Франция — Люксембург. Переход Мбаппе в «Реал» не спутает карт Дешама

Тренер готовит национальную команду к Евро-2024 в привычном темпе. Всё идёт по плану.

5 июня состоится товарищеский матч Франция — Люксембург. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.01. Успех люксембуржцев оценён в 40.0. Ставки на ничью принимаются за 25.0.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Франция — Люксембург 5 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Франция — Люксембург получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.30. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 3.50. Если не забьют — коэффициент 1.28. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 3.70.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Франция — Люксембург (05.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских встречах. 5 июня на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» Франция примет Люксембург. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Такой глубиной состава, которая имеется у Франции, не может похвастаться ни одна сборная. Вне заявки на Евро-2024 осталось множество классных футболистов, в частности Майкл Олисе, Мало Гюсто и Мусса Диаби. Конкуренция невероятно высока. Даже если опытный Дидье Дешам решит выпустить неосновной состав, качество игры «трёхцветных» не станет намного хуже.

Французы прошли квалификацию на Евро-2024 очень уверенно. Они не победили только Грецию (2:2) в выездной встрече последнего тура отборочного турнира, которая уже ничего не решала. У «синих» было меньше мотивации, чем у соперника, но они всё равно выиграли по всем показателям.

К Евро-2024 «трёхцветные» подходят в качестве одного из главных претендентов на победу. Ведёт за собой к золотым медалям Килиан Мбаппе. В восьми встречах отбора на чемпионат Европы в Германии он записал на свой счёт девять голов и отдал шесть результативных передач. На клубном уровне за сезон нападающий забил 44 мяча.

Дешам с иронией отметил, что Мбаппе мог бы забить и больше. Килиан помог «ПСЖ» выиграть Кубок и чемпионат Франции. Следующая остановка — мадридский «Реал». О трансфере уже объявлено. Начинается новая глава в карьере 25-летнего капитана сборной Франции. Стартует она с того, что нападающий не включён в предварительную заявку на домашнюю Олимпиаду.

В предстоящем матче Мбаппе вряд ли проведёт на поле все 90 минут. Во-первых, на него оказывают большое давление СМИ. Во-вторых, уровень соперника предрасполагает к ротации. Впрочем, планов Дидье Дешама ситуация не рушит. Тренер отметил, что у Килиана в сборной не меньше обязанностей, чем на клубном уровне. Он не собирается делать поблажек.

Люксембург ждёт серьёзное испытание. Он считается одной из самых быстро прогрессирующих сборных, но расти ещё долго. Пройти отбор на Евро-2024 «красные львы» не сумели, хотя на групповом этапе квалификации местами смотрелись очень даже неплохо.

У люксембуржцев есть проблемы ментального характера. В полуфинале отборочного турнира на Евро-2024 они, толком ничего не показав, уступили Грузии (0:2). И это при том, что лидер «крестоносцев» Хвича Кварацхелия пропустил игру из-за перебора жёлтых карточек.

Люк Хольц улучшил многие компоненты игры национальной команды. Она набралась опыта и стала гораздо чаще обыгрывать соперников невысокого уровня. В недавней товарищеской встрече «красные львы» без особых проблем победили Казахстан (2:1).

«Красные львы» очень боятся матчей с сильными соперниками. На групповом этапе квалификации на Евро-2024 они дважды крупно уступили Португалии (0:6 и 0:9). Заключить пари на то, что французы победят люксембуржцев с форой (-3.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96.

В восьми встречах квалификации на Евро-2024 подопечные Дидье Дешама забили целых 29 мячей. Дома они деклассировали Гибралтар — 14:0. Обыграть люксембуржцев — не более сложная для «трёхцветных» задача. Вполне вероятно, они вновь одержат крупную победу.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Франция — Люксембург 5 июня 2024 года

Поддержка домашних трибун поможет Франции уверенно победить Люксембург. У «красных львов» возникают очень большие проблемы во встречах с командами, уровень которых намного выше. Они очень много пропускают. Даже если Дешам выпустит второй состав, его подопечные должны выиграть крупно.

Ставка: победа Франции с форой (-3.5) за 1.96.