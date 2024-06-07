Швеция — Сербия. «Новый Ибрагимович» задаст темп, а Митрович его поддержит

8 июня состоится товарищеский матч Швеция — Сербия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу шведов можно с коэффициентом 2.65. Успех сербов оценён в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Швеция — Сербия 8 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Швеция — Сербия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Швеция — Сербия (08.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру или заготовить почву на будущее, команды принимают участие в товарищеских встречах. 8 июня померяются силами Швеция и Сербия. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Швеции не сумела пробиться на Евро-2024 из-за высокой конкуренции. Она оказалась не так стабильна и сильна, как Бельгия и Австрия, хотя талантов в составе сине-жёлтых не меньше, чем у австрийцев. Янне Андерссон оказался не в силах раскрыть весь их потенциал.

Слово за перспективным датским специалистом Йоном Даль Томассоном. Под его руководством национальная команда провела три товарищеских матча, в которых уступила Португалии (2:5) и Дании (1:2), а также победила Албанию (1:0). Для начала неплохо.

Даль Томассону ещё потребуется некоторое время на адаптацию, но будущий стиль игры сборной уже проглядывается. Она стала более раскрепощённо и интересно смотреться в атаке. Давно пора. У Швеции в составе очень много результативных техничных полузащитников и нападающих.

На фоне остальных выделяется Александер Исак, которого многие называют новым Златаном Ибрагимовичем. В 40 встречах в составе «Ньюкасла» во всех турнирах он записал на свой счёт 25 голов и три результативные передачи. 24-летний форвард установил рекорд для шведских футболистов по количеству забитых в АПЛ мячей за сезон.

Статистика выступлений за национальную команду у Исака далеко не столь впечатляющая. В последних 11 встречах, с учётом товарищеских, он отличился только два раза. Один из мячей забил в последней контрольной игре с Данией. Этот гол может придать ему уверенности и укрепить веру в идеи Томассона.

Сборной Сербии досталась более лёгкая группа в квалификации на Евро-2024, чем шведам. Она без больших проблем прошла отбор. «Белые орлы» уступили только стремительно прогрессирующей Венгрии (дважды по 1:2), а также сыграли вничью с Болгарией (1:1 и 2:2).

Следующая задача Драгана Стойковича — как можно лучше подготовить подопечных к финальному раунду Евро-2024. В последних трёх товарищеских встречах сербы сначала уступили России (0:4) и победили Кипр (1:0), а затем проиграли Австрии (1:2). Пока что всё идёт не по лучшему сценарию.

Ладно игра с Россией. В ней не принял участия Душан Влахович, было раннее удаление, и ведущие футболисты появились на поле лишь во втором тайме. Но победа с разницей всего в один мяч во встрече с Кипром и поражение в матче с Австрией — это не есть хорошо.

Ни в одной из этих трёх встреч не забил лучший бомбардир в истории сборной Сербии Александр Митрович, хотя шансы были. На клубном уровне он провёл просто шикарный сезон. Форвард выиграл ряд трофеев, забил во всех турнирах 40 мячей и отдал шесть результативных передач.

Необходимо найти свою игру в национальной команде. Понятно, что уровень соперников на клубном уровне ниже. Однако Митрович обладает достаточным опытом и мастерством для того, чтобы забивать и тем, кто сильнее. Заключить пари на то, что в предстоящем матче сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно за коэффициент 2.03.

Выявить фаворита не представляется возможным. Вполне вероятно, что встреча завершится результативной ничьей или победой одной из команд с разницей в один мяч.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Швеция — Сербия 8 июня 2024 года

У обеих сборных отличный подбор игроков в нападении. Тренерам нужно только воспользоваться сильными качествами форвардов, и тогда встреча непременно получится результативной. В обороне надёжности не хватает что шведам, что сербам. Ждём, что команды порадуют изобилием забитых мячей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.