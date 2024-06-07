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Португалия — Хорватия, прогноз на матч 8 июня 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

Португалия — Хорватия. Победят свежесть и молодость
Михаил Коробов
Португалия — Хорватия: прогноз на матч
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В распоряжении Мартинеса целая россыпь только начинающих свой путь талантов. «Шашечные» этим же похвастать не могут.

8 июня состоится товарищеский матч Португалия — Хорватия. Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.72. Успех хорватов оценён в 5.30. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Португалия — Хорватия 8 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Португалия — Хорватия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Португалия — Хорватия (08.06.2024)

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
08 июня 2024, суббота. 19:45 МСК
Португалия
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских матчах. 8 июня состоится одна из самых интересных контрольных встреч, в которой померяются силами Португалия и Хорватия. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск.

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В последней товарищеской игре сборная Португалии уверенно победила Финляндию (4:2). Встреча интересна тем, что в ней не сыграл лидер национальной команды Криштиану Роналду. Роберто Мартинес выделил ему и Рубену Невешу недельный отпуск. Мудрое решение.

Роналду было необходимо время, чтобы оправиться от обидного поражения в финале Кубка короля с «Аль-Хилялем». В раздевалке сборной сохранилась хорошая атмосфера, а ещё другие игроки получили возможность проявить себя. Выпавшим шансом они воспользовалась прекрасно.

Сборная Португалии сильно изменилась после того, как её возглавил испанский специалист. Под грамотным руководством Мартинеса «команда избранных» выиграла все 10 встреч квалификации на Евро-2024 с общим счётом 36:2. Роналду принял участие в девяти матчах, забил 10 мячей и отдал один голевой пас.

Между Роналду и партнёрами по сборной наладилось взаимопонимание и улучшились отношения. Мартинес сделал сборную гораздо сильнее, научившись наилучшим образом использовать опыт обладателя пяти «Золотых мячей» и скорость с техникой других футболистов.

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У сборной Хорватии ресурсов меньше, чем у Португалии. Однако у неё есть кое-что поинтереснее. «Пламенные» выиграли медали на двух из трёх последних крупных международных турниров, а ещё взяли серебро Лиги наций. В чём же кроется секрет их успеха?

Златко Далич совсем не боится встреч с сильными соперниками. Он руководит национальной командой с 2017 года, и с тех самых пор Хорватия является одной из самых неуступчивых и интересных сборных. Принцип примерно тот же, что и у Мартинеса с Португалией.

Далич с максимальной эффективностью сочетает таланты перспективной молодёжи и индивидуальные качества Луки Модрича. Несмотря на возраст, 38-летний полузащитник продолжает выступать на высоком уровне и при этом оказывает очень большое влияние на игру.

В этом сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Выиграв Лигу чемпионов, хавбек стал самым титулованным футболистом в истории «сливочных» — 26 трофеев. Клуб продлил контракт с ним ещё на один год.

Какие выводы можно сделать? В предстоящем матче встретятся две топовые сборные, претендующие на медали Евро-2024. Встреча будет очень интересной и насыщенной событиями. Тем не менее в победу португальцев верится больше. Поставить на то, что они выиграют и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.13.

Во-первых, встреча состоится в Португалии, что значительно усложняет задачу Златко Даличу. Во-вторых, статус матча не тот, чтобы «шашечные» отдавали все силы. Именно их невероятная самоотдача — главная причина успешности. Если она хоть немного снижается, сборная превращается в крепкого середняка.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Португалия — Хорватия 8 июня 2024 года

Сборная Португалии становится всё лучше. Её игра и результативность — это что-то с чем-то. Дома «команда избранных» имеет все шансы победить Хорватию. Впрочем, будь встреча не товарищеской, «пламенные» наверняка доставили бы подопечным Мартинеса немало проблем. Характер у «шашечных» есть.

Ставка: победа Португалии и тотал больше 1.5 мяча за 2.13.

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