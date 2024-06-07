Черчесов способен на чудеса, Довбик превзойдёт поляков. Экспресс на футбол

Продолжается подготовка команд к предстоящему чемпионату Европы, который пройдёт в Германии. 7 июня нас ожидает много интересных матчей, в том числе товарищеская игра России и Беларуси, а также дебют Станислава Черчесова во главе сборной Казахстана. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.82.

Прогноз на матч Армения — Казахстан

Армянская сборная долгое время боролась за выход из группы в квалификации на ЧЕ-2024. В матчах с такими сложными соперниками, как Турция, Хорватия и Уэльс, она выглядела вполне достойно. Но чего-то маленько не хватило для решения задачи. Александр Петраков потерял нить управления. В последних трёх товарищеских встречах армяне потерпели поражения. Они проиграли Косову (0:1), Чехии (1:2) и Словении (1:2).

Казахстан удивил, назначив главным тренером опытного Станислава Черчесова. Под руководством такого специалиста сборная преобразится ещё сильнее, чем при Магомеде Адиеве. «Ястребы» тоже долгое время сохраняли шансы на выход из группы отбора на чемпионат Европы в Германии. Была у казахстанцев и вторая попытка пробраться на турнир, но они проиграли грекам (0:5) в полуфинале плей-офф стыковых матчей.

Сборная Армении в плохой форме. Произойдут ли улучшения за столь короткий промежуток? Вряд ли. А вот казахстанцы будут воодушевлены после назначения на должность тренера Черчесова. Это им поможет как минимум не проиграть армянам с коэффициентом 1.60.

Прогноз на матч Беларусь — Россия

На Евро-2024 «красные крылья» пройти отбор не сумели. Они победили только явных аутсайдеров — Косово (2:1 и 1:0) и Андорру (1:0). Таков реальный уровень белорусов. С более серьёзными соперниками они конкурировать не способны. Даже несмотря на поддержку родных трибун, в матче 1-го тура группового этапа квалификации на Евро-2024 «красные крылья» с крупным счётом уступили Швейцарии (0:5). Ещё они проиграли Израилю (1:2 и 0:1) и Румынии (1:2).

Казалось бы, удобнее соперника не найти. Однако менталитет россиян устроен иначе. За то время, что сборная отстранена от международных турниров, выявилась прозрачная истина — на встречи с сильными соперниками команда настраивается гораздо лучше. Валерий Карпин работает над проблемой. Постепенный прогресс есть, но медленный. В последних пяти контрольных встречах национальная команда победила Камерун (1:0), Кубу (8:0) и Сербию (4:0) и сыграла вничью с Катаром (1:1) и Кенией (2:2).

Уровень футболистов и игры белорусов значительно ниже. «Красные крылья» постоянно проигрывают соперникам посильнее и много пропускают. Если не возникнет проблем с настроем, сборная России одержит уверенную победу. Она явный фаворит. Поставить на победу подопечных Карпина можно за 1.55.

Прогноз на матч Польша — Украина

У бело-красных была слабая группа в отборе на Евро-2024, но она не показала достойной игры. Поляки заняли третье место в группе, а в стыковых матчах показали уверенный результат. «Белые орлы» победили Эстонию (5:1) и Уэльс (0:0, 5:4 пен.). Для сборной Польши это будет первая контрольная встреча в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Сборная Украины тоже вышла на Евро-2024 через стыковые матчи. Команда победила Боснию и Герцеговину (2:1), а в финале выиграла у Исландии (2:1). Жёлто-синие собрали достойный состав. Многие футболисты провели замечательный сезон на клубном уровне. В их числе Андрей Лунин и Артём Довбик. Но даже Трубин достойно сыграл в воротах в минувшей товарищеской встрече с Германией (0:0).

Поляки переживают непростые времена, и вряд ли они способны выиграть у такой организованной и стабильной команды, как Украина. Мы больше склоняемся к тому, что украинцы одержат победу с коэффициентом 2.75.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: Казахстан не проиграет Армении за 1.60.

Ставка 2: победа России в матче с Беларусью за 1.55.

Ставка 3: победа Украины в игре с Польшей за 2.75.

Общий коэффициент: 1.60 Х 1.55 Х 2.75 = 6.82.