Нидерланды — Канада. Депай и Куман выиграют на классе

6 июня состоится товарищеский матч Нидерланды — Канада. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.43. Успех канадцев оценён в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Нидерланды — Канада 6 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Нидерланды — Канада получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Канада (06.06.2024)

Совсем скоро начнутся финальный раунд Евро-2024 и розыгрыш Кубка Америки. Дабы как можно лучше подготовиться к турнирам, команды принимают участие в товарищеских встречах. 6 июня померяются силами Нидерланды и Канада. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

Нидерланды всегда были богаты на футбольные таланты, но к Евро-2024 сборная подходит не в качестве одного из фаворитов. Действительно здорово у неё укомплектована только защита. Имена хорошо известные: Вирджил ван Дейк, Маттейс де Лигт, Натан Аке, Жереми Фримпонг, Дейли Блинд и Дензел Думфрис. Во всём остальном есть проблемы.

Средняя линия ослаблена отсутствием Френки де Йонга. Хорошо, если он успеет восстановиться от травмы хотя бы к началу Евро-2024. Нападение — вообще отдельная история. Достаточно вспомнить, как в матче 2-го тура отбора на чемпионат Европы в Германии с ослабленными красной карточкой гибралтарцами «оранжевые» нанесли 49 ударов, но забили только три мяча.

Лидер нападения Нидерландов Мемфис Депай пребывает в плохом тонусе и готовится покинуть мадридский «Атлетико». Сообщается, что главного тренера «матрасников» взбесила неготовность 30-летнего нападающего к заключительным матчам текущего сезона испанской Примеры.

В 30 встречах в составе «Атлетико» во всех турнирах Депай забил только девять мячей и отдал две результативные передачи. Рональд Куман — не тот тренер, который может помочь Мемфису реабилитировать карьеру, а сборную — привести к медалям на крупном международном турнире.

В квалификации на Евро-2024 нидерландцы дважды без шансов уступили Франции (0:4 и 1:2). И в последней контрольной встрече они проиграли Германии (1:2). У «оранжевых» даже с аутсайдерами и середняками возникают проблемы. Они побеждают за счёт более высокого класса игроков, но чаще всего неуверенно.

На счастье Кумана, у Канады дела обстоят ещё хуже. Она сокрушительно провалилась на чемпионате мира в Катаре и неудачно выступила на Золотом кубке КОНКАКАФ. После разгромного поражения в товарищеской встрече с Японией (1:4) Джон Хердман отправился в отставку. Должность главного тренера занял Джесси Марш.

Складывается впечатление, что Канада поменяла шило на мыло. Тренерская карьера Марша началась здорово. Под его руководством «Зальцбург» выиграл «золотой» дубль и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Затем последовал стремительный спад.

Джесси Марш не сумел закрепиться на тренерском мостике «Лейпцига» и не спас от вылета в Чемпионшип «Лидс». Предстоящий матч станет для Марша первым в 2024 году, а также дебютным в качестве главного тренера национальной команды. Как правило, первый блин получается комом.

Назначение Марша, может, и воодушевит канадцев, но куда больше вероятность, что от разгрома в предстоящем матче их спасёт плохая реализация нидерландцев. Заключить пари на то, что сыграет П1 + ТМ 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

В восьми встречах отбора на Евро-2024 «оранжевые» забили 17 мячей. У них очень плохо обстоят дела не только с завершением, но и с созданием моментов. Рональд Куман — далеко не последнее имя в истории мирового футбола. Однако как футболист он гораздо успешнее тренера.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Нидерланды — Канада 6 июня 2024 года

Дома на классе нидерландцы обязаны обыграть канадцев, но вряд ли победа будет крупной. У «оранжевых» ряд проблем в нападении, низкая результативность. Скорее всего, подопечные Кумана победят со счётом 2:0 или 3:0. К Евро-2024 они подходят далеко не в лучшем виде.

Ставка: победа Нидерландов и тотал меньше 4.5 мяча за 1.84.