Хорватия и Португалия раскрепостятся, Холанд притормозит. Экспресс на футбол

Нас ожидает товарищеский матч с громкой вывеской, а Норвегия не справится с Данией.

Продолжается подготовка к Евро-2024. Сборные проводят товарищеские встречи, решая индивидуальные задачи. На 8 июня запланировано немало интересных матчей. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.47 на игры, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч Португалия — Хорватия

В последней товарищеской игре сборная Португалии уверенно победила Финляндию (4:2). Встреча интересна тем, что в ней не сыграл лидер национальной команды Криштиану Роналду. Роберто Мартинес выделил ему и Рубену Невешу недельный отпуск. Мудрое решение. Сборная Португалии сильно изменилась после того, как её возглавил испанский специалист. Под грамотным руководством Мартинеса «команда избранных» выиграла все 10 встреч квалификации на Евро-2024 с общим счётом 36:2.

У сборной Хорватии ресурсов меньше, чем у Португалии. Однако у неё есть кое-что поинтереснее. «Пламенные» выиграли медали на двух из трёх последних крупных международных турниров, а ещё взяли серебро Лиги наций. В чём же кроется секрет их успеха?

Златко Далич совсем не боится встреч с сильными соперниками. Он руководит национальной командой с 2017 года, и с тех самых пор Хорватия является одной из самых неуступчивых и интересных сборных. Принцип примерно тот же, что и у Мартинеса с Португалией.

Какие выводы можно сделать? В предстоящем матче встретятся две топовые сборные, претендующие на медали Евро-2024. Встреча будет очень интересной и насыщенной событиями. Вероятнее всего, забьют обе команды. Ставки на этот исход принимают с коэффициентом 1.93.

Прогноз на матч Дания — Норвегия

После провала на ЧМ-2022 Дания не расклеилась. Она собралась с мыслями и без большого труда добыла путёвку на Евро-2024. Единственное — «алая гвардия» недооценила Казахстан. Она потерпела поражение в выездной встрече 2-го тура квалификации, ведя в счёте 2:0. Не стоило расслабляться преждевременно.

Каспер Юльманн сделал выводы. В последних трёх товарищеских встречах его подопечные сыграли вничью со Швейцарией (0:0), обыграли Фарерские острова (2:0) и Швецию (2:1). Победный гол в последней игре получился очень красивым, его забил многолетний лидер сборной Кристиан Эриксен.

У Столе Сольбаккена есть в составе две звезды мирового уровня — Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд. Да и в целом состав у «свёрл» весьма приличный. Тем не менее ни на один из трёх последних крупных международных турниров они квалифицироваться не сумели.

В отборе на Евро-2024 норвежцам попалась группа, в которой вполне можно побороться за получение путёвки в финальный раунд. Однако они обыграли только Кипр (3:1 и 4:0) и Грузию (2:1).

Картина предельно проста. У Дании отлично отлажены все механизмы, а лидеры регулярно делают результат. Столе Сольбаккен не достиг всего того, что смог Каспер Юльманн. «Свёрла» уверенно побеждают андердогов, но всегда испытывают проблемы и чаще всего терпят поражения во встречах с командами посильнее. Предлагаем поставить на победу датчан за 2.25.

Прогноз на матч Бельгия — Люксембург

«Красные дьяволы» завершают этап подготовки к Евро-2024 двумя товарищескими матчами. Они уже победили Черногорию (2:0), порадовав болельщиков интересными комбинациями в нападении и надёжной обороной.

Таким образом, бельгийцы продлили свою беспроигрышную серию до 14 матчей. Она стартовала ещё на ЧМ-2022 ничьей с Хорватией (0:0) и включает в полном объёме квалификацию Евро-2024.

Сборная Люксембурга в минувшей встрече проиграла Франции со счётом 0:3, но невозможно обойти стороной прогресс, который наметился у подопечных Люка Хольца. Он научил команду обороняться, прессинговать и неплохо контратаковать. В квалификации Евро-2024 у люксембуржцев были вполне приличные результаты, но попасть в Германию они не смогли.

Люксембург на пороге больших перемен, однако пока не готов выдерживать давление топ-сборных. Мы рекомендуем ставку на победу Бельгии с форой (-2.5) за 1.72.

Экспресс на 8 июня

Ставка 1: обе забьют в матче Португалия — Хорватия за 1.93.

Ставка 2: победа Дании в матче с Норвегией за 2.25.

Ставка 3: победа Бельгии с форой (-2.5) в игре с Люксембургом за 1.72.

Общий коэффициент: 1.93 Х 2.25 Х 1.72 = 7.47.