Братьям нужнее. Как пройдёт матч Беларусь — Россия в Минске?

Это первая игра белорусов в своей стране с ноября 2021 года.

Сегодня, 7 июня, на стадионе «Динамо» в Минске состоится товарищеский матч Беларусь — Россия. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск, судить встречу будет бригада арбитров из Казахстана. Прежде чем сделать собственный прогноз на исход противостояния, попробуем разобраться в котировках букмекеров.

Что ждут букмекеры от матча Беларусь — Россия

Фаворитом товарищеской игры, по мнению аналитиков, является сборная России. Сделать ставку на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50, что приблизительно равно 66% вероятности. Успех сборной Беларуси на своём поле оценивается коэффициентом 7.60 — примерно 13% вероятности. Ничья доступна с коэффициентом 4.40 (~23%).

При этом эксперты сомневаются, что игра получится результативной. Если команды на двоих забьют больше двух мячей, сыграет коэффициент 1.96. Если меньше двух мячей — коэффициент 1.90. Ставка на голы в обе стороны представлена в конторах с коэффициентом 2.15. Не ждут от российской команды и разгромной победы. На Ф2 (-1.5) можно поставить за 2.34, а это всего 42% вероятности.

Товарищеские матчи почти всегда сопровождаются уважительным отношением с обеих сторон, а потому увидеть большое количество штрафных санкций можно далеко не всегда. Вот и от предстоящей встречи букмекеры не ждут чрезмерной агрессии. Пенальти доступен с коэффициентом 3.00 (33% вероятности), а в удаление верят ещё меньше — коэффициент 8.50 и 12% вероятности.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Беларусь — Россия (07.06.2024)

Довольно трудно спорить с тем, что сборная России должна играть в предстоящем матче первым номером. Во-первых, уровень белорусского футбола сейчас ниже. Российские клубы богаче, инфраструктура более развита, охотнее приезжают мастеровитые легионеры. Потому и в среднем качество футболистов лучше.

Вторая причина — результаты россиян на международной арене. Сейчас трудно найти любого соперника для спарринга, а уж про конкурентоспособных речь вообще не идёт. И всё же в условиях бана тренерскому штабу во главе с Валерием Карпиным удаётся находить верные слова для игроков. 1:1 с Ираном, 1:0 с Камеруном, 8:0 с Кубой и 4:0 с Сербией — тому подтверждения.

Однако недооценивать сегодняшнюю сборную Беларуси — это ошибка. А недооценивать её на домашнем поле — фатальная ошибка. Дело в том, что постепенно их национальная команда оживает. Глотком свежего воздуха стало приглашение на пост главного тренера Карлоса Алоса, который ранее работал с юношеской «Барселоной», а в 2017 году выиграл Кубок Казахстана с «Кайратом».

Под руководством испанского специалиста белорусы здорово провели вторую часть квалификации Евро-2024. В финальный раунд, понятно, не попали, но собой гордиться могут. За шесть туров удалось добыть три ничьих, одна из которых была на выезде со сборной Швейцарии (3:3). Кроме того, в двух заключительных матчах были одержаны победы над Андоррой (1:0) и Косовом (1:0).

2024 год у сборной Беларуси пока складывается похуже. В конце марта случились 0:2 с Черногорией и невыразительные 0:0 с Мальтой. Вот только игра со сборной России — особенная история. Матч пройдёт в Минске и станет для команды первым по-настоящему домашним с ноября 2021 года. Если вы забыли, то спортивные санкции начали мучить Беларусь ещё раньше, чем россиян — бан.

Минский стадион «Динамо» вмещает около 22 тысяч зрителей. Организаторы заявили, что ожидают аншлаг, так что поддержка домашней команде будет обеспечена сумасшедшая. Как мы знаем по примеру сборной России в матче со сборной Сербии, мотивация при заполненных трибунах куда выше. У белорусов же она должна зашкаливать.

Дружба дружбой, а обыграть крепкого соперника после долгожданного возвращения домой — очень важно и нужно. Поэтому логично ждать от сборной Беларуси в предстоящем матче активного старта и борьбы до последних минут. Мы же пойдём дальше и проверим гол белорусских футболистов в ворота российской команды. В качестве ставки даже можно взять голы в обе стороны.

Сборная России привезла интересный, но не самый сильный состав. Не сыграют Александр Головин и Арсен Захарян — из-за травмы и болезни соответственно, а линия обороны также оказалась потрёпана. Во время одного из интервью Валерий Карпин не сильно переживал по данному поводу, из чего следует сделать вывод, что всё на кон явно не ставится.

Наиграть на свой гол россиянам будет не так сложно. В расположение сборной прибыл Алексей Миранчук, выигравший с «Аталантой» Лигу Европы, а потому роль лидера в отсутствие Головина наверняка будет его. При этом в обойме целый ряд футболистов, которые жаждут себя проявить, а оборона Беларуси хромает. Однако и пропущенным голом гости будут не так сильно расстроены.

Ставка: сборная Беларуси забьёт за 1.83.