Беларусь — Россия. Алексей Миранчук настроит сборную на победу

7 июня состоится товарищеский матч Беларусь — Россия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.71. Успех белорусов оценён в 4.90. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Беларусь — Россия 7 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Беларусь — Россия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия (07.06.2024)

В самом разгаре пора международных товарищеских матчей. 7 июня состоится множество контрольных встреч. В одной из них на стадионе «Динамо» в Минске померяются силами Беларусь и Россия. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Было время, когда белорусские клубы шумели в еврокубковых турнирах, но за последние несколько лет уровень развития футбола в стране снизился. Это отражается и на сборной. Она спустилась на 96-ю строчку в мировом рейтинге.

На Евро-2024 «красные крылья» пройти отбор не сумели. Они победили только явных аутсайдеров — Косово (2:1 и 1:0) и Андорру (1:0). Таков реальный уровень белорусов. С более серьёзными соперниками они конкурировать не способны.

Даже несмотря на поддержку родных трибун, в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «красные крылья» с крупным счётом уступили Швейцарии (0:5). Ещё они проиграли Израилю (1:2 и 0:1) и Румынии (1:2).

Казалось бы, удобнее соперника не найти. Однако менталитет россиян устроен иначе. За то время, что сборная отстранена от международных турниров, выявилась прозрачная истина — на встречи с сильными соперниками команда настраивается гораздо лучше.

Валерий Карпин работает над проблемой. Постепенный прогресс есть, но медленный. В последних пяти контрольных встречах национальная команда победила Камерун (1:0), Кубу (8:0) и Сербию (4:0) и сыграла вничью с Катаром (1:1) и Кенией (2:2).

Болельщики требуют от сборной качественной игры и полной самоотдачи в каждой встрече. Понятно, что глобальные задачи не решаются, но если уж матчи есть, то относиться к ним нужно ответственно и серьёзно.

Правильный импульс сборной России должно дать возвращение на родину Алексея Миранчука, выигравшего в составе «Аталанты» Лигу Европы. Его пример окажет мотивирующее и воодушевляющее действие на партнёров, подарит им мечту.

Игорь Дивеев рассказал, что все футболисты сборной с нетерпением ждали прибытия Миранчука в расположение национальной команды. В предстоящем матче на него ляжет бремя лидера.

Поставить на победу сборной России и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 2.08. Во встречах с сильными соперниками «красные крылья» регулярно и много пропускают вне зависимости от поддержки родных трибун.

У подопечных Валерия Карпина в последнее время с результативностью стало лучше. Восемь голов Кубе и четыре пусть даже игравшей почти весь матч в меньшинстве Сербии — весьма неплохо. Нужно продолжать в том же духе.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Беларусь — Россия 7 июня 2024 года

Уровень футболистов и игры белорусов значительно ниже. «Красные крылья» постоянно проигрывают соперникам посильнее и много пропускают. Если не возникнет проблем с настроем, сборная России одержит уверенную победу. Она явный фаворит.

Ставка: победа России и тотал больше 1.5 мяча за 2.08.