Кто выиграет Кубок Стэнли? Верим в Бобровского и Тарасенко!

На этот раз «Пантерз» своего не упустят. «Эдмонтон» хорош, но не похож на чемпиона.

«Эдмонтон» или «Флорида»? Вот какой вопрос будет занимать умы поклонников хоккея в ближайшие две недели. Дело в том, что сезон в НХЛ подошёл к решающему отрезку — определились команды, которые скрестят клюшки в финальной серии Кубка Стэнли.

Спустя год после поражения в финале плей-офф НХЛ от «Вегаса» «Флорида» намерена впервые в истории франшизы поднять над головой заветный трофей. Не меньше мотивации и у «Эдмонтон Ойлерз». Тут речь идёт об амбициях лидеров команды. Талантливые бомбардиры Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид впервые в карьере вышли в финал Кубка Стэнли.

У форвардов появился шанс доказать, что они могут не только бить рекорды по количеству набранных в регулярном чемпионате очков, но и выдавать максимум своего потенциала в решающий момент сезона. Кто же является наиболее вероятным победителем финальной серии?

«Флорида» должна помочь Сергею Бобровскому

Вратарь Сергей Бобровский был самым надёжным игроком «Пантерз» на протяжении плей-офф. Конечно, российскому голкиперу по мере сил помогали уверенная игра команды в обороне и максимальная самоотдача. Но стабильность 35-летнего ветерана даёт «Флориде» психологическое преимущество и уверенность в том, что даже в безвыходной ситуации Бобровский сделает важные сейвы.

В текущем плей-офф вратарь отразил 90,8% бросков и в среднем пропустил 2,20 гола за игру. Единственный голкипер в плей-офф, у кого результат лучше, чем у Бобровского, это Джереми Свейман из «Бостона». Но Сергей вместе с «Флоридой» в итоге выиграли серию у «Брюинз» со счётом 4-2.

Бобровскому пришлось быть героем «Пантерз» во время прошлого плей-офф, они вышли в финал, и в конце концов огромная нагрузка эмоционально и физически вымотала его. В этом розыгрыше Кубка Стэнли «Флорида» изменила стиль и чаще владеет инициативой. Таким образом, давление на Сергея снизилось, и он явно сохранил больше сил и эмоций на решающие матчи.

«Флорида» по сравнению с прошлым сезоном заметно эволюционировала. В команде три сильных звена, которые умеют вести игру и создавать опасные моменты. В схеме «Пантерз» мало ярких комбинаций, но их давление на защиту соперника носит системный характер и вынуждает клубы ошибаться.

Не потерялся в этом хоккее Владимир Тарасенко. Нападающий подчинил свои интересы и амбиции командным задачам. Он сосредоточен на выполнении заданий тренерского штаба. На счету россиянина в этом плей-офф всего шесть очков по системе «гол+пас», но его полезность для команды сложно недооценить. Победа «Флориды» в финальной серии Кубка Стэнли оценивается коэффициентом 1.65.

Коннор Макдэвид готов сделать последний шаг к Кубку

Не совсем верно считать «Эдмонтон» командой, которая дошла до финала только благодаря бомбардирским талантам Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида. Конечно, на двоих они набрали в этом плей-офф 59 очков по системе «гол+пас», но без не столь явной черновой работы, которую проделали Маттиас Янмарк, Райан Маклауд и Филип Броберг, «Ойлерз» было бы во сто крат тяжелее.

Макдэвид выступает за «Эдмонтон» с 2015 года. Форвард пережил с клубом сложные моменты, когда даже выход в плей-офф был несбыточной мечтой. Но постепенно руководству удалось собрать сильную команду, которая готова к борьбе за титул.

Коннор в самом расцвете сил и ещё долго будет доминировать в лиге, если его минуют стороной травмы, но стартующая вскоре финальная серия может поднять нападающего в один ряд с Сидни Кросби, Евгением Малкиным и Александром Овечкиным. Эти бомбардиры получили максимальное признание только после победы в Кубке Стэнли.

Тренерский штаб под руководством Криса Ноблоха в плей-офф сумел вывести на высочайший уровень игру команды в неравных составах. Причём это утверждение справедливо не только к реализации большинства (37,7%), но и к нейтрализации численного преимущества соперника (93,9%). Это огромный сюрприз, что заточенный под атакующую схему «Эдмонтон» научился так качественно обороняться. Победа «Ойлерз» в Кубке Стэнли оценивается коэффициентом 2.24.

Прогноз

В финальной серии на первый план выходят ментальность команды, её уверенность в правильной схеме и тактике, а также опыт больших матчей. «Флорида» получила хороший урок в минувшем сезоне, когда уступила титул «Вегасу», и тренерский штаб сделал правильные выводы.

«Пантерз» сильны как команда, а игра «Эдмонтона» всё-таки зависит от формы Макдэвида. Кроме того, важнейшая роль у Сергея Бобровского. Голкипер «Пантерз» в отличной форме и готов наконец-то взять Кубок Стэнли. Мы предполагаем, что в финальной серии плей-офф будет упорная борьба, победителем из которой выйдет «Флорида».

Ставка: «Флорида» выиграет Кубок Стэнли за 1.65.