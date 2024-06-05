Дания затаила обиду на фаворита Евро-2024. Что нам готовит группа С

Менее чем через две недели стартует чемпионат Европы по футболу. Он пройдёт в 10 городах по всей Германии, а матч открытия запланирован на 14 июня, 22:00 мск. Всего участие будут принимать 24 команды, распределённые на шесть групп. Группа С порадует встречами сборных Англии, Дании, Сербии и Словении, которые состоятся с 16 по 25 июня. Разбираемся в шансах участников квартета на выход в плей-офф.

Без проблем для фаворита ЧЕ-2024

Сборная Англии является фаворитом не только своей группы, но и всего турнира в целом. Сделать ставку на победу англичан в финале Евро-2024 букмекеры предлагают с коэффициентом 4.30, что приблизительно равно 23% вероятности. Дальше в списке претендентов идут сборные Франции (4.50) и Германии (7.00), у них шансы, как уже понятно, ниже.

А теперь представьте, какое мнение у экспертов по поводу успехов англичан в группе С, где также находятся сборные Дании, Сербии и Словении. Финиш на первом месте по итогам трёх туров оценивается коэффициентом 1.47 — эквивалентно 68% вероятности. При этом коэффициент на выход из группы в плей-офф настолько маленький, что вероятность стремится к 100%.

С другой стороны, чему здесь удивляться? За время отборочного цикла подопечные Гарета Саутгейта допустили всего две помарки — отдали очки сборным Украины (1:1) и Северной Македонии (1:1). В остальных шести матчах они были безупречны, добыв победы и забив 20 мячей при двух пропущенных. А ведь в отборочной группе был действующий чемпион — сборная Италии!

Как видно, сборная Англии не изменяет себе в надёжной игре перед собственными воротами и исправно реализует шансы в чужой штрафной. Добавьте к этому проигранный финал прошлого розыгрыша чемпионата Европы с логично вытекающими амбициями отомстить и очень бодрый состав. В итоге получается оправданный фаворит, который должен выходить в плей-офф с первого места.

Дания задолжала кое-что Англии

Сборную Дании аналитики считают главным претендентом на второе место группы С. Поставить на такое событие предлагается с коэффициентом 2.60 — 38% вероятности. Понятно, что при подобном раскладе вероятность выхода в плей-офф расценивается высоко, с коэффициентом 1.40 (71%). А вот в победу почти не верят: коэффициент 5.00 и 20% вероятности.

Датчане успели нас разбаловать. В последние годы они ярко выступают в элитной группе Лиги наций, успешно проходят отборы на чемпионаты Европы и мира. К слову, на прошлом Евро подопечные Каспера Юльманна дошли до полуфинала, где уступили сборной Англии лишь в дополнительное время. Единственным провалом можно считать разве что ЧМ-2022 в Катаре — одно очко в группе с Тунисом, Францией и Австралией.

Предстоящий чемпионат Европы предоставляет возможность поймать сразу двух зайцев. Во-первых, поквитаться с англичанами за обидное поражение в полуфинале прошлого розыгрыша, хотя бы отобрав очки в группе. Во-вторых, исправиться за катарский ЧМ, выйдя в плей-офф. Крепкий состав и хорошо пройденный отборочный цикл с семью победами в 10 турах для этого есть.

Разгром от России не в счёт

0:4 от сборной России в мартовском товарищеском матче не должны смущать и заставлять сомневаться в силе сборной Сербии. Тогда и удаление в начале игры помешало, и российским футболистам нужно отдать должное. Хотя понятно, что главная причина всё же кроется в результатах на мировой арене. Сербы благополучно квалифицировались на Евро в Германии и показали характер на ЧМ в Катаре, забив больше Бразилии, Швейцарии и Камеруна.

Кроме того, состав у сербской команды собрался добротный, даже с представителями больших клубов топ-5 футбольных лиг. Однако при всём при этом понятно, что звёзд с неба хватать она всё же не станет. После пропуска чемпионата Европы — 2020 отбор на предстоящий турнир уже можно назвать шагом вперёд. То есть бой сербы дадут в любом случае, но на большее рассчитывать будет непросто.

Пожалуй, именно так можно объяснить букмекерскую роспись на шансы сборной Сербии в группе С. Аналитики установили коэффициент 1.60 (62% вероятности) на выход сербов в плей-офф и коэффициент 2.70 (37% вероятности) на то, что они финишируют третьими. Вероятность первой, второй и четвёртой позиций оценена заметно ниже — коэффициентами 9.00, 3.90 и 3.10 соответственно.

Словении не хватит опыта

Сборная Словении логично считается аутсайдером квартета. Четвертое место по итогам трёх игр групповой стадии, по мнению экспертов, самое вероятное с коэффициентом 1.95 (52% вероятности). В победу же никто не верит — коэффициент 14.00 (7%). При этом сомнительным выглядит даже выход словенцев из группы, который наградили коэффициентом 2.40 (42%).

Строго говоря, здесь всё по делу. Вы, конечно, можете возразить, мол, Словения хорошо показала себя на отборочном цикле. И будете правы! Семь побед, 22 очка, 20 голов и второе место в группе с мощной Данией и мотивированными Финляндией и Казахстаном — круто. Однако на этом достижения заканчиваются.

Во втором по силе дивизионе прошлого розыгрыша Лиги наций команда заняла скромное третье место, финальный раунд ЧМ последний раз был в 2010 году, а финальный раунд ЧЕ — в 2000-м. То есть поездку в Германию уже можно считать своеобразным подвигом, а оказать достойное сопротивление таким тёртым калачам, как Сербия и Дания (про Англию вообще молчим), опыта не хватит.

Прогноз и ставки на итоги группы С чемпионата Европы — 2024 в Германии

С учётом всего вышесказанного становится очевиден расклад сил в группе С. Понятно, что шансы у сборной Словении финишировать выше четвёртого места довольно небольшие ввиду отсутствия опыта и наличия менее именитого состава. Понятно и то, что сборная Англии, которая метит в финал, почти наверняка финиширует первой. Основная борьба, пожалуй, развернётся между Данией и Сербией.

И тут небольшое преимущество у датчан. Во-первых, они начинают групповой этап игрой с андердогом — Словенией. Отличная возможность заработать три очка с ходу, пока Англия будет проверять на прочность их конкурента. Во-вторых, завершающий матч как раз с сербами, а статистика личных встреч полностью за датчан. Три последних матча им удалось выиграть с общим счётом 8:1.

Про нехватку опыта выступлений на таком высоком уровне тоже забывать не стоит. Сборная Сербии нечастый гость на ЧМ и Евро, а перед Данией после отличного результата в прошлом розыгрыше наверняка стоят высокие задачи. На наш взгляд, имеет смысл поставить на то, что в топ-2 группы С финишируют Англия и Дания.

Ставка: Англия и Дания займут 1-2-е места в группе С за 2.10.