Мбаппе осуществил мечту! В составе «Реала» его ждёт большое будущее

Это случилось! На какие рекорды пойдёт Килиан со «сливочными» в следующем сезоне?

Долго же тянулась история с переходом Килиана Мбаппе в мадридский «Реал». Во Франции были готовы на всё, лишь бы только удержать футболиста в составе «ПСЖ». Однако уговоры не убедили нападающего передумать. Его стремление к мечте оказалось слишком сильным.

Что нужно для счастья? Спросите у Килиана

После официального объявления о переходе Мбаппе в состав «Реала» француз не сдерживал слов. Он рассказал, что счастлив стать футболистом клуба своей мечты. Килиан также добавил, что с нетерпением ждёт встречи с мадридцами. С таким настроем он сможет совершить великие дела со «сливочными».

Мбаппе перешёл в «Реал» на правах свободного агента после окончания контракта с «Пари Сен-Жермен». По информации Sky Sports, зарплата Килиана составит € 15 млн в год после уплаты налогов. Подписной бонус – € 50 млн, но выплаты разбиты на годы контракта.

Карло Анчелотти сделает Мбаппе чемпионом

За всю карьеру француз пропустил только 48 встреч из-за повреждений. Его высокая травмоустойчивость – огромный плюс. Ещё одно преимущество Мбаппе заключается в том, что он переходит под начало опытного Карло Анчелотти.

Итальянский наставник установил рекорд по количеству выигранных кубков Лиги чемпионов — пять. Помог ему покорить достижение Джуд Беллингем. Насчёт англичанина были такие же опасения, которые есть по трансферу Мбаппе. И что в итоге?

Беллингем установил несколько рекордов и закончил сезон в качестве одного из главных претендентов на «Золотой мяч». В 28 матчах в чемпионате Испании Джуд забил 19 мячей и отдал шесть голевых передач, хотя в его прямые обязанности не входит результативность.

Анчелотти немного изменил схему игры под Беллингема, чтобы тот проявил себя во всей красе. Перемены в тактике должны произойти и после трансфера Мбаппе. Основная задача итальянского специалиста — сделать 25-летнего нападающего главной атакующей силой «галактикос».

Ставки, что «Реал» выиграет Примеру в сезоне-2024/2025, принимают с коэффициентом 1.55. Если нет — 2.45. Победа «сливочных» в следующем сезоне Лиги чемпионов оценивается в 4.50.

Какие достижения покорятся Мбаппе?

В сезоне-2023/2024 Килиан на клубном уровне забил 44 мяча во всех официальных турнирах, а также отдал семь голевых передач. У «Реала» в составе предостаточно результативных футболистов, но в мастерстве реализации моментов мало кто способен сравниться с Мбаппе. Француз может побить ряд рекордов Примеры.

Заключить пари на то, что Килиан забьёт больше 28.5 мяча в следующем сезоне Примеры, можно с коэффициентом 1.85. В составе «ПСЖ» Мбаппе забивал больше 28 голов в Лиге 1 только в двух из семи сезонов.

Также можно поставить на то, что он отдаст больше 6.5 результативной передачи за 1.95 в сезоне-2024/2025 чемпионата Испании. Мбаппе отлично умеет не только завершать, но и создавать моменты для сокомандников. Особенно здорово это получается у него в играх за сборную Франции.

Ещё можно заключить пари на то, что Мбаппе забьёт больше 3.5 мяча с пенальти за коэффициент 1.96. В национальной команде Килиан является штатным пенальтистом. Если в национальной команде он выигрывает конкуренцию за право бить 11-метровые, то и в «Реале» с этим не должно возникнуть проблем.

Мбаппе быстро станет своим

Огромный опыт Анчелотти — главный союзник освоения Мбаппе в «Королевском клубе». Итальянский специалист прошёл огонь, воду и медные трубы. Он знает, как лучше всего выстроить адаптацию футболиста в «Реале». Джуд Беллингем не даст соврать.

Англичанин и другие лидеры «галактикос» с нетерпением ждут возможности сыграть с Мбаппе в одной команде. Они настроены очень оптимистично, и в этом также есть заслуга Анчелотти. Даже страшно представить, сколько титулов «сливочные» возьмут в следующем сезоне. В таком составе они могут выиграть всё.

У «Реала» были небольшие затруднения в начале минувшего сезона, но Анчелотти всё равно привёл мадридцев к победе в Примере. Сложно представить, как сильно прибавят «сливочные» с такой звездой в нападении. Не будем сомневаться, что у Мбаппе есть невероятная мотивация ставить рекорды и добиваться трофеев.

Килиан запросто может стать новым Роналду в «Реале». Когда Криштиану переходил в состав «сливочных», ему было 24 года, а Мбаппе — 25. У него всё впереди для повторения рекордов и достижений легендарного португальца. Не зря же он был его фанатом в юности, а возможно, и остаётся им. Нападающий «Аль-Насра» уже поздравил француза.

Ставка 1: Мбаппе забьёт больше 28.5 мяча в сезоне-2024/2025 в Примере за 1.85.

Ставка 2: Килиан отдаст больше 6.5 результативной передачи за 1.95.

Ставка 3: Мбаппе забьёт больше 3.5 мяча с пенальти за 1.96.

Ставка 4: «Реал» выиграет Примеру в сезоне-2024/2025.