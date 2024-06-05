Мексика — Уругвай. Эпоха Кавани закончилась. Настало время Нуньеса

6 июня состоится товарищеский матч Мексика — Уругвай. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу уругвайцев можно с коэффициентом 2.60. Успех мексиканцев оценён в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Мексика — Уругвай 6 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Мексика — Уругвай не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Мексика — Уругвай (06.06.2024)

Принимая участие в контрольных встречах, одни команды вовсю готовятся к Евро-2024, другие — к Кубку Америки. 6 июня в товарищеском матче померяются силами Мексика и Уругвай. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

Хайме Лосано старается превратить сборную Мексики в одного из претендентов на победу в Кубке Америки — 2024. Она всегда входила в число самых сильных и титулованных национальных команд Америки, но обыгрывать сильных соперников «трёхцветным» всё время что-то мешает.

То их подводит завершение, то всё портят простые ошибки и обидные пропущенные мячи. Замаскировав проблемы, Хайме Лосано привёл национальную команду к победе в Золотом кубке КОНКАКАФ. Хотя ему ещё повезло, что другие фавориты турнира выступили неудачно.

После Золотого кубка КОНКАКАФ Мексика вновь утратила стабильность. Она проиграла три из шести последних матчей, учитывая товарищеские. В финале недавнего розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ «зелёные», несмотря на старания Гильермо Очоа, уступили США (0:2).

Для 38-летнего голкипера, раньше регулярно радовавшего невероятными спасениями, сезон сложился крайне неудачно. Он много пропустил из-за травм, утратил тонус и в результате покинул «Салернитану». «Морские коньки» финишировали на последнем месте в турнирной таблице Серии А.

У сборной Уругвая перспективы значительно лучше, чем у «трёхцветных». Были опасения, что молодое поколение национальной команды будет не так талантливо и успешно, как предыдущее. Кем можно заменить обладающих огромным опытом и мастерством Луиса Суареса и Эдинсона Кавани?

Ответ на этот вопрос нашёл Марсело Бьелса. Смена поколений проходит безболезненно. Тренер развивает молодые таланты. Риск — его кредо. Специалист вызвал на товарищеский матч с Коста-Рикой игрока-любителя. Несмотря на такой опрометчивый шаг, уругвайцы не проиграли — 0:0.

Бьелса ищет и раскрывает таланты. Время от времени он прибегает к помощи Луиса Суареса, но основная ставка делается на перспективную молодёжь. Ход себя полностью оправдывает. В шести встречах отбора на ЧМ-2026 небесно-голубые потеряли очки только в играх с Эквадором (1:2) и Колумбией (2:2).

Сборная Уругвая победила Чили (3:1), Бразилию (2:0), Аргентину (2:0) и Боливию (3:0). У неё обнаружились отличная глубина состава и масса подрастающих талантов. Если прогресс продолжится, Бьелса вполне может привести команду к успеху на Кубке Америки. Поставить на её победу в грядущем матче можно с коэффициентом 2.60.

Уругвайцы не выиграли ни одного из трёх последних товарищеских матчей. Однако уровень соперников был не так высок, и Бьелса не стеснялся экспериментировать. На встречу с мексиканцами настрой будет гораздо серьёзнее. Да и до начала розыгрыша Кубка Америки осталось мало времени. Пора заняться основательной подготовкой.

Ожидать в составе Уругвая звёздных ветеранов не стоит. Эдинсон Кавани объявил о завершении карьеры в сборной. Луис Суарес освобождён от товарищеских игр. Большие надежды будут возложены на нападающего «Ливерпуля» Дарвина Нуньеса.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Мексика — Уругвай 6 июня 2024 года

Сборная Мексики всё ещё ищет себя. После победы в Золотом кубке КОНКАКАФ она вернулась на начальный этап. Устранить хронические проблемы Хайме Лосано пока что не получается. У Уругвая совсем другая история. Он обыграл даже две сильнейшие сборные материка. И это Марсело Бьелса только разогрелся.

Ставка: победа Уругвая за 2.60.