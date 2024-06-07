Дания — Норвегия. Хойлунд заставит Холанда терпеть

В предстоящем матче норвежцу забить не дадут. Нужно ждать более удобных соперников, чтобы стать лучшим бомбардиром сборной.

8 июня состоится товарищеский матч Дания — Норвегия. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «алой гвардии» можно с коэффициентом 2.20. Успех «свёрл» оценён в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Дания — Норвегия 8 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Дания — Норвегия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Дания — Норвегия (08.06.2024)

Совсем скоро начнётся финальный раунд Евро-2024. Чтобы как можно лучше подготовиться к турниру, команды принимают участие в товарищеских встречах. 8 июня на стадионе «Брондбю» пройдёт встреча, в которой Дания примет Норвегию. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После провала на ЧМ-2022 Дания не расклеилась. Она собралась с мыслями и без большого труда добыла путёвку на Евро-2024. Единственное — «алая гвардия» недооценила Казахстан. Она потерпела поражение в выездной встрече 2-го тура квалификации, ведя в счёте 2:0. Не стоило расслабляться преждевременно.

Каспер Юльманн сделал выводы. В последних трёх товарищеских встречах его подопечные сыграли вничью со Швейцарией (0:0), обыграли Фарерские острова (2:0) и Швецию (2:1). Победный гол в последней игре, который получился очень красивым, забил многолетний лидер сборной Кристиан Эриксен.

Для 32-летнего полузащитника и ещё одного ведущего игрока сборной Дании, выступающего на клубном уровне за «Манчестер Юнайтед», Расмуса Хойлунда сезон сложился неудачно. Футболисты часто отсутствовали из-за травм и толком не показали того, на что способны.

Под руководством Каспера Юльманна игроки «МЮ» приносят гораздо больше пользы. Показательно, что, когда Эриксен выразил недовольство игровым временем в составе «красных дьяволов», Хойлунд его поддержал. Связь и командный дух в сборной Дании на высоком уровне.

Про Норвегию того же сказать нельзя. У Столе Сольбаккена есть в составе две звезды мирового уровня — Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд. Да и в целом состав у «свёрл» весьма приличный. Тем не менее ни на один из трёх последних крупных международных турниров они квалифицироваться не сумели.

В отборе на Евро-2024 норвежцам попалась группа, в которой вполне можно побороться за получение путёвки в финальный раунд. Однако они обыграли только Кипр (3:1 и 4:0) и Грузию (2:1).

Проблема кроется как в некачественной командной игре, так и в Эрлинге Холанде. В этом сезоне в составе «горожан» он забил 38 мячей, но практически все голы пришлись на долю аутсайдеров. Норвежец не совершил ни одного результативного действия ни в одном из девяти полуфиналов и финалов «Манчестер Сити».

А ещё Холанд загубил больше всех явных моментов в топ-5 лигах в этом сезоне. В важных матчах Эрлинг становится незаметен или запарывает моменты. Это не помешает ему стать лучшим бомбардиром в истории Норвегии. Для того, чтобы повторить рекорд Йёргена Юве, ему осталось забить три мяча.

Однако в грядущем матче результативности от Холанда ждать не стоит. Сборная Дании — очень крепкая команда. Она всегда демонстрирует качественный командный футбол и иногда побеждает даже превосходящих по силе соперников. П1 принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.

История очных встреч на стороне «алой гвардии». «Свёрла» не выиграли ни одной из пяти последних, учитывая товарищеские. Ничьих две, и в обоих случаях матчи проходили не в Дании. Дома у подопечных Каспера Юльманна есть все шансы на победу.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Дания — Норвегия 8 июня 2024 года

Картина предельно проста. У Дании отлично отлажены все механизмы, а лидеры регулярно делают результат. Столе Сольбаккен не достиг всего того, что смог Каспер Юльманн. «Свёрла» уверенно побеждают андердогов, но всегда испытывают проблемы и чаще всего терпят поражения во встречах с командами посильнее.

Ставка: победа Дании за 2.20.