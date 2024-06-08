Что ждёт сборную Украины на Евро-2024 в группе Е?

До старта чемпионата Европы — 2024 остаётся не так много времени. Букмекеры уже дали свои прогнозы на множество событий, в том числе представили роспись на победителей и аутсайдеров групп. Перед тем как разобраться в раскладах и ожиданиях аналитиков, освежим в памяти сроки проведения, место и формат турнира.

Где пройдёт ЧЕ-2024?

Евро-2024 пройдёт в самом сердце Европы — в Германии. 10 городов по всей стране организуют суммарно 51 матч для участников и соберут на стадионах сотни тысяч болельщиков.

Когда начнётся Евро-2024?

Матч открытия чемпионата Европы — 2024 запланирован на 14 июня. В 22:00 мск на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене сборная Германии и сборная Шотландии дадут старт соревнованию. Групповой этап завершится 26 июня четырьмя матчами.

Когда финал чемпионата Европы — 2024?

Групповой этап пройдёт с 14 по 26 июня, плей-офф стартует 29 июня. По два четвертьфинала запланированы на 5 и 6 июля, а полуфиналы состоятся 9 и 10 июля. Финал Евро-2024 — 14 июля (воскресенье). Главное событие турнира примет Олимпийский стадион в Берлине.

Формат Евро-2024

Формат чемпионата Европы в 2024 году такой же, какой был в 2021 году на Евро-2020. 24 сборные разделены на шесть групп, по четыре в каждой. В 1/8 финала выходят по две сильнейшие команды квартета и ещё четыре третьих места с наилучшими показателями.

Где смотреть матчи чемпионата Европы?

В России трансляция матчей Евро-2024 тоже должна быть доступна. Смотреть чемпионат Европы в Германии можно будет с помощью «Матч ТВ» и «Окко».

Что ждут эксперты от группы Е на Евро-2024?

Особняком в группе Е на чемпионате Европы в Германии стоит сборная Бельгии. По мнению букмекеров, она является главным претендентом на первое место. Сделать ставку на такой исход предлагается с коэффициентом 1.58, что эквивалентно 63% вероятности. При этом выход из группы оценивается коэффициентом 1.06 — 94% вероятности. Строго говоря, так считают не только букмекеры.

Бельгийская команда под руководством Доменико Тедеско, знакомого по работе со «Спартаком», выглядит неплохо. Во время отборочного цикла в крепкой группе со сборными Швеции, Австрии, Азербайджана и Эстонии она показала себя практически безупречно. За восемь туров удалось одержать шесть побед при двух ничьих — с австрийцами и шведами (в обоих случаях — 1:1).

При этом на Евро в Германию Тедеско везёт разбавленный опытными игроками состав. Кевин Де Брёйне восстановился от травмы и уже успел отличиться в недавнем товарищеском матче с Черногорией (2:0). Также подогревает интерес вызов 35-летнего Акселя Витселя, застолбившего себе место в обороне «Атлетико», и Ромелу Лукаку, который пошумел в Лиге Европы с «Ромой».

Вопросы есть разве что по отсутствию Тибо Куртуа. Как мы помним, голкипер мадридского «Реала» пропустил значительную часть сезона из-за серьёзной травмы. Однако сумел восстановиться и удачно вернуться на концовку. Главный тренер объяснил невызов плохой формой, что, впрочем, не сильно вяжется с финалом Лиги чемпионов, где Куртуа отыграл «на ноль».

Так или иначе, сборная Бельгии выгодно выделяется на фоне своих конкурентов по квартету. Например, сборные Румынии и Словакии находятся примерно на одном уровне друг с другом, и обе не ровня бельгийцам, по мнению аналитиков. Сделать ставку на то, что румыны или словаки займут третью позицию, можно с одинаковым коэффициентом 3.00 (33% вероятности).

Судя по всему, эти команды и будут бороться за место в топ-3. Во-первых, четыре третьих места тоже выводят в плей-офф чемпионата Европы, а это дополнительный стимул. Во-вторых, они обе неплохо себя проявили во время квалификации, потому вполне могут рассчитывать на достаточное количество очков, чтобы конкурировать с представителями других групп.

За 10 туров на отборочном цикле Словакия одержала семь побед лишь при двух поражениях от Португалии (0:1 и 2:3). Причём в группе были Босния и Герцеговина с Исландией, а также прыгнувший выше головы Люксембург. Румыния вовсе ни разу не проиграла за то же количество матчей. И тут важно отметить ничью (2:2) и победу (1:0) над сборной Швейцарии, которые говорят о характере.

Любопытно ещё вот что. Румыны и словаки будут играть в последнем туре группового раунда ЧЕ-2024 друг с другом. Нетрудно представить, что именно на этот матч обе стороны могут сделать упор. Рассчитывать на многое в первых двух встречах со сборными Бельгии и Украины тяжеловато, а здесь — реальный шанс избавиться от конкурента и добыть дополнительные очки.

Осталось самое интересное — разобраться с последним представителем группы E. Сборная Украины считается основным претендентом на второе место: коэффициент 2.75 и 36% вероятности. Это заметно выше, чем шансы Румынии и Словакии (по 4.75). При этом в выходе украинцев в плей-офф букмекеры почти не сомневаются, наградив событие коэффициентом 1.40 и 71% вероятности.

Оснований для того хватает, будем откровенны. Сергей Ребров пришёл в команду по ходу квалификации, но успел отобрать очки и у сборной Англии, и у сборной Италии. Более того, украинцы финишировали третьими, уступив итальянцам лишь по дополнительным показателям. В плей-офф Пути B обыграли Боснию и Герцеговину с Исландией (оба 2:1).

Если Украина покажет такой же бодрый футбол, как во время отборочного цикла, то будут все шансы не только выйти в плей-офф. На прошлом Евро команда добралась до четвертьфинала, где уступила сборной Англии, то есть финалисту. Теперь же в составе поднаторевший Довбик и опытнейший Ярмоленко. Не забываем и о вратаре — Лунин был хорош в «Реале».

Все вводные для успешного выступления есть. Состав боевой, опыт прошлого турнира солидный, уверенность в собственном тонусе после ничьей в подготовительном товарищеском матче со сборной Германии — на месте. Главный вопрос в том, хватит ли сил соединить все факторы и добиться результата? Конкурировать со сборной Бельгии будет сложно, но выход в плей-офф не станет сюрпризом.