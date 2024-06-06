Германия — Греция. Хаверц и Вирц сыграют на высоком уровне

7 июня состоится товарищеский матч Германия — Греция. Начало — в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.28. Успех греков оценивается в 9.90. На ничью дают коэффициент 5.70.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Германия — Греция 7 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Германия — Греция получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.92.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Германия — Греция (07.06.2024)

До старта Евро-2024 остаются считаные дни, и подготовка команд к турниру вышла на финишную прямую. Товарищеская встреча Германия — Греция начнётся 7 июня в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

Бундестим завершает цикл подготовки к домашнему чемпионату Европы. Главный тренер Юлиан Нагельсман тщательно подошёл к выбору состава и получил в итоге сплав опыта, который есть у Мануэля Нойера, Илкая Гюндогана, и работоспособности молодых Джамала Мусиалы, Флориана Вирца и Кая Хаверца.

Отметим, что в сборной Германии не нашлось место для Тимо Вернера, Матса Хуммельса, Юлиана Брандта и Леона Горецки. Жёсткой критики решение главного тренера по выбору состава не подвергалось, только сожаление вызвало отсутствие великолепно сыгравшего в минувшем сезоне Хуммельса, который дошёл с дортмундской «Боруссией» до финала Лиги чемпионов. Но Нагельсман строго держит курс на омоложение состава.

В минувшей товарищеской встрече с Украиной, которая завершилась вничью (0:0), в обороне надёжно сыграли Жонатан Та и Вальдемар Антон. Михаил Мудрик и Артём Довбик не сумели создать серьёзные проблемы голкиперу Германии Мануэлю Нойеру. Тем не менее к линии нападения у тренерского штаба возникли вполне обоснованные претензии.

Вызывает удивление, как форварды бундестим не реализовали хотя бы один момент, поскольку они создали достаточно голевых ситуаций. 26 ударов нанесли они по воротам, но подвела точность. Скорее всего сказались физические нагрузки на тренировочном сборе, которые снизили концентрацию игроков.

Сборная Греции неудачно провела отборочный турнир Евро-2024. В группе с Францией и Нидерландами греки заняли третье место, набрав 13 очков. У команды был шанс пробиться на чемпионат Европы через плей-офф, но «эллины» уступили в решающем матче Грузии.

Юлиан Нагельсман остался доволен самоотдачей команды в минувшей встрече, но отсутствие забитых мячей вызывает обеспокоенность наставника бундестим. Поскольку до старта Евро-2024 остались считаные дни, игроки постараются показать максимум своего потенциала, чтобы зарезервировать место в стартовом составе. Мы рекомендуем ставку на победу Германии с форой (-1.5) за 1.84.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Греция 7 июня 2024 года

Бундестим постарается реабилитироваться за нулевую ничью с Украиной и результативно сыграть в атаке. По уровню индивидуального мастерства подопечные Юлиана Нагельсмана превосходят соперника и смогут выиграть с преимуществом в два мяча. Пора бы показывать реальную готовность к домашнему чемпионату Европы.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.84.