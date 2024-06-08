Мексика — Бразилия. Винисиус готовит Эндрика к Кубку Америки

9 июня состоится товарищеский матч Мексика — Бразилия. Начало игры — в 4:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами бразильцев: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.54. Успех мексиканцев оценён в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Мексика — Бразилия 9 июня 2024 года

Аналитики считают, что матч Мексика — Бразилия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют «трёхцветные», сыграет коэффициент 1.62. Гол жёлто-зелёных доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Мексика — Бразилия (09.06.2024)

Принимая участие в контрольных встречах, одни команды вовсю готовятся к Евро-2024, другие — к Кубку Америки. 9 июня в товарищеском матче померяются силами Мексика и Бразилия. Стартовый свисток прозвучит в 4:00 мск.

В последней товарищеской встрече сборная Мексики с разгромным счётом уступила Уругваю (0:4). Игра шла в одни ворота. «Трёхцветные» угрожали сопернику только дальними ударами. Один из них пришёлся в перекладину, с другими у вратаря небесно-голубых не возникло проблем.

Уругвай продемонстрировал далеко не самую лучшую и активную игру. Однако его превосходство в скорости и качестве футбола бросалось в глаза. Подопечные Хайме Лосано допустили очень много ошибок как с выбором позиции, так и в простой игре в пас. Лишь короткими отрезками они смотрелись неплохо.

К предстоящему розыгрышу Кубка Америки мексиканцы абсолютно не готовы. Причина не столько в плохом управлении Хайме Лосано, сколько в поколении. Выступающих за клубы топ-5 лиг Европы мексиканцев можно по пальцам сосчитать. И практически все они играют за аутсайдеров.

Немного выделяется на фоне остальных полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес, обладающий хорошим дальним ударом. Однако во встрече с Уругваем Хайме Лосано оставил его в запасе. В предстоящем матче 28-летний футболист если и сыграет, то вряд ли спасёт от разгрома.

Сборная Бразилии в последнем контрольном матче сыграла вничью с Испанией (3:3). Встреча мало чем походила на товарищескую. Команды не стеснялись вступать борьбу, часто нарушали правила и всё время шли вперёд. В составе жёлто-зелёных задавал ритм Винисиус Жуниор.

Нападающий «Реала» входит в число главных претендентов на получение «Золотого мяча». В 39 матчах во всех официальных турнирах на клубном уровне он забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач. Бразилец выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов.

Статистика не заоблачная, но забил Винисиус в важных матчах. Он оформил хет-трик в финале Суперкубка и отличился в решающей встрече с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов. Футболист на очень высокой скорости обыгрывает или убегает от защитников, а затем либо забивает сам, либо находит сокомандников точной передачей.

Вингер «Реала» был признан лучшим игроком Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024. Он предпринял 37 успешных попыток дриблинга. Восемь обыгрышей Винисиус совершил в решающем матче с «Боруссией». Таким образом, он установил рекорд финалов турнира последних девяти лет.

К Кубку Америки Винисиус подходит в качестве лидера национальной команды, так как восстановление Неймара после травмы затянулось. Винисиус помогает талантливой молодёжи, в частности Эндрику, привыкнуть к давлению. Справляется с ролью наставника он весьма неплохо.

Во встрече с Испанией Эндрик отметился забитым мячом. 17-летнего талантливого нападающего ждёт большое будущее. Вполне возможно, он порадует результативностью и в предстоящем матче. Поставить на победу Бразилии и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.40.

В составе сборной Бразилии очень мало футболистов, которые на клубном уровне не выступают за команды из топ-5 лиг Европы. Разница в классе и качестве игры просто огромная. Жёлто-зелёные могут выиграть даже крупно. Они явные фавориты предстоящей встречи.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Мексика — Бразилия 9 июня 2024 года

Мексиканцам банально не хватит скорости и выносливости для того, чтобы 90 минут сдерживать очень быстрое и техничное нападение сборной Бразилии. Даже если жёлто-зелёные сыграют экспериментальным составом, что вполне возможно, их результативная победа видится наилучшим вариантом для ставки.

Ставка: победа Бразилии и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.