Англия — Исландия. Кейн станет кошмарным сном «викингов»

7 июня состоится товарищеский матч Англия — Исландия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан можно с коэффициентом 1.12. Успех исландцев оценён в 21.0. Ставки на ничью принимаются за 9.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Англия — Исландия 7 июня 2024 года

Аналитики уверены, что матч Англия — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.37, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 2.07. Если не забьют — коэффициент 1.71. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 2.18.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Англия — Исландия (07.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских встречах. 7 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне Англия примет Исландию. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

В последнем товарищеском матче сборная Англии разгромила Боснию и Герцеговину (3:0). Подопечные Гарета Саутгейта могли бы выиграть гораздо увереннее. Они нанесли 26 ударов, но только восемь из них пришлись в створ.

Результат и статистика объяснимы. Саутгейт выпустил экспериментальный состав. Лишь на 61-й минуте на поле появился лучший бомбардир национальной команды Гарри Кейн. После выхода форварда на замену «три льва» забили два мяча.

В предстоящем матче Кейн наверняка получит больше игрового времени. В соперниках более сильная сборная. Впрочем, не настолько, чтобы бросать в бой все силы. Энергию Джуда Беллингема наставник сборной Англии решил поберечь. Он предоставил хавбеку недельный отпуск после финала Лиги чемпионов.

Саутгейт поделился соображениями, что полузащитнику «Реала» пойдёт на пользу психологическая свежесть. Он уверен, что с точки зрения физической готовности с футболистом всё будет в порядке. Бонус — другие футболисты получат шанс проявить себя. Глубина состава у «трёх львов» большая.

Сборная Исландии подобным похвастаться не может. Практически все её футболисты на клубном уровне выступают за середняков или аутсайдеров. Некоторые из них при этом выполняют роль резервистов. Разве может национальная команда при таком раскладе быть успешной?

Квалификацию на чемпионат Европы в Германии исландцы не прошли. Они одержали только четыре победы и один раз сыграли вничью. Уступили Боснии и Герцеговине (0:3), Словакии (1:2 и 2:4), Португалии (0:1 и 0:2), Люксембургу (1:3) и Украине (1:2).

Большое количество пропущенных мячей навевает на грустные мысли. Удивительно, что в двух матчах с обладающей очень мощным нападением Португалией подопечные Оге Харейде пропустили всего лишь три мяча. Может быть, всё дело в настрое? Как бы не так.

Во втором матче, который проходил в Португалии, исландцы не без удачи избежали крупного поражения. «Команда избранных» нанесла 24 удара, 12 из них пришлись в створ. Если бы не Хаукон Рафн Валдимарссон, «викинги» пропустили бы гораздо больше.

Ждать, что голкипер выступит столь же здорово в грядущем матче, не стоит. Гарри Кейн может стать его ночным кошмаром. Нападающий выиграл «Золотую бутсу». В 45 встречах в составе «Баварии» он записал на свой счёт 44 гола и 12 результативных передач, а в восьми матчах за сборную забил восемь мячей и отдал два голевых паса.

Поставить на победу сборной Англии с форой (-2.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Мало того, что исландцы много пропускают в матчах с сильными соперниками, так они ещё и толком ничего не могут создать в нападении. Им не хватает техники, скорости и слаженности.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Англия — Исландия 7 июня 2024 года

Отпуск Джуда Беллингема не помешает Англии разгромить Исландию. У Саутгейта в подспорье огромное количество талантливых результативных игроков. У «викингов» класс футболистов и глубина состава в разы ниже. Навязать борьбу сильным соперникам им удаётся редко. Грядущий матч — не тот случай.

Ставка: победа Англии с форой (-2.5) за коэффициент за 2.08.