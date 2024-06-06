Прощальный Евро Жиру, Мбаппе на расслабоне: что смотреть в группе D на ЧЕ-2024

А Роберт Левандовски в пролёте не только с «Барселоной».

Чуть больше недели остаётся до старта чемпионата Европы — 2024. Букмекеры уже дали свои прогнозы на множество событий, в том числе представили роспись на победителей и аутсайдеров групп. Перед тем как разобраться в раскладах и сделать свою ставку, освежим в памяти сроки проведения, место и формат турнира.

Где пройдёт ЧЕ-2024?

Евро-2024 пройдёт в самом сердце Европы — в Германии. 10 городов по всей стране примут 51 матч и соберут на стадионах сотни тысяч болельщиков.

Когда начнётся Евро-2024?

Матч открытия чемпионата Европы — 2024 запланирован на 14 июня. В 22:00 мск на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене сборная Германии и сборная Шотландии дадут старт соревнованию. Групповой этап завершится 26 июня четырьмя матчами.

Когда финал чемпионата Европы — 2024?

Групповой этап пройдёт с 14 по 26 июня, плей-офф стартует 29 июня. По два четвертьфинала запланированы на 5 и 6 июля, а полуфиналы состоятся 9 и 10 июля. Финал Евро-2024 — 14 июля (воскресенье). Главное событие турнира примет Олимпийский стадион в Берлине.

Формат Евро-2024

Формат чемпионата Европы в 2024 году такой же, какой был в 2021 году. 24 сборные разделены на шесть групп, по четыре в каждой. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды квартета и ещё четыре третьих места с наилучшими показателями.

Где смотреть матчи чемпионата Европы?

В России трансляция матчей Евро-2024 тоже должна быть доступна. Смотреть чемпионат Европы в Германии можно будет с помощью «Матч ТВ» и «Окко».

Что ждут эксперты от группы D на Евро-2024?

Чемпионат Европы в Германии обещает получиться крайне интересным. Один квартет с Испанией, Италией, Хорватией и Албанией чего стоит! Впрочем, жребий собрал шесть достаточно интригующих групп, придётся выбирать, за кем следить. И это, согласитесь, приятная головная боль.

Отдельного внимания заслуживает группа D, куда попали сборные Франции, Нидерландов, Австрии и Польши. Французы — чемпионы мира 2018 года, финалисты ЧМ-2022, завсегдатаи плей-офф крупнейших турниров. Они являются не только фаворитами группы D, но и основными претендентами на золото Евро-2024 — наряду с Англией. Говорить тут больше нечего, всё понятно и логично.

Второе место, по мнению аналитиков, может достаться нидерландской команде. Если такое событие случится, сыграет коэффициент 2.80, что составляет 36% вероятности. Не так уж много, да. Зато коэффициент на выход в плей-офф — всего лишь 1.25, а это уже 80% вероятности. Куда серьёзнее, хотя тоже вполне логично.

Дело в том, что Нидерланды почти безупречно провели отборочный цикл. Если вынести за скобки поражения в обоих матчах со сборной Франции (0:4 и 1:2), то останутся шесть побед, пять из которых сухие. А ведь сборная Греции, в отличие от Ирландии и Гибралтара, далеко не подарок. Кроме того, выход в плей-офф Лиги наций и финал чемпионата мира говорят сами за себя.

Пожалуй, главная борьба развернётся между сборными Австрии и Польши. Букмекеры не сильно верят даже в их выход в плей-офф, наградив первую коэффициентом 1.80 (55%), а вторую коэффициентом 2.15 (46%). О местах в топ-2 группы D говорить вообще не приходится. На бумаге же небольшое преимущество у австрийцев: несмотря на не самый звёздный состав, результаты в квалификации у них были лучше.

Полякам откровенно повезло попасть в финальный раунд. В отборе они получили подарок в виде сборных Чехии, Албании, Молдавии и Фарерских островов, однако финишировали третьими, опередив четвёртую Молдавию лишь на одно очко. В плей-офф Пути А выписали 5:1 скромнейшей Эстонии, а путёвку вырвали у Уэльса лишь в серии пенальти (0:0, 5:4 пен.).

Анализ и прогноз на группу D чемпионата Европы-2024 в Германии

На наш взгляд, от группы D ждать больших сюрпризов не стоит. Сборные Франции и Нидерландов подходят к чемпионату Европы в Германии в хорошем состоянии. Французская команда состоит сплошь из футболистов клубов-лидеров топ-5 европейских лиг. Килиан Мбаппе на месте и наверняка по-хорошему расслабится после завершения эпопеи с переходом в «Реал». Про опытного Оливье Жиру, который покинет сборную после турнира, а потому наверняка мотивирован, тоже не забываем.

Голландцы же затянули со сменой поколений, но состав тоже везут интересный. Крепкие Вирджил ван Дейк и Маттейс де Лигт в обороне, на фланге — Жереми Фримпонг (16 очков по системе «гол+пас» в 31 матче Бундеслиги за «Байер»). За атаку отвечает опытный Мемфис Депай, также стоит присмотреться к Хави Симонсу. И это всё на фоне того, что и команда Нидерландов, и команда Франции были хороши в квалификации.

Вряд ли кто-то удивится, если именно эти сборные финишируют в топ-2 в группе. Конечно, Австрия и Польша могут шальным образом зацепиться за очки с кем-то из грандов, но на всей дистанции выступить эффективнее будет практически невозможно. Австрийцам может не хватить исполнительского класса, а полякам на одном Роберте Левандовском не выехать. Короче, не станем мудрить: прогноз на группу D — французы и голландцы займут 1-2-е места.

Ставка: Франция и Нидерланды финишируют в топ-2 группы D за 2.05.