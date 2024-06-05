Узбекистан — Туркменистан. Файзуллаев и Шомуродов процветают

6 июня состоится отборочный матч ЧМ-2026 Узбекистан — Туркменистан. Начало – в 17:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «белых волков» можно с коэффициентом 1.18. Успех «изумрудных» оценивается в 16.5. На ничью дают коэффициент 7.20.

Коэффициенты букмекеров на отборочный матч ЧМ-2026 Узбекистан — Туркменистан 6 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Узбекистан — Туркменистан получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если хозяева не забьют, сыграет коэффициент 13.5. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.95.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2026 Узбекистан — Туркменистан (06.06.2024)

Пока в Европе сборные готовятся к старту чемпионата, в Азии в решающую фазу входит отборочный турнир ЧМ-2026. Встреча Узбекистан — Туркменистан начнётся 6 июня в Ташкенте. Стартовый свисток раздастся в 17:30 мск.

«Белые волки» в последнее время заметно прибавили в качестве игры, и это незамедлительно сказалось на результатах. Зимой Узбекистан удачно выступил на Кубке Азии, добравшись до 1/4 финала, но уступил Катару — 1:1 (2:3 пен.).

Затем пришёл черёд молодёжной сборной порадовать болельщиков. Команда на Кубке Азии U23 прошла в финал и получила путёвку на Олимпийские игры в Париже. Это историческое событие для Узбекистана, поскольку ни разу команда не участвовала в этом турнире.

Заметную роль в успехах Узбекистана сыграл Аббосбек Файзуллаев. Атакующий полузащитник ЦСКА в последнее время стал важной частью схемы сборной. Он отвечает за создание голевых моментов и сам часто выходит на ударную позицию.

Отборочный турнир ЧМ-2026 Узбекистан проводит отлично. Команда набрала 10 очков в четырёх матчах и находится на второй строчке таблицы, уступая Ирану по дополнительным показателям. «Белые волки» уже отобрались в следующий этап. Отметим крепкую оборону сборной, которая пропустила всего три мяча за это время.

В линии нападения Узбекистана многое зависит от Эльдора Шомуродова. Форвард итальянской «Ромы», который провёл минувший сезон в «Кальяри» на правах аренды, в квалификации ЧМ-2026 забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Следует отметить успех ещё одного лидера сборной Узбекистана. 1 июня 2024 года полузащитник Остон Урунов отпраздновал чемпионство в составе иранского клуба «Персеполис». Для 23-летнего футболиста, ранее выступавшего в РПЛ, это важный момент в карьере.

Урунов присоединился к «Персеполису» в зимнее трансферное окно. Несмотря на сложный адаптационный период, хавбек быстро стал важной частью команды, продемонстрировав высокий уровень игры. В этом розыгрыше чемпионата Ирана Урунов отметился шестью забитыми мячами, внеся весомый вклад в победу «Персеполиса».

Сборная Туркменистана неудачно провела отборочный турнир ЧМ-2026. Команда находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав только одно очко в четырёх матчах. «Изумрудные» испытывают проблемы в защите, пропустив 11 мячей. Кроме того, есть затруднения с созданием опасных моментов. Они уже досрочно попрощались с шансами на выход из группы.

«Белые волки» прогрессируют под руководством главного тренера Сречко Катанеца. У сборной надёжная оборона и хорошо отработано взаимодействие в нападении. Туркменистан находится в сложной ситуации и проиграл семь из девяти последних матчей. Рекомендуем ставку на победу Узбекистана и тотал больше 3.5 мяча за 2.14.

Прогноз и ставки на отборочный матч ЧМ-2026 Узбекистан — Туркменистан 6 июня 2024 года

Футбол в Узбекистане находится на подъёме. Отличное выступление на Кубке Азии и выход на Олимпийские игры в Париже воодушевили игроков. Набрали форму лидеры Шомуродов, Файзуллаев и Урунов. Ситуация в группе уже понятная, узбекистанцы и иранцы прошли в следующий этап, а Туркменистан и Гонконг попрощались с надеждой. Поэтому рекомендуем ставку на то, что «белые волки» одержат победу в матче, а тотал будет больше 3.5 мяча.

Ставка: победа Узбекистана и тотал больше 3.5 мяча за 2.14.