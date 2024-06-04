Испания — Андорра. «Красная фурия» беспощадна

Не стоит ждать пощады от команды с такой высокой конкуренцией среди игроков атаки.

5 июня состоится товарищеский матч Испания — Андорра. Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.01. Успех андоррцев оценивается в 65.0. На ничью дают коэффициент 26.0.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Испания — Андорра 5 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Испания — Андорра получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 5.00. Поставить на «обе забьют» предлагают за 5.00.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Испания — Андорра (05.06.2024)

Приближается старт Евро-2024. У участников турнира осталось совсем немного времени для проверки игроков и отработки тактических схем. Товарищеская встреча Испания — Андорра начнётся 5 июня в Бадахосе. Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

Сборная Испании входит в число команд, которые претендуют на победу на Евро-2024, поскольку в последнее время демонстрирует сильную игру. Главный тренер Луис де ла Фуэнте отказался от осторожной схемы прежнего наставника Луиса Энрике, которую болельщики считали скучной.

Действительно, многие матчи у «Красной фурии» получились незрелищными. Испанцы многократно превосходили соперника по контролю мяча, но с созданием опасных моментов возникали проблемы. Теперь они играют более открыто. Для примера достаточно вспомнить последний товарищеский матч с Бразилией, который завершился вничью со счётом 3:3.

Квалификацию Евро-2024 Испания прошла уверенно. Подопечные Луиса де ла Фуэнте выиграли семь из восьми матчей, набрав 21 очко. Они заняли первое место в турнирной таблице, опередив Шотландию на четыре очка. Превосходство «Красной фурии» можно оценить по 25 забитым мячам и всего пяти пропущенным голам.

Отлично проявили себя в квалификации Евро-2024 лидеры нападения команды. Альваро Мората и Хоселу забили по четыре мяча, а форвард мадридского «Реала» ещё отдал две результативные передачи. Наверняка ему прибавит уверенности в собственных силах победа «сливочных» в финале Лиги чемпионов.

Обязательно нужно отметить старание и самоотдачу Нико Уильямса, который забил гол и сделал три результативные передачи в отборе. 21-летний представитель «Атлетика» из Бильбао вполне готов примерить на себя роль одного из системообразующих игроков сборной на долгие годы.

Главный тренер Луис де ла Фуэнте уже определил предварительный состав на Евро-2024 из 29 игроков, но в окончательную заявку сборная Испании сможет включить только 26 футболистов. Наставник заявил в интервью, что это необходимо для минимизации рисков неожиданной травмы.

Отметим, что Луис де ла Фуэнте пригласил в сборную молодых игроков «Барселоны» — Педри, Ламина Ямала и Фермина Лопеса. Явно не хватает талантливого Гави, но из-за тяжёлой травмы он пропустил практически весь сезон и не сумел восстановиться к началу Евро-2024.

Андорра недавно приятно удивила, сыграв вничью со сборной ЮАР в минувшем товарищеском матче со счётом 1:1. Тем не менее квалификацию на Евро-2024 андоррцы завершили на последнем месте в турнирной таблице, набрав два очка.

Луис де ла Фуэнте рассказал, что планирует в матче с Андоррой проверить физические кондиции команды и попробовать новые сочетания игроков. Весьма вероятно, что испанцы будут мотивированы, поскольку ещё не определена окончательная заявка на Евро-2024 и есть последний шанс произвести впечатление на тренера. Поэтому мы рекомендуем ставку на то, что тотал будет больше 4.5 мяча, за 1.90.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Испания — Андорра 5 июня 2024 года

Испания превосходит соперника по всем показателям и, вполне вероятно, выиграет с крупным счётом. К подобному результату располагают поддержка болельщиков и необходимость игрокам показать главному тренеру свой уровень, чтобы заслужить место в стартовом составе. В линии атаки у испанцев высокая конкуренция. Поэтому рекомендуем ставку на то, что тотал будет больше 4.5 мяча.

Ставка: тотал больше 4.5 мяча за 1.90.