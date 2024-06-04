Бельгия — Черногория. Тедеско и Лукаку готовы к чемпионату Европы

5 июня состоится товарищеский матч Бельгия — Черногория. Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.36. Успех черногорцев оценён в 9.00. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Бельгия — Черногория 5 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Бельгия — Черногория получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Бельгия — Черногория (05.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских встречах. 5 июня на стадионе «Руа Бодуэн» в Брюсселе Бельгия примет Черногорию. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 мск.

Доменико Тедеско — имя, которое может на века войти в историю Бельгии. С тех пор как бывший тренер «Спартака» возглавил «красных дьяволов», они не потерпели ни одного поражения. Их беспроигрышная серия насчитывает 12 матчей кряду, с учётом четырёх товарищеских встреч. Ничьих только четыре.

Всего лишь в двух из этих игр принял участие один из лидеров сборной Бельгии Кевин Де Брёйне. В контрольной встрече с Германией он отметился забитым мячом и отдал две результативные передачи. Тедеско ждал, пока хавбек «Манчестер Сити» полностью восстановится после тяжёлой травмы и наберёт форму, а заодно давал шанс молодёжи проявить себя.

Зато немецкий специалист регулярно задействовал Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир в истории «красных дьяволов» стал ключевой фигурой Тедеско. Он установил рекорд в отборочном цикле чемпионата Европы, забив в восьми матчах целых 14 мячей. На клубном уровне форвард радовал результативностью гораздо реже.

Из-за Лукаку у Тедеско возник конфликт с Тибо Куртуа. Голкипер мадридского «Реала» остался недоволен тем, что тренер отдал капитанскую повязку нападающему, и покинул расположение сборной. В заявку на Евро-2024 немецкий наставник его не включил, объяснив своё решение травмой вратаря.

Бывший тренер «Спартака» привык обходиться без Куртуа, а на Лукаку полное доверие с его стороны оказывает большое положительное влияние. Лучший бомбардир в истории Бельгии выступает с воодушевлением, полной самоотдачей и приверженностью к идеям Тедеско, а ещё вдохновляет примером сокомандников.

У сборной Черногории тоже наметился прогресс, правда, не такой стремительный, как у бельгийцев. «Храбрые соколы» неплохо проявили себя в Лиге наций и в квалификации на Евро-2024, но ни там, ни там преуспеть не сумели.

Черногорцы продемонстрировали характер и желание. В каждом матче они боролись до конца, старались создать как можно больше моментов. Где-то «храбрым соколам» не хватило организационных моментов, а где-то – ресурсов. Уровень развития футбола в стране невысокий.

После непопадания в финальный раунд чемпионата Европы в Германии главным тренером сборной Черногории стал известный хорватский специалист Роберт Просинечки. Под его руководством «храбрые соколы» в контрольных встречах победили Беларусь (2:0) и Северную Македонию (1:0).

Будет интересно посмотреть, что Просинечки приготовил для Бельгии. Рвения у его подопечных предостаточно. Проблема только в громадной разнице в классе. Бельгийцы — явные фавориты. Поставить на их победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95.

Джан Пьеро Гасперини открыл для Ромелу Лукаку отличное подспорье. Шарль Де Кетеларе провёл отменный сезон. Он заметно окреп. В 50 матчах в составе «Аталанты» во всех турнирах 23-летний полузащитник забил 14 голов и отдал 12 результативных передач. У «красных дьяволов» подрастает новый лидер.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Бельгия — Черногория 5 июня 2024 года

Благодаря Тедеско «красные дьяволы» подходят к Евро-2024 в качестве одного из фаворитов. Они вполне могут побороться за медали. Сборной Черногории до этого далеко. Она может забить гол-два в предстоящем матче, но зацепиться хотя бы за ничью вряд ли выйдет. Разница в уровне слишком велика. Плюс встреча состоится в Бельгии. Настрой со стороны хозяев будет правильным.

Ставка: победа Бельгии и тотал больше 2.5 мяча за 1.95.