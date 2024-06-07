Испания — Северная Ирландия. «Красная фурия» не скупится на голы

8 июня состоится товарищеский матч Испания — Северная Ирландия. Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев можно с коэффициентом 1.10. Успех североирландцев оценивается в 23.0. На ничью дают коэффициент 9.60.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Испания — Северная Ирландия 8 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Испания — Северная Ирландия получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.31. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.40.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Испания — Северная Ирландия (08.06.2024)

До старта чемпионата Европы остаются считаные дни, и подготовка команд к турниру вышла на финишную прямую. Товарищеская встреча Испания — Северная Ирландия начнётся 8 июня на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск.

«Красная фурия» в процессе подготовки к Евро-2024 провела матч с Андоррой и одержала крупную победу со счётом 5:0. Главный тренер сборной Луис де ла Фуэнте остался доволен качеством игры в атаке: его подопечные нанесли 21 удар, создали много опасных моментов и были максимально мотивированы, несмотря на статус соперника. Забитыми мячами отметились: Айосе Перес, Ферран Торрес и хет-трик оформил Микель Оярсабаль.

Полузащитник «Реала Сосьедад» стал лучшим игроком встречи, великолепно действуя в завершающей стадии атаки. Микель Оярсабаль в целом провёл хороший сезон за клуб. Он сыграл 44 матча во всех турнирах и забил 14 мячей. Это серьёзная заявка на место в стартовом составе на Евро-2024.

Судя по результатам сборной Испании, курс главного тренера на омоложение состава приносит свои плоды. Всё увереннее играет Педри, на подходе к стартовому составу Ламин Ямал, но не они оказались в центре внимания. 17-летний игрок «Барселоны» Пау Кубарси стал вторым самым юным автором голевого паса в истории своей национальной команды. Он сделал результативную передачу Айосе Пересу.

Испания уверенно прошла отборочный турнир Евро-2024. Команда победила в семи матчах из восьми, набрала 21 очко и заняла первое место в таблице. Стоит отметить высокую результативность подопечных Луиса де ла Фуэнте, которые забили 25 мячей. После довольно скучной и прагматичной схемы Луиса Энрике болельщики с удовольствием восприняли перемены.

Хороший результат и красивая игра команды стали поводом для продления контракта с тренером. Источники сообщают, что соглашение Луиса де ла Фуэнте теперь действует до 2026 года. Сам специалист уверен, что с текущим набором игроков готов решить самые высокие задачи на Евро-2024.

Северная Ирландия также находится в процессе омоложения состава, который затеял главный тренер Майкл О'Нил. В последних матчах в основе появляются талантливые Ши Чарльз из «Саутгемптона» и Конор Брэдли из «Ливерпуля». Именно на них возлагает надежды тренерский штаб сборной.

Квалификацию к Евро-2024 Северная Ирландия провалила. Подопечные Майкла О'Нила проиграли семь матчей из 10, набрав всего девять очков.

Подготовка Луиса де ла Фуэнте к первому крупному турниру во главе сборной идёт по плану. «Красная фурия» в хорошем физическом состоянии и должна выйти на пик формы к стартовой игре Евро-2024. Северная Ирландия пока не готова к такому уровню соперника. Мы рекомендуем ставку на победу Испании с форой (-2.5) за 1.94.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Испания — Северная Ирландия 8 июня 2024 года

Испания показала хорошую игру в атаке в минувшей встрече. Команда мотивирована, а игроки выкладываются по максимуму, поскольку из-за высокой конкуренции практически никому не гарантировано место в стартовом составе. Северная Ирландия должна много работать, прежде чем наладит надёжную игру в защите. Мы предполагаем, что подопечные Луиса де ла Фуэнте одержат уверенную победу с преимуществом в три мяча.

Ставка: победа Испании с форой (-2.5) за 1.94.