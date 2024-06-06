«Бостон» — «Даллас», первый матч. Дончич и Тейтум жаждут зрелища

Звёзды «Селтикс» и «Маверикс» готовы к финальной серии, и первая игра будет результативной.

7 июня состоится первый матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас». Начало – в 3:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Селтикс» можно за 1.38, а шансы «Маверикс» оценили коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на первый матч финала плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас» 7 июня 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» получится результативной: тотал больше 214.5 очка идёт за 1.89, а тотал меньше 214.5 очка — за 1.93. Ставки на то, что в матче будет овертайм, можно сделать за 16.5.

Анализ и прогноз на первый матч серии «Бостон» — «Даллас» (07.06.2024)

Вот мы и приблизились к кульминации сезона НБА. 7 июня в первом матче финальной серии плей-офф «Бостон Селтикс» будет принимать «Даллас Маверикс» на арене «Ти-Ди Гарден». Арбитр введёт мяч в игру в 3:30 мск.

На пути к финалу «Бостон» доминировал в лиге. В регулярном чемпионате он был великолепен: занял первое место в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв 64 матча из 82. В плей-офф они прошли «Майами Хит» (4-1), затем «Кливленд Кавальерс» (4-1), а в финале Восточной конференции «Индиану Пэйсерс» со счётом 4-0.

Джейсон Тейтум и Джейлен Браун — краеугольные камни этой команды, и от их выступлений будет зависеть результативность позиционного нападения «Бостона». Тейтум набирает в среднем в этом плей-офф 26 очков, совершает 10,4 подбора и 5,9 передачи за игру, а Браун — 25 очков, шесть подборов и 2,6 передачи.

Джейлен сильно удивился, когда получил награду MVP финала Восточной конференции, но очевидно, что командный успех для него приоритетнее индивидуальных призов. Самоотдача защитника «Бостона» на максимуме.

Форвард Кристапс Порзингис отсутствовал из-за травмы, поэтому «Селтикс» играли с короткой скамейкой и на лидеров выпала большая нагрузка. Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла практически в каждом интервью подчёркивал важность Деррика Уайта и Джру Холидэя не только за их вклад в нападение, но и за их исключительные усилия в защите.

Вторую молодость переживает ветеран Эл Хорфорд. 38-летний центровой провёл на площадке много времени в плей-офф и брал игру на себя. «Бостон» часто использует схему нападения с пятью игроками за трёхочковой линией, о чём свидетельствуют 172 дальних броска за четыре матча с «Индианой». Это базовая стратегия Маззуллы, поскольку стабильный бросок есть практически у всей стартовой пятёрки.

Баскетболисты «Даллас Маверикс» достигли пика своей формы в плей-офф. В регулярном чемпионате они заняли пятое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 50 матчей из 82. На пути к финалу они обыграли «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2), а затем в финале Западной конференции победили «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг превзошли все ожидания благодаря своей сыгранности и прекрасно работают как тандем. В 17 матчах плей-офф Дончич набирал в среднем 28,8 очка, делал 9,6 подбора и 8,8 передачи за игру.

Словенец лидирует в семи статистических категориях в плей-офф, что подчёркивает его важнейшую роль в «Маверикс», несмотря на травмы (ахилл, проблемы с коленом и боли в пояснице). Ирвинг набирает в среднем 22,8 очка и отдает 5,5 передачи, что ещё раз доказывает отличную сыгранность команды.

Дерек Лайвли установил рекорд НБА, показав потрясающую реализацию бросков в финальной серии Западной конференции. Центровой был точен в каждой из 16 попыток. Дэниел Гэффорд и Деррик Джонс — мастера по подборам и игре под кольцом, также были активны.

Отметим, что в минувших матчах «Маверикс» уделяли особое внимание защите от проходов под кольцо и созданию помех броскам с близкого расстояния, но теперь перед ними команда, для которой атака через «краску» не является приоритетом. Главному тренеру «Далласа» Джейсону Кидду предстоит быстро внести коррективы в схему обороны.

У «Маверикс» огромный потенциал в нападении. Кайри Ирвинг и Лука Дончич, скорее всего, будут контролировать темп игры и при первой возможности бросать из-за дуги. Джейсон Тейтум и Джейлен Браун вдвоём способны набрать не менее 60 очков. Кроме того, команды отлично справляются с трёхочковыми бросками.

Поскольку в последних четырёх очных матчах команды набирали не меньше 219 очков, мы предполагаем, что такой же результат ожидается и в этот раз. Рекомендуем ставку на тотал будет больше 215.5 очка за 1.93.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НБА «Бостон» — «Даллас» 7 июня 2024 года

Лука Дончич и Кайри Ирвинг предельно сконцентрированы, находятся в хорошей форме и ощущают поддержку команды. «Селтикс» будут стремиться максимально увеличить результативность своего звездного дуэта Тейтум – Браун, и вероятно, что в этой игре они сконцентрируются на трёхочковых бросках. Поверим в тотал больше 215.5 очка.

Ставка: тотал больше 215.5 очка за 1.93.