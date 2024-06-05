Бельгия, Испания и Франция покажут футбол экстра-класса. Экспресс с коэффициентом 7.42

Продолжается подготовка к Евро-2024 и Кубку Америки. Пока национальные команды проводят товарищеские матчи. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.42 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Бельгия — Черногория

Доменико Тедеско — имя, которое может на века войти в историю Бельгии. С тех пор как бывший тренер «Спартака» возглавил «красных дьяволов», они не потерпели ни одного поражения. Их беспроигрышная серия насчитывает 12 матчей, с учётом четырёх товарищеских встреч. Ничьих только четыре.

Немецкий специалист регулярно задействовал Ромелу Лукаку. Лучший бомбардир в истории «красных дьяволов» стал ключевой фигурой у Тедеско. Он установил рекорд в отборочном цикле чемпионата Европы, забив в восьми матчах целых 14 мячей. На клубном уровне форвард радовал результативностью гораздо реже.

У сборной Черногории тоже наметился прогресс, правда, не такой стремительный, как у бельгийцев. «Храбрые соколы» неплохо проявили себя в Лиге наций и в квалификации на Евро-2024, но ни там, ни там преуспеть не сумели. После непопадания в финальный раунд чемпионата Европы в Германии главным тренером сборной Черногории стал известный хорватский специалист Роберт Просинечки. Под его руководством «храбрые соколы» в контрольных встречах победили Беларусь (2:0) и Северную Македонию (1:0).

Будет интересно посмотреть, что Просинечки приготовил для Бельгии. Рвения у его подопечных предостаточно. Проблема только в громадной разнице в классе. Бельгийцы — явные фавориты. Поставить на их победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Прогноз на матч Франция — Люксембург

Французы прошли квалификацию на Евро-2024 очень уверенно. Они не победили только Грецию (2:2) в выездной встрече последнего тура отборочного турнира, которая уже ничего не решала.

К Евро-2024 «трёхцветные» подходят в качестве одних из главных претендентов на победу. Ведёт за собой к золотым медалям Килиан Мбаппе. В восьми встречах отбора на чемпионат Европы в Германии он записал на свой счёт девять голов и шесть результативных передач. На клубном уровне за сезон нападающий забил 44 мяча.

Люксембург ждёт серьёзное испытание. Эта команда считается одной из самых быстро прогрессирующих в Европе, но расти предстоит ещё долго. Пройти отбор на Евро-2024 «красные львы» не сумели, хотя местами смотрелись очень даже неплохо.

«Красные львы» очень боятся матчей с сильными соперниками. На групповом этапе квалификации на Евро-2024 они дважды крупно уступили Португалии (0:6 и 0:9). Заключить пари на то, что французы победят люксембуржцев с форой (-3.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17.

Прогноз на матч Испания — Андорра

Сборная Испании входит в число команд, претендующих на победу на Евро-2024, поскольку в последнее время демонстрирует сильную игру. Главный тренер Луис де ла Фуэнте отказался от осторожной схемы прежнего наставника Луиса Энрике, которую болельщики считали скучной.

Квалификацию к Евро-2024 Испания прошла уверенно. Подопечные Луиса де ла Фуэнте выиграли семь из восьми матчей, набрав 21 очко. Они заняли первое место, опередив Шотландию на четыре очка. Превосходство «Красной фурии» можно оценить по 25 забитым мячам и всего пяти пропущенным.

Андорра недавно приятно удивила, сыграв вничью со сборной ЮАР в товарищеском матче со счётом 1:1. Впрочем, квалификацию к Евро-2024 андоррцы завершили на последнем месте в группе, набрав два очка.

Луис де ла Фуэнте рассказал, что планирует в матче с Андоррой проверить физические кондиции команды и попробовать новые сочетания игроков. Весьма вероятно, что испанцы будут мотивированы, поскольку ещё не определена окончательная заявка на Евро-2024 и есть последний шанс произвести впечатление на тренера. Поэтому мы рекомендуем ставку на то, что тотал будет больше 4.5 мяча, за 1.90.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа Бельгии в матче с Черногорией и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

Ставка 2: победа Франции с форой (-3.5) в игре с Люксембургом 2.17.

Ставка 3: тотал больше 4.5 мяча в игре Испания — Андорра за 1.90.

Общий коэффициент: 1.80 Х 2.17 Х 1.90 = 7.42.