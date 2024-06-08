Франция — Канада. Мбаппе поймал вдохновение

9 июня состоится товарищеский матч Франция — Канада. Начало — в 22:15 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов можно с коэффициентом 1.18. Успех канадцев оценивается в 13.75. На ничью дают коэффициент 7.10.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч Франция — Канада 9 июня 2024 года

Букмекеры считают, что игра Франция — Канада получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.04.

Анализ и прогноз на товарищеский матч Франция — Канада (09.06.2024)

До старта Евро-2024 осталось совсем немного времени, и подготовка команд к турниру вышла на финишную прямую. Товарищеская встреча Франция — Канада начнётся 9 июня в Бордо. Стартовый свисток раздастся в 22:15 мск.

«Трёхцветные» разгромили в минувшем товарищеском матче Люксембург со счётом 3:0. Французы играли хорошо, контролировали мяч и создали достаточно голевых ситуаций. Атакующее трио в составе Гризманн – Тюрам – Мбаппе давило на защиту соперника, которая совершила достаточное количество ошибок.

Но всё внимание было приковано к Килиану Мбаппе, поскольку наконец-то завершилась трансферная сага нападающего. Он официально стал игроком мадридского «Реала». Воодушевлённый перспективой выступать за клуб своей мечты капитан сборной Франции был мотивирован и забил гол люксембуржцам.

В целом если оценивать заявку «трёхцветных», то наряду с англичанами она самая сильная на турнире. Дидье Дешам может выставить два примерно равных состава и с каждым претендовать минимум на выход в финал. Высочайшая конкуренция за место в основе не позволяет расслабиться, и даже в контрольных встречах французы выкладываются на 100%.

Конечно, многое зависит от фигуры главного тренера. У Дидье Дешама невероятная репутация, поскольку он даёт отличный результат с национальной командой. Дисциплина, отсутствие скандалов и тщательная подготовка не только к крупным турнирам, но даже к каждой товарищеской встрече стали его фирменным знаком.

Франция без проблем прошла квалификацию на Евро-2024. Подопечные Дидье Дешама выиграли семь из восьми матчей, набрав 22 очка, и заняли первое место в группе. Они отлично проявили себя в атаке и забили 29 мячей, а пропустили всего три гола.

Канада отправилась в Европу на серию товарищеских матчей, чтобы поправить своё реноме, пошатнувшееся после болезненных неудач на крупных турнирах. Напомним, «красные» слабо сыграли на ЧМ-2022 и Золотом кубке КОНКАКАФ. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения руководства, стал провал в матче с Японией (1:4).

Главный тренер Джон Хердман потерял свой пост, а его место занял Джесси Марш. Дебют с Канадой закончился разгромным поражением во встрече с Нидерландами со счётом 0:4.

Дидье Дешам обладает грандиозным опытом подготовки сборных к крупным турнирам. Он поддерживает здоровую конкуренцию, поэтому никто из звёзд не расслабляется в товарищеских матчах. Канада в разобранном состоянии и не сможет выдержать давление «трёхцветных», поэтому мы рекомендуем ставку на победу Франции с форой (-2.5) за 2.23.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Франция — Канада 9 июня 2024 года

Канада пытается вернуть себе уверенность в собственных силах, но Джесси Марш пока не может наладить игру. Да и в целом вокруг его фигуры много спорных моментов. «Трёхцветные» в отличной форме, поскольку конкуренция за место в основе не позволяет расслабляться футболистам. Даже если Дидье Дешам прибегнет к ротации состава, для канадцев мало что изменится в лучшую сторону.

Ставка: победа Франции с форой (-2.5) за 2.23.