Италия — Босния и Герцеговина. «Скуадра адзурра» нуждается в победе

9 июня состоится товарищеский матч Италия — Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.30. Успех боснийцев оценивается в 10.75. На ничью дают коэффициент 5.20.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Италия — Босния и Герцеговина 9 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Италия — Босния и Герцеговина получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.37.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Италия — Босния и Герцеговина (09.06.2024)

До старта чемпионата Европы остаются считаные дни, и подготовка команд к турниру вышла на финишную прямую. Товарищеская встреча Италия — Босния и Герцеговина начнётся 9 июня в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани». Стартовый свисток раздастся в 21:45 мск.

«Скуадра адзурра» в процессе подготовки к Евро-2024 провела матч с Турцией. Нулевая ничья поставила перед тренерским штабом Лучано Спаллетти не самые приятные вопросы. Его подопечные слабо сыграли в атаке, нанесли 11 ударов и создали всего один реально опасный момент.

Выбор фигуры центрального нападающего также не остался без жарких споров. Матео Ретеги из «Дженоа» не произвёл сильного впечатления. Он часто ошибался, выбирал неоптимальные решения и был слаб при прессинге. Если изучить статистику игрока в минувшем сезоне Серии А, то ясно, что ярко выраженным бомбардиром Ретеги не является — у него в активе семь забитых мячей и две результативные передачи.

Не впечатлили и другие лидеры. Федерико Кьеза и Риккардо Орсолини были инертны, а Жоржиньо тормозил игру и часто ошибался в передачах. Таким образом, вся конструкция Италии потеряла устойчивость. Будь турки точнее при реализации опасных моментов, матч мог закончиться для подопечных Спаллетти поражением.

Наставник Италии рассказал в интервью, что недоволен результатом, но понимает причины неудачной игры. Спаллетти списывает это на повышенные физические нагрузки, которые получили футболисты на сборах. Весьма вероятно, что к матчу с боснийцами они придут в норму.

В квалификации на Евро-2024 Италия выступила нестабильно. Некоторые неудачные результаты, например поражение в матче с Англией (1:3) и ничью с Северной Македонией (1:1), легко объяснить сменой тренера. Отбор итальянцы начинали под руководством Роберто Манчини, а затем его сменил Лучано Спаллетти. Перестановки негативно сказались на игре сборной и усложнили задачу.

Не без труда и проблем сборная Италии всё-таки решила задачу и заняла второе место в группе, набрав 14 очков. Стоит отметить результативную атаку. Команда за восемь матчей квалификации забила 16 мячей, поэтому защиту сине-жёлтых ждёт серьёзное давление.

Квалификацию к Евро-2024 Босния и Герцеговина провалила. Сине-жёлтые проиграли семь матчей из 10 и набрали всего девять очков. Особенно болезненными были поражения в матчах с Люксембургом (0:2 и 1:4). Выводы были сделаны, и произошла смена главного тренера.

Возглавил сборную Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез. Его дебют выпал на выездную игру с Англией и завершился разгромным поражением со счётом 0:3. Наставнику предстоит провести сложный процесс омоложения команды, поскольку лидеру Эдину Джеко уже 38 лет.

Лучано Спаллетти впервые готовит сборную к крупному турниру. У него сильный тренерский штаб, поэтому команда должна прибавить и выйти на пик формы к старту Евро-2024. Италия играет дома, и вторая осечка подряд создаст негативный фон вокруг сборной, поэтому мотивация будет высокой. Мы рекомендуем ставку на победу Италии с форой (-1.5) за 1.95.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Италия — Босния и Герцеговина 9 июня 2024 года

Италия слабо сыграла в атаке в последней встрече, но дополнительные нагрузки повлияли на концентрацию. При Лучано Спаллетти команда лучше атакует, проводит интересные комбинации, много создаёт опасных моментов. Сине-жёлтые пока привыкают к требованиям и схеме нового тренера, а оборона во встрече с Англией допустила запредельное количество ошибок. Мы предполагаем, что итальянцам нужна победа для восстановления уверенности, поэтому они реализуют своё преимущество в классе и выиграют с преимуществом в два мяча.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за 1.95.