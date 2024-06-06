Армения — Казахстан. Станислав Черчесов — правильный выбор

7 июня состоится товарищеский матч Армения — Казахстан. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу армян можно с коэффициентом 2.07. Успех казахстанцев оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Армения — Казахстан 7 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Армения — Казахстан не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Армения — Казахстан (07.06.2024)

7 июня состоится множество товарищеских матчей. В одном из них на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване померяются силами Армения и Казахстан. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Встреча станет для Станислава Черчесова первой в качестве главного тренера «ястребов».

Казахстанцы стали одним из главных открытий квалификации на Евро-2024, но стараний Магомеда Адиева не хватило для получения путёвки в финальный раунд турнира. Совсем недавно стало известно, что на посту главного тренера «ястребов» его сменит Станислав Черчесов.

Благодаря Черчесову на домашнем чемпионате мира сборная России сумела добраться до 1/4 финала. Затем он дважды подряд привёл «Ференцварош» к победе в чемпионате Венгрии, и в обоих сезонах команда весьма неплохо выступила на международной арене.

Черчесову не привыкать работать в условиях сильно ограниченных ресурсов. Он лучше многих умеет раскрывать таланты и подбирать правильный план на игру. Должно помочь 60-летнему специалисту с освоением то, что «ястребы» здорово привыкли выступать под началом российского тренера, то есть Адиева.

Плюс лидеры сборной — Нуралы Алип и Бактиёр Зайнутдинов — обладают опытом выступлений в РПЛ. Александр Тарханов считает, что Станислав Саламович продолжит то, что начал Адиев, но привнесёт что-то новое. Он может поставить «ястребам» классную игру на контратаках.

Назначение Черчесова должно взбодрить казахстанцев. Им необходимо исправиться за крупное поражение в полуфинальном матче отбора на Евро-2024 с Грецией (0:5). Болельщики ждут побед.

Впрочем, не только «ястребы» задолжали поклонникам. После яркого начала квалификации сборная Армении угодила в чёрную полосу. Она не выиграла ни одной из девяти последних встреч, учитывая товарищеские. Вничью сыграла с Турцией (1:1) и Уэльсом (1:1).

В последней контрольной встрече с крепкой Словенией (1:2) подопечные Александра Петракова выступили с хорошим настроем и рвением. Они нанесли в два с лишним раза больше ударов, чем соперник. Однако даже для того, чтобы зацепиться за ничью, этого оказалось недостаточно.

Реализация становится хронической проблемой армян. Они стали губить очень много моментов, а ещё начали допускать много ошибок в обороне. Ни в 1 из 11 последних матчей подопечные Петракова не сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Стараются тащить сборную Эдуард Сперцян, Наир Тикнизян, Иву Угочукву и Эдгар Севикян. Но получается у них это, откровенно говоря, так себе. Их результативности регулярно оказывается недостаточно.

Не факт, что даже дома армяне сумеют победить казахстанцев. Их кризис затянулся. Перспективным вариантом для ставки видится «обе забьют» за коэффициент 1.92. Последняя очная встреча закончилась именно так. С тех пор «ястребы» стали опаснее и непредсказуемее.

Черчесов обладает богатым опытом. Он может улучшить многие компоненты игры казахстанцев, в частности, в защите. Пока что оборона «ястребов» не может похвастаться высокой надёжностью, но к квалификации на ЧМ-2026 Станислав Саламович может это исправить.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Армения — Казахстан 7 июня 2024 года

Сборной Армении пора отплатить болельщикам за поддержку. Она должна выступить с особым настроем и забить как минимум один гол. Казахстану есть чем ответить. Он начал прогрессировать при Адиеве, а продолжит при опытном Черчесове. Его назначение наверняка воодушевит «ястребов».

Ставка: обе забьют за коэффициент за 1.92.