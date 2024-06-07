Бельгия — Люксембург. Поражения чужды Тедеско

8 июня состоится товарищеский матч Бельгия — Люксембург. Начало – в 21:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бельгийцев можно с коэффициентом 1.08. Успех люксембуржцев оценивается в 26.0. На ничью дают коэффициент 11.0.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Бельгия — Люксембург 8 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Бельгия — Люксембург получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.54.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Бельгия — Люксембург (08.06.2024)

До старта Евро-2024 остаются считаные дни, и подготовка команд к турниру вышла на финишную прямую. Товарищеская встреча Бельгия — Люксембург начнётся 8 июня в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн». Стартовый свисток раздастся в 21:00 мск.

«Красные дьяволы» завершают этап подготовки к Евро-2024 двумя товарищескими матчами. Они уже выиграли минувшую встречу с Черногорией (2:0), порадовав болельщиков интересными комбинациями в нападении и надёжной обороной. Забитыми мячами отметились опытный полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брёйне и лидер «Арсенала» Леандро Троссард.

Таким образом, бельгийцы продлили свою беспроигрышную серию с учётом всех соревнований до 14 матчей. Она стартовала ещё на ЧМ-2022 ничьей с Хорватией (0:0) и включила в полном объёме квалификацию Евро-2024. Огромный вклад в отличный результат «красных дьяволов» внёс назначенный на пост главного тренера сборной в феврале 2023 года Доменико Тедеско. Бывший тренер «Спартака» подтвердил свою высокую квалификацию.

Бо́льшую часть матчей немецкому специалисту пришлось обходиться без лидера команды Кевина Де Брёйне, который восстанавливался после тяжёлой травмы. Тем не менее Тедеско справился с поставленной задачей: он широко прошёлся со скаутами сборной по потенциальным кандидатам и проверил практически всех талантливых игроков, особенно уделив внимание молодёжи. В команде закрепились Жоан Бакайоко, Артур Вермерен и Максим Де Кёйпер.

Костяк команды составляют вместе с Кевином Де Брёйне Юри Тилеманс, Аксель Витсель и Ромелу Лукаку. Последний и вовсе оказался системообразующим игроком для Тедеско. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии наводил ужас на защитников и установил рекорд в отборочном цикле ЧЕ-2024, забив в восьми встречах 14 мячей.

При определении состава «красных дьяволов» на Евро-2024 не обошлось без скандала. Так и не смогли найти общий язык голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа и Доменико Тедеско. В итоге наставник «красных дьяволов» не стал провоцировать конфликт, объяснив отсутствие вратаря в заявке травмой, но болельщики видели своими глазами, как Куртуа феерил в финале Лиги чемпионов.

Сборная Люксембурга в минувшей встрече проиграла Франции со счётом 0:3, но невозможно обойти стороной прогресс, который наметился у подопечных Люка Хольца. Он научил команду играть в обороне, прессинговать и неплохо контратаковать. В квалификации Евро-2024 у люксембуржцев были вполне приличные результаты, но пройти на турнир они не смогли.

Доменико Тедеско создал сильную команду. Сплав опытных ветеранов и молодых талантов даёт отличный результат. Немного вызывает сомнения лишь позиция голкипера, но у тренера в распоряжении есть три примерно равных по силе игрока. Люксембург на пороге больших перемен, но пока не готов выдерживать давление топ-сборных. Мы рекомендуем ставку на победу Бельгии с форой (-2.5) за 1.85.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Бельгия — Люксембург 8 июня 2024 года

Последние штрихи наносит Доменико Тедеско на схему игры сборной. Бельгия хорошо готова функционально, надёжно обороняется и вариативна в атаке. Люксембург является с этой точки зрения идеальным соперником для отработки позиционного нападения и противодействия контратакам. «Красные дьяволы» должны показать свою истинную силу и закончить дело разгромом.

Ставка: победа Бельгии с форой (-2.5) за 1.85.