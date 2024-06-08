«Флорида» — «Эдмонтон», первый матч. Бобровский — испытание для Макдэвида

Звёздный канадец ощутит всю мощь таланта российского голкипера. Забить ему будет сложно.

9 июня состоится первый матч финала Кубка Стэнли «Флорида» — «Эдмонтон». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.20. Успех «Эдмонтона» оценён экспертами в 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 9 июня 2024 года

Букмекеры считают, что первый матч финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.50. Заключить пари на то, что обе команды забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на первый матч серии «Флорида» — «Эдмонтон» (09.06.2024)

9 июня состоится первый матч финала Кубка Стэнли. На стадионе «Амерант Банк Арена» в городе Санрайз «Флорида» примет «Эдмонтон». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск. Это будет грандиозное зрелище.

«Пантерз» на предыдущей стадии турнира победили «Рейнджерс» — 4-2. Из дуэли с Игорем Шестёркиным Сергей Бобровский вышел победителем. Из-за высочайшего мастерства российских голкиперов только один матч серии получился результативным.

Бобровский даже успел оформить шат-аут. Партнёры по команде после полуфинала отмечали трудолюбие, рвение, огромный опыт и другие сильные качества 35-летнего вратаря. Слабости у Сергея отсутствуют. Он демонстрирует потрясающую надёжность, регулярно парирует сложные шайбы и всегда остаётся хладнокровным.

Бобровский часто выручает команду, и это взаимно. Пол Морис отладил отличную доминирующую силовую игру с уклоном в нападение, но, когда необходимо, все отрабатывают в обороне. В нападении творят красоту Сэм Райнхарт, Мэттью Ткачук и Александр Барков.

Правда, в последних двух встречах серии с «Рейнджерс» лидеры «Флориды» не записали на свой счёт ни одного результативного действия. Разницу сделали Сэм Беннетт, Антон Лунделль, Ээту Луостаринен и Владимир Тарасенко. Заброшенная россиянином шайба стала победной в последнем матче серии.

Аналитик ESPN остался впечатлён примерным поведением Тарасенко. Он отметил, что, даже когда Владимира поставили в нижние звенья, от хоккеиста не последовало никаких негативных эмоций. Он спокойно воспринял то, что от него требуется.

«Эдмонтон» на предыдущей стадии победил обладающий очень большой глубиной состава «Даллас» — 4-2. Главные творцы успеха «нефтяников» хорошо знакомы — Зак Хайман, Коннор Макдэвид, Эван Бушар, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Они продолжают это делать.

Макдэвид в 18 встречах плей-офф набрал 31 (5+26) очко, Драйзайтль — 28 (10+18), Бушар — 27 (6+21), Ньюджент-Хопкинс — 20 (6+14), а Хайман возглавляет список лучших снайперов плей-офф с 14 заброшенными шайбами. Пол Морис отметил, что с лидерами «Эдмонтона» нельзя играть один на один. Он подчеркнул, что защищаться придётся всей пятёркой.

При шикарной мощности нападения «Ойлерз» обладают отличной крепостью в защите. В последних 10 встречах плей-офф они пропустили только 22 шайбы. Стоит отметить как слаженные командные оборонительные действия, так и Стюарта Скиннера. По ходу плей-офф он набрал отличную форму.

Наилучшим вариантом для ставки при таком раскладе выглядит ТМ 5.5 шайбы за коэффициент 1.98. Выявить фаворита невозможно. Обе команды обладают шикарными составами, своей изюминкой и отменной сыгранностью. Серия вполне может затянуться до семи встреч.

Несмотря на то что у обоих клубов очень мощное нападение, слишком высокой результативности не ждём. На кону Кубок Стэнли. Серия обещает быть очень напряжённой. «Пантеры» и «нефтяники» будут очень осторожны и внимательны. Любая ошибка может стоить победы в турнире.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Эдмонтон» 9 июня 2024 года

«Флорида» и «Эдмонтон» разноплановые команды, но у них много общего. Тренеры «Пантерз» и «Ойлерз» уделяют защите больше внимания, чем нападению, хотя стиль игры у клубов атакующий. Также у них очень надёжные голкиперы. Вряд ли первый матч серии получится результативным.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.98.