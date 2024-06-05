Сингапур — Южная Корея. Сон Хын Мин задаст жару

Разница в классе колоссальна. Будет странно, если корейцы не одержат крупную победу.

6 июня состоится матч 5-го тура квалификации ЧМ-2026 Сингапур — Южная Корея. Начало игры — в 15:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу корейцев с форой (-4.5) в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех сингапурцев с форой (+4.5) оценён экспертами в 1.92.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2026 Сингапур — Южная Корея 6 июня 2024 года

Букмекеры уверены, что матч Сингапур — Южная Корея получится результативным: тотал больше 4.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 мяча — за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.75.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура отбора ЧМ-2026 Сингапур — Южная Корея (06.06.2024)

Пока в Европе команды готовятся к началу ЧЕ-2024, в Азии набирает обороты квалификация на ЧМ-2026. 6 июня состоится множество встреч 5-го тура отборочного турнира. В одной из них Сингапур примет Южную Корею. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.

Сборная Сингапура не входит даже в топ-150 мирового рейтинга. Несмотря на высокие показатели в экономике и наличие хорошей инфраструктуры, уровень развития футбола в стране очень низкий. За всю историю «львы» ни разу не играли на чемпионатах мира.

В преддверии отбора на предстоящий ЧМ главным тренером Сингапура стал японский специалист Такаюки Нисигая. Сборная сделала небольшой шаг вперёд. В первом квалификационном раунде отбора на ЧМ-2026 она победила Гуам (2:1 и 1:0).

Затем уровень соперников резко вырос, к чему «львы» оказались совершенно не готовы. Они уступили Южной Корее (0:5), Таиланду (1:3) и Китаю (1:4), а также сыграли дома с китайцами вничью — 2:2. Всё, что у Сингапура есть в преддверии грядущего матча — это родные стены. Спасут ли они?

Первый матч проходил полностью под диктовку корейцев. Они с огромным перевесом были лучше по всем показателям. За весь матч сингапурцы нанесли всего лишь два удара. Было ощущение, что встретились профессиональная команда и любительская.

Южная Корея — одна из самых сильных и титулованных сборных Азии. Чаще всего она громит соперников, но изредка случаются провалы. Один из них — поражение в полуфинале Кубка Азии от Иордании (0:2). После него Юрген Клинсман был уволен с поста главного тренера «воинов Тэджу».

В последних двух матчах «азиатские тигры» сыграли вничью с Таиландом (1:1), а затем на выезде разгромили его же со счётом 3:0. В обеих встречах забитыми мячами отметился лидер национальной команды Сон Хын Мин.

В 35 встречах в АПЛ Сон забил 17 мячей и отдал 10 результативных передач. Неоднократно его подводила реализация, но в целом 31-летний нападающий провёл неплохой сезон. Благодаря Ангелосу Постекоглу он освоил новое амплуа — центрфорвард.

Тренерский штаб сборной может этим воспользоваться, хотя пока что в коррекции игры в атаке у него надобности нет. Нападение у Южной Кореи функционирует очень хорошо, в частности благодаря талантам Хван Ин Бёма. Бывший полузащитник «Рубина» обладает отличным видением поля и высокой скоростью принятия решений. Он выделяется на фоне многих других игроков.

«Азиатским тиграм» нужно поработать над защитой. Они многое позволяли тайцам. Хорошо, что соперника подвела реализация. Реализуй он свои моменты, обе встречи могли бы закончиться совершенно иначе. Впрочем, это глобальная задача, на решение которой у тренерского штаба есть время.

К предстоящему матчу, несмотря на то что он пройдёт в Сингапуре, «азиатские тигры» подходят в качестве явных фаворитов. Поставить на их победу с форой (-4.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2026 Сингапур — Южная Корея 6 июня 2024 года

Сборная Сингапура — очень удобный соперник. Она демонстрирует футбол низкого качества и очень много пропускают. Даже дома им не избежать крупного поражения. Разница в классе огромная. Южная Корея стала ещё интереснее смотреться в нападении после смены тренера.

Ставка: победа Южной Кореи с форой (-4.5) мяча за коэффициент 1.88.