будет повод отомстить за сестру. Это должно прибавлять мотивации россиянке.

В минувшем матче Соболенко без особых проблем обыграла американку Эмму Наварро (6:2, 6:3). Арина выполнила семь эйсов не допустив ни одной двойной ошибки и активно выходила к сетке, выиграв 11 из 15 розыгрышей. Белорусская теннисистка предельно сконцентрирована и рассказала в интервью, что научилась справляться с давлением на турнирах «Большого шлема».

Андреева набрала хорошую форму и добавляет в стабильности по ходу турнира. Она прекрасно понимает, как сильна Соболенко, поскольку недавно уступила ей в очном матче со счётом 1:6, 4:6 в Мадриде. Мирра поставила перед собой вполне чёткую цель — выиграть у Арины больше геймов, чем в прошлой встрече.

Учитывая её игру на «Ролан Гаррос», мы предполагаем, что россиянка выиграет минимум девять геймов. Поэтому перспективно смотрится ставка на индивидуальный тотал Андреевой больше 8.5 гейма с коэффициентом 1.82.

Прогноз и ставки на матч «Ролан Гаррос» Мирра Андреева — Арина Соболенко 5 июня 2024 года

Андреева заметно прогрессирует и её игра засверкала новыми красками. 17-летняя россиянка хорошо подаёт, прибавила в стабильности на линии и выносливости. Соболенко — очень сильная теннисистка, но Мирре вполне по силам выиграть у второй ракетки мира минимум девять геймов.

Ставка: индивидуальный тотал Андреевой больше 8.5 гейма за 1.82.