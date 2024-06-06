Кем бы ни был этот человек, он ошибался. 17-летняя россиянка сделает шаг к финалу!

Ясмин Паолини — Мирра Андреева. Кто сказал, что чудес не бывает?

6 июня в матче 1/2 финала «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева и Ясмин Паолини. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение россиянке: коэффициент на её победу — 1.70. Шансы итальянки оценили коэффициентом 2.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини – Мирра Андреева 6 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Ясмин Паолини – Мирра Андреева получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.46, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.45. Поставить на победу россиянки со счётом 2:0 по сетам можно за 2.60.

Анализ и прогноз на матч Ясмин Паолини – Мирра Андреева (06.06.2024)

Чудеса бывают, а спорт полон неожиданностей. Талантливая юная теннисистка Мирра Андреева не даст соврать. В 17 лет она прошла в полуфинал «Ролан Гаррос», в котором 6 июня сыграет с Ясмин Паолини. Начало встречи – не ранее 18:00 мск.

Обе теннисистки показали удивительный результат в четвертьфинале французского ТБШ. Они совершили по сенсации. Паолини выиграла у Елены Рыбакиной (6:2, 4:6, 6:4), а 17-летняя россиянка победила вторую ракетку мира Арину Соболенко со счётом 6:7, 6:4, 6:4.

Паолини совершила большой прорыв. Никогда она не доходила так далеко на турнирах «Большого шлема». Этот год она запомнит надолго. Ещё до старта «Ролан Гаррос» Ясмин выиграла турнир в Дубае, победив в финале Анну Калинскую (4:6, 7:5, 7:5). Поэтому никакой недооценки в её адрес быть у Мирры не должно.

Сразу было заметно, что Рыбакина испытывает некоторые физические проблемы в матче с Ясмин. Казахстанская теннисистка была медленнее соперницы, не могла нащупать свою игру. Паолини с первого сета завладела преимуществом и выиграла его. Но Елена нашла в себе силы и установила равенство.

Большое количество невынужденных ошибок, которые Рыбакина допустила в третьем сете, 14, а также много пропущенных ударов справа привели к поражению в третьем сете. Таким образом, Ясмин умело пользовалась моментами и одержала удивительную победу, впервые пробившись в 1/2 финала турнира «Большого шлема».

Ранее на Открытом чемпионате Австралии она закончила путешествие в четвёртом круге, что тоже считается хорошим результатом для итальянки. Проиграла она Анне Калинской (4:6, 2:6). Удивляет выносливость Паолини. Она успевает играть не только в одиночном, но и в парном разряде, добравшись тоже до полуфинала вместе с Сарой Эррани.

А вот Мирра и Вера Звонарёва снялись с парного турнира. Решение очень правильное. 17-летней россиянке нужно все силы сконцентрировать на предстоящей игре с Паолини, а график настолько плотный, что времени выдохнуть нет. Если бы не отказ, то Андреева могла бы пересечься с Ясмин ещё раз, но в парном разряде.

Соболенко явно чувствовала себя не лучшим образом во время матча с россиянкой. Она с трудом, но выиграла первый сет, а затем уже не смогла справиться с напором и свежестью Мирры, уступив в следующих. Андреева умело использовала свои изящные укороченные резанные удары. Её было не остановить.

Мирра стала самой юной теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» со времён Мартины Хингис в 1997 году. Прогресс талантливой россиянки и её взлёт точно не остановятся. Она только набирает обороты и имеет вполне рабочие шансы выйти в финал «Ролан Гаррос».

К тому же она уже побеждала Паолини в апреле на турнире в Мадриде – 7:6, 6:4. На кону стоял выход в четвертьфинал. Мирра с этой задачей справилась, но в следующем раунде проиграла Арине Соболенко. Таким образом, на «Ролан Гаррос» она взяла реванш у белорусской теннисистки и может в очередной раз доказать, что та победа в игре с Ясмин не была случайностью.

Итальянке будет непросто справляться с великолепными укороченными и резанными ударами россиянки. К тому же 17-летняя Мирра гораздо свежее и моложе, что даёт ей весомое физическое преимущество. У Паолини достаточно выносливости, много мотивации и хватает опыта, но всё это не работает в матчах с Андреевой. Предлагаем ставку на победу россиянки с коэффициентом 1.70.

Прогноз и ставка на матч полуфинала «Ролан Гаррос» Ясмин Паолини – Мирра Андреева 6 июня 2024 года

Андреева уже побеждала Паолини на недавнем турнире в Мадриде. Причём делала это уверенно. Мирра нашла способ выиграть у самой Соболенко, которая считалась одной из главных претенденток на победу в «Ролан Гаррос». У неё есть большой набор навыков и разных ударов, с которыми соперницам трудно справиться. Ясмин не так свежа, а ещё она старше россиянки. В 28 лет итальянка впервые прошла так далеко на ТБШ. Мы считаем, что Мирра вновь её обыграет и продолжит творить чудеса.

Ставка: победа Мирры Андреевой за 1.70.